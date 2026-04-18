ΑΓΩΝΕΣ

Τραγωδία στο Nürburgring: Νεκρός ο Juha Miettinen μετά από σοβαρό δυστύχημα στους προκριματικούς του 24ωρου

ΣΑΒΒΑΤΟ | 18.04.2026
AutoTypos Team
Ο 66χρονος Juha Miettinen έχασε τη ζωή του μετά από σοβαρό τρακάρισμα επτά αυτοκινήτων στο Nürburgring Qualifiers Race 1.

Τραγική κατάληξη είχε ο πρώτος αγώνας των ADAC 24h Nürburgring Qualifiers, καθώς ο οδηγός Juha Miettinen έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό ατύχημα. Η διοργάνωση επιβεβαίωσε επίσημα ότι ο 66χρονος οδηγός της BMW 325i με το #121 υπέκυψε στο ιατρικό κέντρο, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από το ιατρικό προσωπικό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στα πρώτα στάδια του αγώνα του Σαββάτου. Οι αγωνοδίκες ανακοίνωσαν ότι στο συμβάν ενεπλάκησαν επτά αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί άμεσα με κόκκινη σημαία ώστε να ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι υπόλοιποι έξι οδηγοί που ενεπλάκησαν μεταφέρθηκαν για προληπτικές εξετάσεις στο ιατρικό κέντρο και σε κοντινά νοσοκομεία, χωρίς να βρίσκονται σε κατάσταση που να απειλεί τη ζωή τους.

Πού και πότε έγινε το δυστύχημα

Η διακοπή ήρθε περίπου 25 λεπτά μετά την εκκίνηση του τετράωρου αγώνα, γύρω στις 17:55 τοπική ώρα, με τις πρώτες πληροφορίες να μιλούν για σοβαρό ατύχημα με πολλαπλά οχήματα. Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για το σημείο Caracciola-Karussell, ενώ στη συνέχεια νεότερες αναφορές τοποθέτησαν το συμβάν στην περιοχή Klostertal. Η επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε αργότερα επιβεβαίωσε μόνο ότι επρόκειτο για σοβαρό ατύχημα επτά συμμετεχόντων στα πρώτα στάδια του αγώνα.

Μετά το συμβάν, η ζωντανή μετάδοση διακόπηκε, ενώ ακολούθησε προγραμματισμένη ενημέρωση των διοργανωτών το βράδυ. Η οργάνωση κατέστησε σαφές ότι ο αγώνας δεν θα συνεχιστεί το Σάββατο, λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού.

Η επίσημη ανακοίνωση των διοργανωτών

Η διοργάνωση των 24 Ωρών του Nürburgring ανέφερε ότι μετά τη σύγκρουση πολλών οχημάτων προχώρησε άμεσα σε διακοπή του αγώνα για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης. Στην ίδια ανακοίνωση επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Miettinen στο ιατρικό κέντρο της πίστας και ανακοινώθηκε επίσης ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από τον αγώνα της Κυριακής, κατά τη διαδικασία σχηματισμού του grid στις 13:00.

Μια πολύ βαριά σκιά πάνω από το Σαββατοκύριακο

Το συγκεκριμένο αγωνιστικό διήμερο είχε τραβήξει έτσι κι αλλιώς έντονο ενδιαφέρον, καθώς περιλάμβανε και την επιστροφή του Max Verstappen στο Nürburgring για τους προκριματικούς του 24ωρου αγώνα. Ωστόσο, το δυστύχημα του Σαββάτου άλλαξε πλήρως το κλίμα στη διοργάνωση, με το αγωνιστικό κομμάτι να περνά προφανώς σε δεύτερο πλάνο.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Τι κρατάμε;

  • Ο Juha Miettinen, 66 ετών, έχασε τη ζωή του μετά από σοβαρό ατύχημα στο ADAC 24h Nürburgring Qualifiers Race 1.
  • Στο περιστατικό ενεπλάκησαν επτά αυτοκίνητα.
  • Οι άλλοι έξι οδηγοί που μεταφέρθηκαν για εξετάσεις δεν βρίσκονται σε κίνδυνο ζωής.
  • Ο αγώνας διακόπηκε οριστικά το Σάββατο.
  • Η διοργάνωση ανακοίνωσε ενός λεπτού σιγή πριν από τον αγώνα της Κυριακής.

