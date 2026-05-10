Το Volkswagen R επιστρέφει στον 24ωρο του Nürburgring

Η VW ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στους αγώνες αντοχής με το Volkswagen R, ανακοινώνοντας τη συμμετοχή της στις 24 ώρες του Nurburgring

Για την επιστροφή αυτή, η Volkswagen εξελίσσει σε συνεργασία με τη Max Kruse Racing ένα ειδικά προετοιμασμένο, τετρακίνητο Golf R για αγωνιστική χρήση. Το πρωτότυπο Golf R 24H show car δίνει ήδη μια πρώτη εικόνα του project, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Volkswagen R στις αγωνιστικές του ρίζες. Άλλωστε, το «R» προέρχεται από τη λέξη «Racing», κάτι που συνδέει άμεσα τη μάρκα με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η χρονιά αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τη μάρκα, αφού τότε συμπληρώνονται 25 χρόνια από την εμφάνιση του πρώτου μοντέλου R στην ιστορία της Volkswagen.

25 χρόνια R

Από το πρώτο Golf R32 του 2002 μέχρι σήμερα, τα μοντέλα R εκπροσωπούν τη πιο σπορ πλευρά της Volkswagen, με έμφαση στις επιδόσεις, την τετρακίνηση και την αγωνιστική τεχνογνωσία. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του Volkswagen R, Reinhold Ivenz, το 24ωρο του Nurburgring αποτελεί την πιο απαιτητική δοκιμασία σε πραγματικές συνθήκες αγώνα, αλλά και ένα ιδανικό περιβάλλον εξέλιξης για τα μοντέλα της μάρκας, δίπλα σε ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος για τις επιδόσεις.

Η αγωνιστική έκδοση του Golf R θα βασίζεται στο σημερινό μοντέλο παραγωγής, αλλά θα προσαρμοστεί στις ακραίες απαιτήσεις της Nordschleife, της ιστορικής διαδρομής του Nurburgring που θεωρείται μία από τις δυσκολότερες πίστες στον κόσμο. Η Volkswagen μάλιστα κάνει λόγο για «το πιο εντυπωσιακό Golf R μέχρι σήμερα».

Νέο κεφάλαιο στην πλούσια ιστορία του

Μετά από τρία χρόνια παρουσίας στον αγώνα με το Golf GTI Clubsport, η μάρκα ανοίγει πλέον νέο κεφάλαιο με το Golf R 24H. Σημαντικό ρόλο στο project έχει η Max Kruse Racing, με τον Benjamin Leuchter να συμμετέχει τόσο στην εξέλιξη του αγωνιστικού όσο και στη ρύθμιση των πιο σπορ μοντέλων παραγωγής της Volkswagen.

Στόχος της συμμετοχής δεν είναι μόνο οι επιδόσεις στην πίστα, αλλά και η δοκιμή νέων τεχνικών λύσεων σε πραγματικές συνθήκες υψηλής καταπόνησης, ώστε η τεχνογνωσία να περάσει και στα μελλοντικά μοντέλα δρόμου.

Το Volkswagen R έχει ήδη γράψει σημαντική ιστορία στους αγώνες, με τέσσερις τίτλους WRC με το Polo R και σειρά ρεκόρ με το ηλεκτρικό ID.R, διατηρώντας μέχρι σήμερα το motorsport στον πυρήνα της φιλοσοφίας του.

