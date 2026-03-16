Safari Rally Kenya: Ο Takamoto Katsuta πήρε την πρώτη του νίκη σε αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι

Ο Takamoto Katsuta πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, επικρατώντας στο Safari Rally Kenya μαζί με τον συνοδηγό του, Aaron Johnston. Η επιτυχία αυτή διατήρησε παράλληλα το αήττητο σερί της Toyota Gazoo Racing στον εμβληματικό αγώνα.

Με τη νίκη αυτή, ο Katsuta γίνεται μόλις ο δεύτερος Ιάπωνας οδηγός που πανηγυρίζει νίκη σε αγώνα του WRC, μετά τον Kenjiro Shinozuka, ο οποίος είχε κερδίσει το Rallye Côte d’Ivoire το 1991 και το 1992. Παράλληλα, είναι ο δεύτερος Ιάπωνας που επικρατεί στο Safari Rally μετά τον Yoshio Fujimoto, ο οποίος είχε θριαμβεύσει το 1995 με την Toyota όταν ο αγώνας αποτελούσε μέρος του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράλι 2-Litre.

«Είναι ένα τόσο εκπληκτικό συναίσθημα να πετυχαίνω αυτό το αποτέλεσμα. Είναι δύσκολο να περιγράψω πώς ένιωσα όταν πέρασα τη γραμμή τερματισμού: ήταν απλά τρελό. Υπήρξαν τόσες πολλές δύσκολες στιγμές και όλες αυτές οι αναμνήσεις πέρασαν από το μυαλό μου. Δεν ήταν εύκολο, αλλά επιτέλους κερδίσαμε» – Takamoto Katsuta.

Ένα από τα πιο σκληρά Ράλι στον κόσμο

Το Safari θεωρείται διαχρονικά ένα από τα πιο σκληρά ράλι στον κόσμο, όμως ο Katsuta έχει δείξει ότι του ταιριάζει. Στις πέντε προηγούμενες συμμετοχές του είχε ήδη τρία βάθρα, ανάμεσά τους και το πρώτο της καριέρας του στο WRC το 2021. Πέρυσι, μάλιστα, είχε βρεθεί κοντά σε ακόμη ένα βάθρο, πριν εγκαταλείψει λίγο πριν το τέλος.

Φέτος μπήκε στον αγώνα με καλή ψυχολογία, μετά τη μάχη για τη νίκη και τη δεύτερη θέση στο Rally Sweden τον προηγούμενο μήνα. Το ξεκίνημά του ήταν δυνατό, όμως το απόγευμα της Παρασκευής ένα διπλό κλατάρισμα τον έριξε στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης, σχεδόν δύο λεπτά πίσω από την κορυφή.

Παρά την ατυχία, παρέμεινε συγκεντρωμένος και εκμεταλλεύτηκε τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες του Σαββάτου. Οι λασπωμένες και βραχώδεις ειδικές δημιούργησαν προβλήματα σε αρκετούς οδηγούς – ακόμη και στους συναθλητές του που μέχρι τότε οδηγούσαν τον αγώνα – και έτσι ο Katsuta ανέβηκε σταδιακά στην κατάταξη. Μέχρι το μεσημεριανό σέρβις είχε ήδη περάσει στην πρώτη θέση.

Πριν από την τελευταία ημέρα είχε διαφορά 1:25,5 από τον Adrien Fourmaux της Hyundai Motorsport και την Κυριακή οδήγησε προσεκτικά στις τέσσερις τελευταίες ειδικές, εξασφαλίζοντας τελικά τη νίκη με διαφορά 27,4 δευτερολέπτων. Η επιτυχία αυτή αποτελεί την κορύφωση μιας πορείας που ξεκίνησε το 2015, όταν ο πρώην οδηγός αγώνων πίστας εντάχθηκε στο πρόγραμμα Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program με ελάχιστη εμπειρία στα ράλι.

Παράλληλα, η νίκη αυτή είναι η έκτη συνεχόμενη για την Toyota Gazoo Racing στο Safari από τότε που ο αγώνας επέστρεψε στο ημερολόγιο του WRC το 2021 και η 14η συνολικά για την Toyota στην Κένυα, διευρύνοντας το σχετικό ρεκόρ της.

Η Toyota στην κορυφή της βαθμολογίας των κατασκευαστών

Στην αρχή του αγώνα, τα πέντε GR Yaris Rally1 της ομάδας κατέλαβαν τις πέντε πρώτες θέσεις. Ωστόσο, οι έντονες βροχοπτώσεις της εβδομάδας μετέτρεψαν το φετινό Safari στο πιο απαιτητικό της σύγχρονης εποχής, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στα αυτοκίνητα Rally1 – με μόλις τέσσερα να καταφέρνουν να ολοκληρώσουν κάθε ειδική χωρίς σοβαρά τεχνικά ζητήματα.

Η πυκνή λάσπη της τρίτης ειδικής το πρωί του Σαββάτου αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη για τα τρία πρώτα αυτοκίνητα της ομάδας. Ο Elfyn Evans εγκατέλειψε λόγω ζημιάς στην ανάρτηση, ενώ οι Oliver Solberg και Sébastien Ogier αναγκάστηκαν να σταματήσουν όταν η λάσπη προκάλεσε βλάβες στους εναλλάκτες των αυτοκινήτων τους.

Ο Sami Pajari έχασε περίπου πέντε λεπτά εξαιτίας σοβαρής ζημιάς στα ελαστικά στη δεύτερη ειδική του Σαββάτου. Παρ’ όλα αυτά αντέδρασε, κέρδισε μία από τις ειδικές το απόγευμα και ανέβηκε ξανά στην τρίτη θέση, κατακτώντας τελικά το δεύτερο συνεχόμενο βάθρο του με συνοδηγό τον Marko Salminen.

Οι Solberg, Ogier και Evans επανεκκίνησαν την Κυριακή για να διεκδικήσουν βαθμούς στη Super Sunday και την Power Stage. Ο καθένας τους κέρδισε από μία από τις τρεις πρώτες ειδικές της ημέρας, πριν ο Solberg με τον συνοδηγό του Elliott Edmondson επικρατήσουν στην Power Stage, εξασφαλίζοντας το μέγιστο των 10 επιπλέον βαθμών. Οι Ogier και Vincent Landais ήταν δεύτεροι, ενώ οι Evans και Scott Martin τρίτοι.

Στη βαθμολογία των οδηγών, ο Evans παραμένει πρώτος με προβάδισμα 8 βαθμών από τον Solberg και 11 από τον Katsuta. Η συγκομιδή βαθμών της Κυριακής διατηρεί επίσης την Toyota στην κορυφή της βαθμολογίας των κατασκευαστών, με διαφορά 43 βαθμών.

Παράλληλα, δύο GR Yaris Rally2 μπήκαν στην πρώτη δεκάδα της γενικής. Ο Gus Greensmith τερμάτισε έκτος συνολικά και δεύτερος στο WRC2 στο ντεμπούτο του με το αυτοκίνητο, ενώ ο Diego Domínguez κατέλαβε την ένατη θέση γενικής και την πέμπτη στην κατηγορία του.

Τι ακολουθεί

Μετά από απουσία ενός έτους, το Rally Croatia επιστρέφει στο ημερολόγιο του WRC από τις 9 έως τις 12 Απριλίου, με νέα έδρα τη Rijeka. Οι ασφάλτινες ειδικές του αγώνα συνδυάζουν γρήγορα και τεχνικά κομμάτια, με συχνές αλλαγές στην επιφάνεια και τα επίπεδα πρόσφυσης, κάτι που παραδοσιακά κάνει τον αγώνα ιδιαίτερα απαιτητικό.