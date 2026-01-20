quattroruote-icon
ΑΓΩΝΕΣ

Τα Ford Raptor T1+ κατέκτησαν τους αμμόλοφους του φετινού Dakar Rally

ΤΡΙΤΗ | 20.01.2026
Autotypos Team
ta-ford-raptor-t1-katektisan-tous-ammolofous-tou-fetinou-dakar-rally-789877

H Ford Racing ολοκλήρωσε για άλλη μια φορά με επιτυχία τον μαραθώνιο των σχεδόν 8.000 χλμ. του Dakar Rally

To Dakar Rally αποτελεί την κορωνίδα των αγώνων rally-raid και ένα από τα πιο σημαντικά events στο motorsport. Σε έναν αγώνα που διαρκεί δύο εβδομάδες και πραγματοποιείται σε μερικές από τις πιο απαιτητικές και σκληροτράχηλες διαδρομές στον κόσμο. Με βραχώδη μονοπάτια, ερήμους που φαντάζουν ατελείωτες και εμπόδια όπως τεράστιους αμμόλοφους, το Dakar Rally απαιτεί ταχύτητα, στρατηγική, αλλά και ανθεκτικότητα, ωθώντας τα πληρώματα στα σωματικά και ψυχικά τους όρια.

Η 48η εκδοχή του θρυλικού αγώνα αποτέλεσε για μία ακόμα φορά ένα εξαντλητικό πεδίο, με την Ford Racing να ολοκληρώνει με επιτυχία τον φετινό μαραθώνιο συμμετέχοντας με τέσσερα εργοστασιακά πληρώματα και ισάριθμα Ford Raptor T1+.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Tρια Raptor T1+ στις πρώτες πέντε θέσεις

Το Raptor T1+ επιβεβαίωσε πειστικά τη δυναμική και τις ικανότητές του στο πιο απρόβλεπτο αγωνιστικό τερέν στον κόσμο, με τα pick-up της Ford να κατακτούν την δεύτερη, την τρίτη και την πέμπτη θέση στην κατάταξη. Το T1+ απέδειξε για μία ακόμα φορά την αξιοπιστία, την αντοχή και τις κορυφαίες ικανότητές του, συνδυάζοντας τις δυνατότητες του ατμοσφαιρικού V8 κινητήρα 5,0 λίτρων, Coyote Darkhorse, της προηγμένης ανάρτησης FOX και του στιβαρού πλαισίου.

 

Η συμμετοχή και οι υψηλές επιδόσεις στο φετινό Dakar Rally αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο πρόγραμμα της Ford Racing που στόχο έχει την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των εμπειριών και γνώσεων που αποκτούνται στους αγώνες και των τεχνολογιών που μεταφέρονται μέσω αυτών στα μοντέλα παραγωγής της αμερικανικής εταιρείας – όπως το Ford Ranger Raptor.

Τι κρατάμε:

  • Με επιτυχία για την Ford Racing και τα Ford Raptor T1+ ολοκληρώθηκε η 48η εκδοχή του Dakar Rally
  • Δεύτερη και τρίτη θέση στη γενική κατάκτηση για τους Nani Roma/Alex Nano και Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist και πέμπτη για τους Carlos Sainz Sr/Lucas Cruz
  • H Ford Racing συνεχίζει να συνδέει τις εμπειρίες και γνώσεις που αποκτούνται στους αγώνες με τις τεχνολογίες που μεταφέρονται μέσω αυτών στα μοντέλα παραγωγής της αμερικάνικης εταιρείας – όπως το Ford Raptor
Tags
#Ford#Ford Ranger Raptor#Rally Dakar
