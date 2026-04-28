Σάρωσε η TOYOTA GAZOO Racing-WRT στα Κανάρια Νησιά με νικητή τον Sebastien Ogier

Ο Sébastien Ogier κατέκτησε τη νίκη στο Ράλι Islas Canarias, οδηγώντας την TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team σε ένα ιστορικό ρεκόρ, κατέχοντας τις τέσσερις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης.

Το GR YARIS Rally1 κυριάρχησε απόλυτα στον αγώνα, που διεξήχθη στους ασφαλτόδρομους της Gran Canaria, κερδίζοντας και τις 17 ειδικές διαδρομές του ράλι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πέντε οδηγοί της TGR-WRT έδωσαν μια συναρπαστική μάχη για τη νίκη, η οποία κρίθηκε την τελευταία ημέρα.

Ο Ogier, μαζί με τον συνοδηγό του, Vincent Landais, πήρε την πρωτοπορία από την πρώτη ορεινή ειδική διαδρομή το πρωί της Παρασκευής και την κράτησε μέχρι τέλους. Το προβάδισμά του, όμως, παρέμεινε μικρό καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, καθώς δέχθηκε έντονη πίεση από τους teammates του.

«Μάχη» με τον Solberg

Ο Oliver Solberg αναδείχθηκε ο πιο επικίνδυνος αντίπαλός του, πλησιάζοντας στα 3,8 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος του Σαββάτου. Την Κυριακή μείωσε τη διαφορά στα 2,2 δευτερόλεπτα, όμως στην προτελευταία ειδική διαδρομή πέρασε ελαφρώς ανοιχτά πάνω από ένα άλμα, χτύπησε σε μπαριέρα και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω ζημιάς.

Ο Ogier κέρδισε την ειδική και τερμάτισε πρώτος, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στη σεζόν με διαφορά 19,9 δευτερολέπτων από τον δεύτερο.

Ο Elfyn Evans με τον Scott Martin τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Ο Βρετανός ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια ανταγωνιστικός, κέρδισε τρεις ειδικές το Σάββατο και επικράτησε στην Power Stage με διαφορά 2,7 δευτερολέπτων, καθώς και στην κατάταξη Super Sunday. Με αυτή την επίδοση ανέκτησε την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα οδηγών.

Ο Sami Pajari με τον Marko Salminen ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην τρίτη θέση, εξασφαλίζοντας το τέταρτο συνεχόμενο βάθρο. Ο Takamoto Katsuta με τον Aaron Johnston τερμάτισε τέταρτος, μόλις 10,4 δευτερόλεπτα πίσω από τον Pajari. Ο Ιάπωνας ήταν δεύτερος στην Power Stage και τέταρτος στη Super Sunday.

Στην κατάταξη του πρωταθλήματος οδηγών, ο Evans προηγείται, με τον Katsuta στη δεύτερη θέση (μόλις 2 βαθμούς πίσω), τον Pajari τρίτο (29 βαθμοί πίσω) και τον Solberg τέταρτο.

Ιστορικό ορόσημο για την Toyota

Η TOYOTA GAZOO Racing WRT συγκέντρωσε 59 από τους 60 διαθέσιμους βαθμούς κατασκευαστών, αυξάνοντας το προβάδισμά της στο πρωτάθλημα στους 98 βαθμούς. Η ομάδα πανηγύρισε το τρίτο της βάθρο σε πέντε αγώνες φέτος, ενώ η Toyota ξεπέρασε πλέον τα 300 βάθρα στην ιστορία της συμμετοχής της στο WRC (302 συνολικά).

Το Ισπανικό δίδυμο Alejandro Cachón και Borja Rozada τερμάτισε 10ος στη γενική κατάταξη και δεύτερος στην κατηγορία WRC2 με το αυτοκίνητό τους GR Yaris Rally2, μία συμμετοχή της Toyota Spain με την υποστήριξη της MSi Racing Team.

Ο Yuki Yamamoto, οδηγός του προγράμματος TGR WRC Challenge, πραγματοποίησε πολύ καλό αγώνα φτάνοντας μέχρι την 8η θέση της WRC2, όμως αναγκάστηκε σε απώλεια χρόνου μετά από πρόβλημα στην τελευταία ειδική του Σαββάτου, τερματίζοντας τελικά 15ος στην κατηγορία.

Το WRC επιστρέφει στο χώμα με το Ράλι Πορτογαλίας, που θα διεξαχθεί από 7 έως 10 Μαΐου, με έδρα το Matosinhos κοντά στο Πόρτο.

