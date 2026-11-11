Smyrlis Racing: Ελληνική υπογραφή στον τίτλο της Porsche στο Nürburgring

Η ομάδα του Γιάννη Σμυρλή κατέκτησε τον γενικό τίτλο του Porsche Endurance Trophy Nürburgring 2026. Ποιοι βρίσκονται πίσω από την επιτυχία, πώς έφτασαν στην κορυφή και γιατί ο επόμενος σταθμός τους είναι οι Σέρρες.

Στο Nürburgring, το να είσαι γρήγορος για έναν γύρο είναι μόνο του ένα δύσκολο εγχείρημα. Για να κατακτήσεις ένα πρωτάθλημα χρειάζεσαι διάρκεια, αξιοπιστία, σωστές αποφάσεις στα pits και ανθρώπους που λειτουργούν ως ομάδα, ακόμη και όταν ο αγώνας ανατρέπει κάθε σχεδιασμό. Φέτος, μια προσπάθεια με ελληνική ταυτότητα τα κατάφερε.

Η Smyrlis Racing αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην Cup 3 του Porsche Endurance Trophy Nürburgring, με τους Alexander Fielenbach και Oskar Sandberg να κατακτούν παράλληλα τον τίτλο PETN Overall Champions 2026, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των κατηγοριών του θεσμού. Κάπως έτσι, γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που φτάνει σε αυτή τη διάκριση.

Πρωταθλητές στην Cup 3 και στην ενιαία βαθμολογία του θεσμού της Porsche

Το αυτοκίνητο που πρωταγωνίστησε ήταν η Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport με τον αριθμό 953. Στο τιμόνι της, οι Fielenbach και Sandberg ολοκλήρωσαν τους επτά βαθμολογούμενους αγώνες του PETN με τέσσερις νίκες και δύο δεύτερες θέσεις στην κατηγορία τους, απέναντι σε ανταγωνισμό που έφτασε τις 22 Cayman.

Οι νίκες ήρθαν στις 21 Μαρτίου, στις 11 Απριλίου, στον εξάωρο αγώνα της 1ης Αυγούστου και στον πρώτο αγώνα του διπλού Σαββατοκύριακου του Σεπτεμβρίου, στις 12 του μήνα. Στο τετράωρο φινάλε της 10ης Οκτωβρίου, η δεύτερη θέση στην Cup 3, μαζί με τον ταχύτερο γύρο της κατηγορίας, σφράγισε την επιτυχία.

Ο απολογισμός ήταν 127 βαθμοί και διαφορά 14,5 βαθμών από την προηγούμενη πρωταθλήτρια W&S Motorsport. Οι δύο οδηγοί κατέκτησαν τον τίτλο οδηγών και η συμμετοχή #953 της Smyrlis Racing τον τίτλο ομάδων στην Cup 3.

Η επιτυχία ξεπέρασε, όμως, τα όρια της κατηγορίας: η υψηλότερη βαθμολογική συγκομιδή στο PETN έφερε και τον γενικό τίτλο του Porsche Endurance Trophy Nürburgring. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της NLS Night of Champions.

Τι είναι το Porsche Endurance Trophy Nürburgring

Το PETN είναι ο ενιαίος θεσμός της Porsche που διεξάγεται μέσα στους αγώνες της Nürburgring Langstrecken-Serie, γνωστής ως NLS. Περιλαμβάνει δύο βασικές κατηγορίες: την Cup 2 για τις Porsche 911 GT3 Cup και την Cup 3 για τις 718 Cayman GT4 Clubsport, με επιμέρους κατατάξεις οδηγών, ομάδων, AM και PRO/AM.

Τα αυτοκίνητα αγωνίζονται ταυτόχρονα με συμμετοχές άλλων κατηγοριών. Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από τη μάχη με τον άμεσο αντίπαλο, οι οδηγοί πρέπει να διαχειρίζονται συνεχώς την κίνηση: να προσπερνούν πιο αργά αυτοκίνητα και να συνυπάρχουν με ταχύτερα GT3, σε μια πίστα που απαιτεί διαρκή συγκέντρωση.

Ο γενικός τίτλος του PETN είναι ξεχωριστός από εκείνον ολόκληρης της NLS. Η Smyrlis Racing διεκδίκησε μέχρι το τελευταίο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο και τη γενική της NLS, χωρίς τελικά να την κατακτήσει — στοιχείο που δείχνει πόσο ανταγωνιστική ήταν η φετινή της παρουσία.

Ελληνική ταυτότητα, βάση στη Γερμανία και παρουσία από το 2007

Πίσω από τη Smyrlis Racing βρίσκεται ο Γιάννης Σμυρλής, επικεφαλής μιας ομάδας με βάση το Maintal της Γερμανίας και δραστηριότητα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό από το 2007.

Η αγωνιστική της παρουσία περιλαμβάνει τη NLS, την RCN και διοργανώσεις των DMV Goodyear Racing Days. Στον στόλο της συναντάμε από BMW 318ti Cup και M240i Racing μέχρι Porsche Cayman GT4 και 911 GT3 Cup, καλύπτοντας διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας και απαιτήσεων.

Παράλληλα, η δραστηριότητά της επεκτείνεται στην εκπαίδευση οδηγών. Μέσα από coaching και προπόνηση στην πίστα, αξιοποιεί την αγωνιστική της εμπειρία για τη βελτίωση της τεχνικής και την προετοιμασία όσων θέλουν να εξελιχθούν πίσω από το τιμόνι.

Οι προηγούμενες επιτυχίες δείχνουν ότι ο τίτλος έχει βάθος

Στο αγωνιστικό «παλμαρέ» που παρουσιάζει η ομάδα περιλαμβάνονται νίκες κατηγορίας στον 24ωρο του Nürburgring, στη V6 το 2021 και στην SP4-T το 2023. Πρόκειται για διακρίσεις στις αντίστοιχες κλάσεις του αγώνα, όπου η αντοχή αυτοκινήτου και πληρώματος έχει καθοριστική σημασία.

Μιλώντας για «24ωρο», κάπου εδώ αναφέρουμε πως για εμάς στο Autotypos / Quattroruote, πίσω από αυτή την επιτυχία βρίσκονται άνθρωποι που είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά. Στον 24ωρο του Nürburgring το 2026, επιστρέφοντας στα paddock, ακούσαμε ξαφνικά ελληνικά. Μια αυθόρμητη κουβέντα μάς έφερε μπροστά στον Γιάννη Σμυρλή και η ελληνική φιλοξενία έκανε τα υπόλοιπα: λίγο αργότερα βρισκόμασταν μέσα στο pit box της ομάδας.

Όπως περιγράψαμε στο αφιέρωμά μας στο 100ό τεύχος του Quattroruote, περάσαμε εκεί σχεδόν τρεις ώρες, παρακολουθώντας από απόσταση αναπνοής τα pit stops, την επικοινωνία με τους οδηγούς, τις αλλαγές στρατηγικής και την αντιμετώπιση προβλημάτων, ενώ ο αγώνας συνεχιζόταν μέσα στη νύχτα. Είδαμε τους ανθρώπους της να δουλεύουν υπό πίεση και ζήσαμε για λίγο τον 24ωρο από την άλλη πλευρά του pit wall. Η σημερινή τους διάκριση, λοιπόν, μας δίνει έναν παραπάνω λόγο να χαμογελάμε.

Στις επιτυχίες της καταγράφονται επίσης ο γενικός τίτλος στο 318ti Cup το 2018, το πρωτάθλημα BMW Challenge το 2022, καθώς και πρωτιές στις κατηγορίες STGT Cup S το 2024 και το 2025 και Cup M το 2025. Η φετινή κορυφή αποτελεί, επομένως, συνέχεια μιας πορείας με αποτελέσματα σε διαφορετικά αυτοκίνητα και διοργανώσεις.

Από την «Πράσινη Κόλαση» στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Στην πανηγυρική ανάρτησή της, η Smyrlis Racing αφιερώνει την επιτυχία στους οδηγούς, στους μηχανικούς, στους μηχανολόγους, στους συνεργάτες και στους υποστηρικτές της. Μαζί με το τρόπαιο, όμως, φέρνει στην Ελλάδα και την επόμενη φάση της δραστηριότητάς της.

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Από τον Νοέμβριο του 2026 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027, το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών βρίσκεται στο επίκεντρο του χειμερινού της προγράμματος, με προπόνηση, δοκιμές και εξέλιξη οδηγών. Η ομάδα προσφέρει δυνατότητα συμμετοχής με προσωπικό αυτοκίνητο ή με αυτοκίνητα του στόλου της, με τεχνική υποστήριξη και επιλογές καθοδήγησης.

Από όλους εμάς στο Autotypos / Quattroruote, θερμά συγχαρητήρια στον Γιάννη Σμυρλή και σε ολόκληρη τη Smyrlis Racing. Καλή συνέχεια, με ακόμη περισσότερες ελληνικές διακρίσεις στις διεθνείς πίστες.