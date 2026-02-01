quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΑΓΩΝΕΣ

Το αφεντικό της Toyota οδήγησε το αγωνιστικό Yaris που χρησιμοποιεί υδρογόνο στο Ράλι Μόντε Κάρλο

ΚΥΡΙΑΚΗ | 01.02.2026
Autotypos Team
to-afentiko-tis-toyota-odigise-to-agonistiko-yaris-pou-chrisimopoiei-ydrogono-sto-rali-monte-karlo-791533

Ο Morizo, όπως αποκαλείται ο Akio Toyoda στους κόλπους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ανέδειξε τις δυνατότητες του υδρογόνου (H₂) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι.

Το GR Yaris Rally2 H₂ Concept πραγματοποίησε την πρεμιέρα του στο διάσημο σιρκουί του Μονακό. Στα χέρια του Akio Toyoda, ο οποίος πάντα αγωνίζεται υπό το ψευδώνυμο “Morizo”, το υδρογονοκίνητο GR Yaris Rally2 αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο το όραμα της εταιρείας για το μέλλον του WRC του WEC και του παγκοσμίου πρωταθλήματος Rally Raid.

Φουλ για ένα υδρογονοκίνητο μέλλον

Στην Toyota, η εξέλιξη αγωνιστικών και ράλι αυτοκινήτων με κινητήρα υδρογόνου συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς, με τον Akio Toyoda να επιδεικνύει τακτικά τη συγκεκριμένη τεχνολογία, υπογραμμίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Για παράδειγμα, ο Akio συμμετείχε στο WRC Ypres Rally τον Αύγουστο του 2022 με ένα υδρογονοκίνητο GR Yaris, στην 100ή επέτειο του Le Mans τον Ιούνιο του 2023 με ένα GR Corolla H₂ Concept, καθώς και σε πολλούς αγώνες του πρωταθλήματος Super Taikyu στην Ιαπωνία, οδηγώντας πρωτότυπα GR Corolla με κινητήρες βενζίνης και υγρού υδρογόνου.

Toyota υδρογόνο

Μόλις παρουσιάστηκε η ευκαιρία να αναδειχθούν οι ικανότητες του υδρογόνου σε έναν από τους πιο δημοφιλείς αγωνιστικούς προορισμούς και μπροστά σε πλήθος παραγόντων, η Toyota δεν θα μπορούσε να αφήσει αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη.

«Είναι μεγάλη τιμή να οδηγώ στο σιρκουί του Μονακό ένα αυτοκίνητο ράλι με κινητήρα υδρογόνου», δήλωσε ο Akio Toyoda. «Το υδρογόνο είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και οι κινητήρες υδρογόνου είναι απολύτως κατάλληλοι για αγώνες. Ελπίζω ότι ο κόσμος θα κατανοήσει τις προθέσεις μας και θα μας υποστηρίξει σε αυτή την προσπάθεια για το μέλλον του μηχανοκίνητου αθλητισμού».

Με τα ήδη τρέχοντα προγράμματα εξέλιξης, την έγκριση προτύπων και κανονισμών και τον αυξανόμενο αριθμό συμμετεχόντων, αναμένεται ότι το υδρογόνο θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον των WRC, WEC και W2RC {World Rally, World Endurance and World Rally Raid).

Τι κρατάμε:

  • Πρεμιέρα για το GR Yaris Rally2 H₂ Concept στο Μόντε Κάρλο
  • Το υδρογονοκίνητο GR Yaris έλαμψε σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς
  • Αυτό το έκανε στα χέρια ποιανού άλλου; Μα φυσικά στα χέρια του Morizo, ή αλλιώς… Akio Toyoda

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#AKIO TOYODA#GR Yaris Rally2 H2 Concept#Toyota#υδρογόνο
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-toyota-gazoo-racing-allazei-onoma-ti-egine-me-ton-iapona-kataskevasti-623800

ΑΓΩΝΕΣ

08.01.2026

Η Toyota Gazoo Racing αλλάζει όνομα – Τι έγινε με τον Ιάπωνα κατασκευαστή;
wrc-rali-esthonias-proti-niki-gia-ton-oliver-solbergk-768273

ΑΓΩΝΕΣ

21.07.2025

WRC-Ράλι Εσθονίας: Πρώτη νίκη για τον Όλιβερ Σόλμπεργκ
i-toyota-parousiase-prototypo-aftokinito-dokimon-me-kinitira-ydrogonou-762350

ΑΓΩΝΕΣ

11.06.2025

Η Toyota παρουσίασε πρωτότυπο αυτοκίνητο δοκιμών με κινητήρα υδρογόνου
wrc-show-rovanpera-kai-kyriarchia-toyota-sta-kanaria-nisia-757588

ΑΓΩΝΕΣ

28.04.2025

WRC: Show Rovanpera και κυριαρχία Toyota στα Κανάρια Νησιά
thriamvos-gia-ti-citroen-sto-rali-tou-monte-karlo-790920

ΑΓΩΝΕΣ

27.01.2026

Θρίαμβος για τη Citroen στο Ράλι του Μόντε Κάρλο
wrc-afti-einai-i-megali-epistrofi-sto-rali-tou-monte-karlo-790361

ΑΓΩΝΕΣ

22.01.2026

WRC: Αυτή είναι η μεγάλη επιστροφή στο Ράλι του Μόντε Κάρλο

Πρόσφατες Ειδήσεις