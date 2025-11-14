quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
FORMULA 1

Το τρομακτικό τρακάρισμα του Bortoleto στη Βραζιλία και πόσα εκατομμύρια κόστισε (video)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 14.11.2025
Autotypos Team
to-tromaktiko-trakarisma-tou-bortoleto-sti-vrazilia-kai-posa-ekatommyria-kostise-video-783041

Οκτώ χρόνια χρειάστηκε να περιμένουν οι Βραζιλιάνοι για να απολαύσουν ένα «δικό τους παιδί» ξανά, αλλά το Σαββατοκύριακο δεν κύλησε ομαλά για τον home hero.

Η αγάπη των Βραζιλιάνων για τη Formula 1 καλά κρατεί, με τη χώρα της Νότιας Αμερικής να κινείται σε ρυθμούς F1 κάθε φορά που ο μαγικός κόσμος του κορυφαίου Πρωταθλήματος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού κάνει εκεί την ετήσια στάση του.

Φέτος θα ήταν η πρώτη μετά από 8 χρόνια (απ’ όταν ο Felipe Massa κρέμασε τα γάντια του) που οι Βραζιλιάνοι θα έβλεπαν έναν συμπατριώτη τους να αγωνίζεται σε Grand Prix, αλλά πρόλαβαν να τον δούνε μόνο στο Sprint.

Όλα «στράφι» σε μια στιγμή

Μπορεί τα πράγματα να πήγαιναν αρκετά καλά τελευταία, με τον νεαρό Βραζιλιάνο να βάζει όλο και πιο δύσκολα στον βετεράνο teammate του, Nico Hulkenberg, αλλά αυτό που έγινε προ ημερών στο Interlagos δεν θα μπορούσε να το προβλέψει κανείς.

Διαβάστε επίσης: Audi F1: Μόλις αποκάλυψε τα χρώματα με τα οποία θα τρέχει από το 2026

Μια λάθος εκτίμηση του Bortoleto στον τελευταίο γύρο του Sprint κατέληξε σε ένα τρομακτικό τρακάρισμα, με το μονοθέσιο του Bortoleto να προσκρούει στις διαφημιστικές πινακίδες με μεγάλη ταχύτητα και τους μηχανικούς της ομάδας να… τρέχουν να προλάβουν να το επισκευάσουν πριν το Grand Prix. Τελικά δεν τα κατάφεραν, αφού το μονοθέσιό του χρειαζόταν βασικά εξαρτήματα όπως, νέο πλαίσιο, κινητήρα και κιβώτιο ταχυτήτων.

«Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να συγχαρώ την ομάδα, επειδή ανακατασκεύασαν ένα αυτοκίνητο από το μηδέν και σχεδόν το είχαν έτοιμο για τις κατατακτήριες», δήλωσε ο Bortoleto.

Κι ενώ ο Bortoleto βγήκε χωρίς γρατζουνιά από το διαλυμένο μονοθέσιο, το κόστος επισκευής ήταν αστρονομικό για τη ομάδα της Sauber.

Συγκεκριμένα, το κόστος ανήλθε στα 2.359.000 δολάρια, δηλαδή ξεπέρασε τα 2 εκατ. ευρώ (2.030.367,71)

Τι κρατάμε:

  • Οι Βραζιλιάνοι περίμεναν να δουν τον «δικό τους» Bortoleto, αλλά τους βγήκε ξινό
  • Ο νεαρός τράκαρε στον τελευταίο γύρο του Sprint, μένοντας εκτός αγώνα
  • Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, αλλά το ατύχημα κόστισε στην ομάδα του πάνω από 2 εκατ. ευρώ

Φωτογραφία: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Όλες οι ειδήσεις

Super Hybrid SUV με κατανάλωση 0,4 lt/100 km και αυτονομία 1.125 km – Ποιο είναι;

Δες το εσωτερικό από το νέο compact οικογενειακό της Mercedes-Benz

Polygon Concept: Το Peugeot 208 του μέλλοντος;

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#F1#Gabriel Bortoleto#Sauber#Βραζιλία
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

audi-f1-molis-apokalypse-ta-chromata-me-ta-opoia-tha-trechei-apo-to-2026-782889

FORMULA 1

12.11.2025

Audi F1: Μόλις αποκάλυψε τα χρώματα με τα οποία θα τρέχει από το 2026
f1-gp-vrazilias-niki-gia-ton-norris-pou-kanei-to-teleio-savvatokyriako-773774

FORMULA 1

09.11.2025

F1 GP Βραζιλίας: Νίκη για τον Norris που κάνει το τέλειο Σαββατοκύριακο
f1-gp-vrazilias-o-norris-stin-pole-kai-gia-ton-agona-tis-kyriakis-682562

FORMULA 1

08.11.2025

F1 GP Βραζιλίας: Ο Norris στην pole και για τον αγώνα της Κυριακής
f1-gp-vrazilias-niki-gia-ton-norris-ektos-o-piastri-782312

FORMULA 1

08.11.2025

F1 GP Βραζιλίας: Νίκη για τον Norris – Εκτός ο Piastri
f1-vrazilia-2008-des-to-pio-dramatiko-teleioma-agona-stin-istoria-tou-athlimatos-video-781803

FORMULA 1

08.11.2025

F1-Βραζιλία 2008: Δες το πιο δραματικό τελείωμα αγώνα στην ιστορία του αθλήματος (Video)
f1-gp-vrazilias-o-norris-kyriarchos-stis-katataktiries-gia-to-sprint-tou-savvatou-katastrofi-gia-to-verstappen-782297

FORMULA 1

07.11.2025

F1 GP Βραζιλίας: Ο Norris κυρίαρχος στις κατατακτήριες για το Sprint του Σαββάτου – Καταστροφή για το Verstappen;

Πρόσφατες Ειδήσεις