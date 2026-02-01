Το αφεντικό της Toyota οδήγησε το αγωνιστικό Yaris που χρησιμοποιεί υδρογόνο στο Ράλι Μόντε Κάρλο

Ο Morizo, όπως αποκαλείται ο Akio Toyoda στους κόλπους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ανέδειξε τις δυνατότητες του υδρογόνου (H₂) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι.

Το GR Yaris Rally2 H₂ Concept πραγματοποίησε την πρεμιέρα του στο διάσημο σιρκουί του Μονακό. Στα χέρια του Akio Toyoda, ο οποίος πάντα αγωνίζεται υπό το ψευδώνυμο “Morizo”, το υδρογονοκίνητο GR Yaris Rally2 αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο το όραμα της εταιρείας για το μέλλον του WRC του WEC και του παγκοσμίου πρωταθλήματος Rally Raid.

Φουλ για ένα υδρογονοκίνητο μέλλον

Στην Toyota, η εξέλιξη αγωνιστικών και ράλι αυτοκινήτων με κινητήρα υδρογόνου συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς, με τον Akio Toyoda να επιδεικνύει τακτικά τη συγκεκριμένη τεχνολογία, υπογραμμίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.

Για παράδειγμα, ο Akio συμμετείχε στο WRC Ypres Rally τον Αύγουστο του 2022 με ένα υδρογονοκίνητο GR Yaris, στην 100ή επέτειο του Le Mans τον Ιούνιο του 2023 με ένα GR Corolla H₂ Concept, καθώς και σε πολλούς αγώνες του πρωταθλήματος Super Taikyu στην Ιαπωνία, οδηγώντας πρωτότυπα GR Corolla με κινητήρες βενζίνης και υγρού υδρογόνου.

Μόλις παρουσιάστηκε η ευκαιρία να αναδειχθούν οι ικανότητες του υδρογόνου σε έναν από τους πιο δημοφιλείς αγωνιστικούς προορισμούς και μπροστά σε πλήθος παραγόντων, η Toyota δεν θα μπορούσε να αφήσει αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη.

«Είναι μεγάλη τιμή να οδηγώ στο σιρκουί του Μονακό ένα αυτοκίνητο ράλι με κινητήρα υδρογόνου», δήλωσε ο Akio Toyoda. «Το υδρογόνο είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και οι κινητήρες υδρογόνου είναι απολύτως κατάλληλοι για αγώνες. Ελπίζω ότι ο κόσμος θα κατανοήσει τις προθέσεις μας και θα μας υποστηρίξει σε αυτή την προσπάθεια για το μέλλον του μηχανοκίνητου αθλητισμού».

Με τα ήδη τρέχοντα προγράμματα εξέλιξης, την έγκριση προτύπων και κανονισμών και τον αυξανόμενο αριθμό συμμετεχόντων, αναμένεται ότι το υδρογόνο θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον των WRC, WEC και W2RC {World Rally, World Endurance and World Rally Raid).

