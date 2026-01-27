Θρίαμβος για τη Citroen στο Ράλι του Μόντε Κάρλο, με τους Leo Rossel και Guillaume Mercoiret να κερδίζουν με το C3 Rally2

O Leo Rossel, με συνοδηγό τον Guillaume Mercoiret, κέρδισε την κατηγορία WRC2, ακολουθώντας τα βήματα του αδελφού του, Yohan. Αυτή είναι η τέταρτη σερί νίκη για την οικογένεια Rossel.

«Αυτές ήταν σίγουρα οι πιο δύσκολες Ειδικές Διαδρομές της καριέρας μου και είμαι χαρούμενος και έκπληκτος που βρίσκομαι σε τόσο καλή θέση», δήλωνε ο Leo Rossel στο τέλος της πρώτης ημέρας.

Οι επόμενες μέρες έμελλε να επιβεβαιώσουν τις ικανότητες του Γάλλου οδηγού της Citroen, ακόμα και με ακραίες συνθήκες. Οι Leo Rossel και Guillaume Mercoiret, που ηγήθηκαν της WRC2 στο C3 Rally2 από την δεύτερη ημέρα του αγώνα και μετά, διατήρησαν το προβάδισμα με ωριμότητα, αυτοπεποίθηση και αξιοπιστία.

Για τον Leo, που αγωνίζεται για πρώτη φορά με την Team 2C Competition, αυτή η νίκη ακολουθεί τα βήματα του αδελφού του Yohan Rossel, νικητή των τριών προηγούμενων διοργανώσεων, επίσης με ένα C3 Rally2.

Ο Leo Rossel κατέκτησε με άνεση τη νίκη με διαφορά 2’:09,5’’ στο τέλος ενός ράλι όπου το χιόνι ήταν άφθονο, ενώ τις συνθήκες δυσκόλεψε και η απρόβλεπτη ύπαρξη πάγου σε πολλές Ειδικές Διαδρομές.

«Μια όμορφη νίκη για την ομάδα Stellantis Motorsport Customer Racing, που επιβεβαιώνει τόσο την απόδοση όσο και την αξιοπιστία των προϊόντων μας, με το Citroen C3 Rally2 να κερδίζει άνετα τη νίκη.», δήλωσε ο François Wales (Customer Racing Director) «Ήταν ένας απίστευτος αγώνας από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπήρξαν εντυπωσιακές ανατροπές και στροφές σε όλο το ράλι. Ήμασταν το λιγότερο έμπειρο πλήρωμα στην πρώτη πεντάδα της WRC2, όμως δεν κάναμε λάθη. Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό. Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, αλλά προσπαθήσαμε να παραμείνουμε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι, και αυτό απέδωσε καρπούς.», ήταν τα λόγια του Leo Rossel.

Τι κρατάμε: