Video: Το τρομακτικό τρακάρισμα των 50G του Bearman στην Ιαπωνία – Τι λέει όλη η F1;

Το τρακάρισμα των 50G του Oliver Bearman στη Suzuka άνοιξε μεγάλη συζήτηση στη Formula 1 για τους νέους κανονισμούς και την ασφάλεια.

Το ατύχημα του Ollie Bearman στο Grand Prix Ιαπωνίας δεν ήταν απλώς ένα ακόμη βαρύ τρακάρισμα της Formula 1. Ήταν η στιγμή που όσα έλεγαν εδώ και εβδομάδες οι οδηγοί για τα νέα μονοθέσια και τις διαφορές ταχύτητας βγήκαν με τον πιο σκληρό τρόπο στην επιφάνεια. Στη Suzuka, ο νεαρός οδηγός της Haas κατέληξε με δύναμη στις μπαριέρες, σε πρόσκρουση που μετρήθηκε στα 50G, αφού αναγκάστηκε να αντιδράσει στην τεράστια διαφορά ταχύτητας που είχε με τον προπορευόμενο Franco Colapinto της Alpine.

Και γι’ αυτό το συμβάν έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια ενός μεμονωμένου αγωνιστικού περιστατικού. Η συζήτηση πλέον δεν αφορά μόνο το τι έγινε, αλλά το αν η αγωνιστική λογική των κανονισμών του 2026 δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες, ειδικά όταν δύο μονοθέσια βρίσκονται με πολύ διαφορετική διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας στην ίδια ευθεία ή στην προσέγγιση γρήγορης στροφής. Η FIA παραδέχθηκε ουσιαστικά ότι το θέμα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο, ενώ οι οδηγοί μιλούν ανοιχτά για ένα ρίσκο που, όπως λένε, είχαν προειδοποιήσει ότι θα ερχόταν.

Τι ακριβώς έγινε στο τρακάρισμα του Bearman

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν μετά τον αγώνα, ο Bearman βρισκόταν περίπου ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον Colapinto στον 21ο γύρο, όταν η μεταξύ τους διαφορά έκλεισε απότομα λόγω μεγάλης απόκλισης στην ηλεκτρική ισχύ που είχε διαθέσιμη κάθε μονοθέσιο εκείνη τη στιγμή. Η αναφορά κάνει λόγο για διαφορά ταχύτητας 45 km/h, με τον Bearman να φτάνει στα 308 km/h πριν αναγκαστεί να αλλάξει γραμμή. Το μονοθέσιο πέρασε στο γρασίδι, γύρισε πλάγια, διέσχισε ξανά την πίστα και κατέληξε στις μπαριέρες.

Στα πλάνα του συμβάντος, αυτό που σοκάρει δεν είναι μόνο η τελική πρόσκρουση, αλλά το πόσο απότομα δημιουργείται η διαφορά προσέγγισης. Δεν πρόκειται για κλασικό λάθος φρεναρίσματος ή για επαφή τροχό με τροχό. Το πρόβλημα ξεκινά νωρίτερα, στο πόσο γρήγορα “καταπίνει” το ένα μονοθέσιο το άλλο, σε σημείο που ο οδηγός πίσω καλείται να πάρει απόφαση αποφυγής μέσα σε ελάχιστα κλάσματα δευτερολέπτου. Αυτό ακριβώς είναι που έχει ανησυχήσει τόσο έντονα το grid.

Ο ίδιος ο Bearman περιέγραψε ότι με τη διαφορά ταχύτητας που κουβαλούσε δεν ένιωσε ότι του δόθηκε και πολύς χώρος. Τόνισε επίσης ότι το ζήτημα είχε ήδη συζητηθεί από τους οδηγούς με τους αγωνοδίκες από την Παρασκευή, ακριβώς λόγω αυτών των μεγάλων speed deltas που φέρνουν οι νέοι κανονισμοί.

Η κατάσταση του Bearman μετά την πρόσκρουση

Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι ο Bearman βγήκε από το μονοθέσιο μόνος του και μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας, όπου πήρε το “ok” από τους γιατρούς. Ο ίδιος δήλωσε μετά τον αγώνα ότι είναι καλά και ότι, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το σημαντικό είναι πως δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός. Παραδέχθηκε, βέβαια, ότι το ατύχημα ήταν πραγματικά τρομακτικό και ζήτησε συγγνώμη από την ομάδα του για τη ζημιά στο μονοθέσιο.

Αυτό έχει σημασία και για έναν δεύτερο λόγο. Στη σύγχρονη F1 έχουμε κάπως συνηθίσει να βλέπουμε οδηγούς να βγαίνουν όρθιοι ακόμα και από βίαιες συγκρούσεις. Όμως το γεγονός ότι ο κλωβός ασφαλείας, το halo και τα σύγχρονα standards ασφαλείας λειτούργησαν σωστά, δεν σημαίνει ότι η ρίζα του προβλήματος πρέπει να μείνει ως έχει. Και αυτό είναι το ακριβές σημείο στο οποίο πατά τώρα το σύνολο σχεδόν της συζήτησης.

Γιατί όλη η F1 μιλά για τους κανονισμούς του 2026

Το θέμα δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο τρακάρισμα. Είναι ότι πολλοί στο paddock θεωρούν πως το ατύχημα του Bearman ήταν το πρώτο ηχηρό προειδοποιητικό σήμα για κάτι που υπήρχε εξαρχής μέσα στη νέα φιλοσοφία των κανονισμών.

Η FIA ανέφερε ότι οι κανονισμοί του 2026 βρίσκονται ήδη σε διαρκή αξιολόγηση από την ομοσπονδία, τις ομάδες, τους κατασκευαστές μονάδων ισχύος, τους οδηγούς και τη Formula One Management. Εξήγησε επίσης ότι υπήρχε από πριν συμφωνία να γίνει οργανωμένη επανεξέταση μετά τους πρώτους αγώνες της χρονιάς, με συναντήσεις μέσα στον Απρίλιο για να αξιολογηθεί η λειτουργία των νέων κανονισμών και να κριθεί αν χρειάζονται διορθώσεις.

Με απλά λόγια, η F1 ήξερε ήδη ότι το ενεργειακό κομμάτι του νέου πακέτου ήθελε προσοχή. Η διαφορά είναι ότι μέχρι τη Suzuka το ζήτημα συζητιόταν κυρίως ως αγωνιστικό ή θεαματικό. Πόσο επηρεάζει το show, πόσο περίεργες μάχες δημιουργεί, πόσο τεχνητές γίνονται κάποιες φάσεις στις κατατακτήριες και στον αγώνα. Μετά το χτύπημα του Bearman, όμως, το θέμα μετακινήθηκε αναπόφευκτα στο πεδίο της ασφάλειας.

Τι λένε οι οδηγοί: «Σας το είχαμε πει»

Η πιο σκληρή τοποθέτηση ήρθε από τον Carlos Sainz. Ο Ισπανός, ως director του GPDA, είπε ουσιαστικά ότι οι οδηγοί είχαν ήδη προειδοποιήσει πως με τέτοιες ταχύτητες προσέγγισης αργά ή γρήγορα θα ερχόταν μεγάλο ατύχημα. Σε μεταγενέστερες δηλώσεις του τόνισε ότι οι οδηγοί είχαν μιλήσει ξεκάθαρα προς τη FIA και τη Formula 1 για αυτό το ενδεχόμενο και ότι χρειάζεται ασφαλέστερη διαμόρφωση.

Η τοποθέτηση Sainz έχει ειδικό βάρος, γιατί δεν περιορίζεται στο “ήταν άτυχη στιγμή”. Το επιχείρημά του είναι ότι το ατύχημα δεν ήταν εξαίρεση, αλλά λογική συνέπεια ενός συστήματος που μπορεί να δημιουργεί τεράστιες διαφορές προσέγγισης ανάμεσα σε δύο μονοθέσια. Και αυτό δεν είναι μικρή λεπτομέρεια, ειδικά σε πίστες με τοίχους πολύ κοντά, όπως το Baku, η Σιγκαπούρη ή το Las Vegas, που ήδη αναφέρονται στο paddock ως πολύ πιο ανησυχητικά σενάρια από τη Suzuka.

Από την πλευρά του, ο Charles Leclerc κινήθηκε σε πιο ισορροπημένο τόνο, αλλά δεν υποβάθμισε το πρόβλημα. Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα είπε ότι με αυτά τα μονοθέσια οι οδηγοί πρέπει να αγωνίζονται διαφορετικά και στάθηκε ειδικά στο πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει το να αλλάζει γραμμή το μπροστινό μονοθέσιο όταν ο πίσω έρχεται με μεγάλη διαφορά ταχύτητας. Παραδέχθηκε ότι η κατάσταση είναι «περίεργη» και ότι χρειάζεται προσαρμογή, ιδιαίτερα από το αμυνόμενο μονοθέσιο.

Ο Oscar Piastri ήταν ίσως ακόμη πιο σαφής στο τεχνικό σκέλος. Είπε ότι τέτοια σενάρια ήταν γνωστά ως πιθανότητα ήδη από το στάδιο που σχεδιάζονταν αυτά τα μονοθέσια και πρόσθεσε ότι, από όσα είδε, δεν υπήρχε φως που αναβόσβηνε στο μονοθέσιο του Colapinto, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα δεν βρισκόταν σε διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας εκείνη τη στιγμή. Αυτό, για τον Αυστραλό, κάνει την κατάσταση ακόμη πιο ανησυχητική, γιατί δείχνει ότι πολύ μεγάλες διαφορές ταχύτητας μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και χωρίς το πιο “ορατό” προειδοποιητικό σημάδι για τον οδηγό που ακολουθεί.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για τη Formula 1

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για συγκεκριμένη αλλαγή κανονισμών. Και η FIA ξεκαθάρισε ότι κάθε παρέμβαση, ειδικά στα θέματα energy management, χρειάζεται προσομοιώσεις και λεπτομερή ανάλυση πριν προχωρήσει. Με άλλα λόγια, κανείς δεν θέλει να διορθώσει ένα πρόβλημα δημιουργώντας δύο νέα.

Όμως το κλίμα έχει αλλάξει. Μέχρι χθες, η βασική κουβέντα για το 2026 ήταν αν οι νέοι κανονισμοί προσφέρουν καλό θέαμα και αν η διαχείριση ενέργειας κάνει τις μάχες πιο περίπλοκες ή πιο ενδιαφέρουσες. Μετά τη Suzuka, η ερώτηση είναι διαφορετική. Μπορεί αυτό το μοντέλο αγωνιστικής διαχείρισης να παραμείνει ως έχει, όταν οι οδηγοί λένε ότι δημιουργεί συνθήκες που δεν έχουν ξαναδεί;

Και εδώ υπάρχει και μια ευρύτερη ανάγνωση. Η F1 του 2026 έχει επενδύσει πολύ στο νέο τεχνικό της πακέτο, τόσο στο ενεργειακό κομμάτι όσο και στην αποδοτικότητα. Αν όμως η εφαρμογή στην πίστα οδηγεί σε ταχύτητες προσέγγισης που οι οδηγοί θεωρούν αφύσικες ή επικίνδυνες, τότε η ομοσπονδία δύσκολα θα μπορέσει να υπερασπιστεί μια στάση “ας το δούμε αργότερα”. Το ατύχημα του Bearman έκανε τη θεωρητική ανησυχία χειροπιαστό γεγονός.

Το θέμα δεν κλείνει στο Suzuka

Η Suzuka είναι πίστα που, σε ορισμένα σημεία, τουλάχιστον προσφέρει run-off areas. Αυτό δεν ισχύει σε όλες τις πίστες του ημερολογίου. Και γι’ αυτό η αναφορά οδηγών και αναλυτών σε αγώνες όπως η Σιγκαπούρη, το Baku ή το Las Vegas δεν είναι υπερβολή. Είναι υπενθύμιση ότι το ίδιο είδος στιγμιαίας διαφοράς ταχύτητας, αν συμβεί σε αστικό σιρκουί ή δίπλα σε κοντινό τοίχο, μπορεί να έχει πολύ πιο βαριές συνέπειες.

Αυτός είναι και ο λόγος που το ατύχημα του Bearman αντιμετωπίζεται ήδη ως σημείο καμπής στη συζήτηση για τους κανονισμούς. Όχι επειδή υπήρξε τραυματισμός μεγάλης έκτασης, αλλά επειδή το άθλημα είδε σε πραγματικές συνθήκες πού μπορεί να οδηγήσει η ακραία διαφορά deployment από δύο μονοθέσια στην ίδια φάση της πίστας.

