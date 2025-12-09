Τέλος εποχής στη Red Bull: Αποσύρεται ο πιο «μισητός» άνθρωπος της F1

Λίγο μετά το τέλος της φετινής σεζόν της Formula 1, μια μεγάλη αλλαγή πραγματοποιείται στο στρατόπεδο της Red Bull

To πρωτάθλημα οδηγών της F1 χάθηκε «στην τρίχα» από τη Red Bull, με τον Μαξ Φερστάπεν να τερματίζει πρώτος αλλά να μην του αρκεί αυτό για να στεφθεί πρωταθλητής για 5η συνεχόμενη σεζόν. Οι αλλαγές στο στρατόπεδο έχουν ήδη ξεκινήσει, με τον Isack Hadjar να παίρνει τη θέση του Tsunoda δίπλα στον ολλανδό superstar, ενώ τώρα ήρθε ακόμα μια σημαντική αλλαγή.

Παρελθόν μετά από 21 χρόνια

Όπως ανακοινώθηκε μετά από εσωτερικό meeting που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (8/12), η Red Bull ανακοίνωσε πως ο αυστριακός θρύλος, Helmut Marko, αποσύρεται από τη θέση του συμβούλου, παρότι είχε συμβόλαιο και για τη σεζόν του 2026. O Marko θα συνταξιοδοτηθεί στο τέλος του τρέχοντος ημερολογιακού έτους, με την ομάδα να αναφέρει πως στην πράξη προσέφερε πολλά περισσότερα από αυτά που κάποιος θα περίμενε από έναν σύμβουλο.

«Ο Χέλμουτ ήταν απίστευτος στο πόσο μας υποστήριξε και μας βοήθησε να αλλάξουμε τα πράγματα φέτος. Προφανώς, αυτός και η ανώτατη διοίκηση είχαν αρκετές δύσκολες αποφάσεις να πάρουν, αλλά η F1 δεν είναι ένα στατικό περιβάλλον», δήλωσε ο team principal της Red Bull, Laurent Mekies.

Ο Mekies υπέδειξε διακριτικά ότι η Red Bull αναζητούσε τρόπους για να κάνει “future-proof” την ηγεσία της.

«Είναι απολύτως φυσιολογικό να αναζητούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο που λειτουργούμε συνεχώς. Δεν το λέω αυτό συγκεκριμένα για τον Helmut, αλλά λέω ότι γενικά βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον όπου πάντα προκαλούμε ο ένας τον άλλον και αναζητούμε τα επόμενα βήματα, όσο μικρά κι αν είναι αυτά. Αλλά μπορώ μόνο να ευχαριστήσω τον Helmut για τον ρόλο που έπαιξε», δήλωσε ο Mekies, ​​ο οποίος αντικατέστησε τον Christian Horner το περασμένο καλοκαίρι.

Τέλος εποχής

Ο Helmut Marko αποχωρεί μετά από 21 χρόνια, έχοντας υπάρξει ένας από τους βασικούς πυλώνες της Red Bull Racing από την ίδρυσή της το 2005. Ο 82χρονος πρώην νικητής του Λε Μαν ήταν το δεξί χέρι του Dietrich Mateschitz, ενώ μέσω του προγράμματος νέων οδηγών ανέδειξε τεράστια ταλέντα όπως οι, Σεμπάστιαν Φέτελ και Μαξ Φερστάπεν, μεταξύ άλλων.

Ενώ η Mercedes ήθελε αρχικά να στείλει τον Φερστάπεν στο GP2 για έναν χρόνο, ο Helmut Marko ήταν αυτός που ρίσκαρε, προσφέροντας μια θέση στον νεαρό ολλανδό στην Toro Rosso, το 2015. Έκτοτε υπήρξε ένας «αμοιβαίος σεβασμός» μεταξύ των δύο, κάτι που επιβεβαιώθηκε το 2024 μετά το GP της Σαουδικής Αραβίας το 2024, όταν ο Marko δεχόταν «πυρά» και Φερστάπεν έσπευσε να τον υπερασπιστεί.

Τέλος εποχής λοιπόν για έναν πραγματικό στρατιώτη της Red Bull, μετά από 21 χρόνια στις… επάλξεις.

Τι κρατάμε:

Παρελθόν από τη θέση του συμβούλου στη Red Bull αποτελεί ο Helmut Marko

Ο Mark υπήρξε το δεξί χέρι του Dietrich Mateschitz μετά την ίδρυση της Red Bull Racing

Μέσω του προγράμματος οδηγών ανέδειξε τεράστια ταλέντα όπως ο Φέτελ και ο Φερστάπεν

Ο 82χρονος αυστριακός δεν θα ολοκληρώσει το συμβόλαιό του και θα βγει στη σύνταξη

Πηγή: Motorsport.com

Η συσκευή που θα σε γλυτώσει από πρόστιμα και πιθανότατα χειροπέδες στις γιορτές – Πρέπει να την έχεις στο αυτοκίνητο σου!

Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Mercedes-Benz στην Ελλάδα – Τώρα διαθέσιμο με 299 ευρώ/μήνα

Η πρώτη Suzuki Hayabusa Special Edition στην Ελλάδα – Που μπορείς να τη δεις