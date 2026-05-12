quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΑΓΩΝΕΣ

Σπάει τα ρεκόρ ο Verstappen στον 24ωρο του Nurburgring – Τα εισιτήρια ξεπούλησαν για πρώτη φορά στην ιστορία

ΤΡΙΤΗ | 12.05.2026
Autotypos Team
spaei-ta-rekor-o-verstappen-ston-24oro-tou-nurburgring-ta-eisitiria-xepoulisan-gia-proti-fora-stin-istoria-803022
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Nurburgring κινείται σε ρυθμούς… Max Verstappen, με τα εισιτήρια για τον 24ωρο αγώνα του Σαββατοκύριακου να κάνουν «φτερά»

Εν μέσω διαλείμματος στο φετινό πρωτάθλημα της F1, ο Max Verstappen διάλεξε να γεμίσει το Σαββατοκύριακο του με λίγο (μάλλον πολύ) Nurburgring, προκαλώντας πανζουρλισμό στις τάξεις των fans του motorsport. Χαρακτηριστικό είναι πως τα εισιτήρια για τον αγώνα στην «Πράσινη Κόλαση», μια από τις πιο διάσημες πίστες στον κόσμο, να εξαντλούνται για πρώτη φορά στην ιστορία του εμβληματικού event.

Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, τα full-event εισιτήρια έχουν ήδη κάνει «φτερά», κι έχουν απομείνει μόνο μερικά ημερήσια.

Στο Nurburgring με Mercedes-AMG GT3

O τέσσερις φορές πρωταθλητής με τη Red Bull θα συμμετάσχει στον αγώνα 24 ωρών στο θρυλικό Nordschleife, o oποίος θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 17 Μαΐου. O oλλανδός superstar θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι μιας Mercedes-AMG GT3 της Winward Racing, μιας ομάδας που υποστηρίζεται από τη Red Bull.

Τους τελευταίους μήνες, ο Verstappen έχει συγκεντρώσει σημαντικές εμπειρίες στην εν λόγω πίστα, συμμετέχοντας σε αγώνες του Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS). Στο ντεμπούτο του με την Winward Racing πήρε την pole position και στη συνέχεια τη νίκη μαζί με τους Daniel Juncadella και Jules Gounon, αν και το αποτέλεσμα ακυρώθηκε αργότερα λόγω παράβασης κανονισμών σχετικά με τα ελαστικά.

Στόχος, φυσικά, η νίκη

Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός του Ολλανδού εντυπωσίασε και έχει δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες ότι μπορεί να διεκδικήσει τη νίκη στο ντεμπούτο του σε 24ωρο αγώνα. Η Red Bull χαρακτήρισε το πρόγραμμα ως απόδειξη ότι μπορούν να διεκδικήσουν υψηλές θέσεις.

Ο 24ωρος αγώνας του Nurburgring προσελκύει παραδοσιακά μεγάλο κοινό, αλλά φέτος η παρουσία του Verstappen έχει ανεβάσει το ενδιαφέρον σε άλλο επίπεδο. Χιλιάδες οπαδοί του από όλη την Ευρώπη αναμένονται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Γερμανία για το event.

Τι κρατάμε:

  • Ο Max Verstappen πάει (ξανά) στο Nurburgring αυτό το Σαββατοκύριακο
  • Ο ολλανδός θα οδηγήσει μια Mercedes-AMG GT3 στον εμβληματικό αγώνα των 24 ωρών
  • Θα συμμετάσχει με την ομάδα της Winward Racing, η οποία υποστηρίζεται από τη Red Bull
  • Όπως ήταν αναμενόμενο, τα εισιτήρια για τον αγώνα έκαναν «φτερά», για πρώτη φορά στην ιστορία του event

Φωτογραφίες: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#F1#Nurburgring#Red Bull#Μαξ Φερστάπεν
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Δείτε επίσης

ΑΓΩΝΕΣ

08.05.2026

Ο οδηγός-φαινόμενο, Max Verstappen, παραδίδει μαθήματα στην Ιαπωνία – Έσπασε ρεκόρ σε 2 γύρους
apolafsi-des-ton-tachytero-gyro-tou-max-verstappen-apo-ton-agona-pou-kerdise-sto-nurburgring-video-777348

ΑΓΩΝΕΣ

04.10.2025

Απόλαυση: Δες τον ταχύτερο γύρο του Max Verstappen από τον αγώνα που κέρδισε στο Nurburgring (video)
o-max-verstappen-kai-episima-me-mercedes-ston-24oro-tou-nurburgring-des-tin-apokalypsi-791849

ΑΓΩΝΕΣ

10.03.2026

Ο Max Verstappen και επίσημα με Mercedes στον 24ώρο του Nurburgring – Δες την αποκάλυψη
o-pateras-tou-max-verstappen-glitose-apo-sovaro-trakarisma-se-agona-rali-801130

ΑΓΩΝΕΣ

27.04.2026

Ο πατέρας του Max Verstappen γλίτωσε από σοβαρό τρακάρισμα σε αγώνα Ράλι
oli-i-drasi-ton-wsbk-f1-nascar-kai-supercars-championship-mono-sto-ant1-800308

ΑΓΩΝΕΣ

19.04.2026

Όλη η δράση των WSBK, F1, NASCAR και Supercars Championship μόνο στο ΑΝΤ1+
video-to-tromaktiko-trakarisma-ton-50g-tou-bearman-stin-iaponia-ti-leei-oli-i-f1-798005

FORMULA 1

30.03.2026

Video: Το τρομακτικό τρακάρισμα των 50G του Bearman στην Ιαπωνία – Τι λέει όλη η F1;

Πρόσφατες Ειδήσεις