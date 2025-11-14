Το τρομακτικό τρακάρισμα του Bortoleto στη Βραζιλία και πόσα εκατομμύρια κόστισε (video)

Οκτώ χρόνια χρειάστηκε να περιμένουν οι Βραζιλιάνοι για να απολαύσουν ένα «δικό τους παιδί» ξανά, αλλά το Σαββατοκύριακο δεν κύλησε ομαλά για τον home hero.

Η αγάπη των Βραζιλιάνων για τη Formula 1 καλά κρατεί, με τη χώρα της Νότιας Αμερικής να κινείται σε ρυθμούς F1 κάθε φορά που ο μαγικός κόσμος του κορυφαίου Πρωταθλήματος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού κάνει εκεί την ετήσια στάση του.

Φέτος θα ήταν η πρώτη μετά από 8 χρόνια (απ’ όταν ο Felipe Massa κρέμασε τα γάντια του) που οι Βραζιλιάνοι θα έβλεπαν έναν συμπατριώτη τους να αγωνίζεται σε Grand Prix, αλλά πρόλαβαν να τον δούνε μόνο στο Sprint.

Όλα «στράφι» σε μια στιγμή

Μπορεί τα πράγματα να πήγαιναν αρκετά καλά τελευταία, με τον νεαρό Βραζιλιάνο να βάζει όλο και πιο δύσκολα στον βετεράνο teammate του, Nico Hulkenberg, αλλά αυτό που έγινε προ ημερών στο Interlagos δεν θα μπορούσε να το προβλέψει κανείς.

Μια λάθος εκτίμηση του Bortoleto στον τελευταίο γύρο του Sprint κατέληξε σε ένα τρομακτικό τρακάρισμα, με το μονοθέσιο του Bortoleto να προσκρούει στις διαφημιστικές πινακίδες με μεγάλη ταχύτητα και τους μηχανικούς της ομάδας να… τρέχουν να προλάβουν να το επισκευάσουν πριν το Grand Prix. Τελικά δεν τα κατάφεραν, αφού το μονοθέσιό του χρειαζόταν βασικά εξαρτήματα όπως, νέο πλαίσιο, κινητήρα και κιβώτιο ταχυτήτων.

«Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να συγχαρώ την ομάδα, επειδή ανακατασκεύασαν ένα αυτοκίνητο από το μηδέν και σχεδόν το είχαν έτοιμο για τις κατατακτήριες», δήλωσε ο Bortoleto.

The repair of Bortoleto’s crash in Brazil cost $2,359,00 😱 pic.twitter.com/mB5p75gHtV — Race+ (@racepluscom) November 13, 2025

Κι ενώ ο Bortoleto βγήκε χωρίς γρατζουνιά από το διαλυμένο μονοθέσιο, το κόστος επισκευής ήταν αστρονομικό για τη ομάδα της Sauber.

Συγκεκριμένα, το κόστος ανήλθε στα 2.359.000 δολάρια, δηλαδή ξεπέρασε τα 2 εκατ. ευρώ (2.030.367,71)

Τι κρατάμε:

Οι Βραζιλιάνοι περίμεναν να δουν τον «δικό τους» Bortoleto, αλλά τους βγήκε ξινό

Ο νεαρός τράκαρε στον τελευταίο γύρο του Sprint, μένοντας εκτός αγώνα

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, αλλά το ατύχημα κόστισε στην ομάδα του πάνω από 2 εκατ. ευρώ

