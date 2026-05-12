Σπάει τα ρεκόρ ο Verstappen στον 24ωρο του Nurburgring – Τα εισιτήρια ξεπούλησαν για πρώτη φορά στην ιστορία

Το Nurburgring κινείται σε ρυθμούς… Max Verstappen, με τα εισιτήρια για τον 24ωρο αγώνα του Σαββατοκύριακου να κάνουν «φτερά»

Εν μέσω διαλείμματος στο φετινό πρωτάθλημα της F1, ο Max Verstappen διάλεξε να γεμίσει το Σαββατοκύριακο του με λίγο (μάλλον πολύ) Nurburgring, προκαλώντας πανζουρλισμό στις τάξεις των fans του motorsport. Χαρακτηριστικό είναι πως τα εισιτήρια για τον αγώνα στην «Πράσινη Κόλαση», μια από τις πιο διάσημες πίστες στον κόσμο, να εξαντλούνται για πρώτη φορά στην ιστορία του εμβληματικού event.

Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, τα full-event εισιτήρια έχουν ήδη κάνει «φτερά», κι έχουν απομείνει μόνο μερικά ημερήσια.

Στο Nur b urgring με Mercedes-AMG GT3

O τέσσερις φορές πρωταθλητής με τη Red Bull θα συμμετάσχει στον αγώνα 24 ωρών στο θρυλικό Nordschleife, o oποίος θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 17 Μαΐου. O oλλανδός superstar θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι μιας Mercedes-AMG GT3 της Winward Racing, μιας ομάδας που υποστηρίζεται από τη Red Bull.

Τους τελευταίους μήνες, ο Verstappen έχει συγκεντρώσει σημαντικές εμπειρίες στην εν λόγω πίστα, συμμετέχοντας σε αγώνες του Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS). Στο ντεμπούτο του με την Winward Racing πήρε την pole position και στη συνέχεια τη νίκη μαζί με τους Daniel Juncadella και Jules Gounon, αν και το αποτέλεσμα ακυρώθηκε αργότερα λόγω παράβασης κανονισμών σχετικά με τα ελαστικά.

WEEKEND TICKETS SOLD OUT. 👀 For the first time in the history of the ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. 💚 ⚠️ There will be no ticket sales at the box office on Saturday! Please do not travel without a valid ticket under any circumstances! ✅ Want to be there? At the moment day… pic.twitter.com/WOIfMlFQZL — Nürburgring (@nuerburgring) May 10, 2026

Στόχος, φυσικά, η νίκη

Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός του Ολλανδού εντυπωσίασε και έχει δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες ότι μπορεί να διεκδικήσει τη νίκη στο ντεμπούτο του σε 24ωρο αγώνα. Η Red Bull χαρακτήρισε το πρόγραμμα ως απόδειξη ότι μπορούν να διεκδικήσουν υψηλές θέσεις.

Ο 24ωρος αγώνας του Nurburgring προσελκύει παραδοσιακά μεγάλο κοινό, αλλά φέτος η παρουσία του Verstappen έχει ανεβάσει το ενδιαφέρον σε άλλο επίπεδο. Χιλιάδες οπαδοί του από όλη την Ευρώπη αναμένονται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Γερμανία για το event.

