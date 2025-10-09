quattroruote-icon
ΑΓΩΝΕΣ

Βόμβα στο WRC: Αποχωρεί το μεγαλύτερο ταλέντο των τελευταίων ετών, Kalle Rovanperä

ΠΕΜΠΤΗ | 09.10.2025
Στέλιος Παππάς
vomva-sto-wrc-apochorei-to-megalytero-talento-ton-teleftaion-eton-kalle-rovanpera-778714

Σοκ στο Παγκόσμιο Ράλι: ο Kalle Rovanperä αποχωρεί από το WRC στο τέλος του 2025. Δύο τίτλοι, 17 νίκες, αμέτρητα ρεκόρ – και νέο κεφάλαιο στη Super Formula.

Ο Kalle Rovanperä ανακοίνωσε ότι θα ολοκληρώσει την πορεία του στο WRC στο τέλος της σεζόν 2025. Στα 25 του, αποχωρεί έχοντας ήδη κατακτήσει δύο παγκόσμιους τίτλους, 17 νίκες και μια σειρά από ρεκόρ «νεότερου στην ιστορία» σχεδόν σε κάθε κατηγορία.

Μιλάμε για τον οδηγό που επαναπροσδιόρισε τον πήχη σε τόσο μικρή ηλικία. Από το ντεμπούτο του με την Toyota Gazoo Racing (2020) μέχρι την κυριαρχία στην υβριδική εποχή Rally1 (από το 2022), ο Rovanperä εξελίχθηκε σε benchmark για σταθερότητα, ταχύτητα και ωριμότητα.

Η διαδρομή: ρεκόρ πάνω σε ρεκόρ

2020: Στο δεύτερο αγώνα του στην κορυφαία κατηγορία ανεβαίνει βάθρο στη Σουηδία, ο νεότερος top-3 στην ιστορία του WRC.

2021: Παίρνει την πρώτη του νίκη στην Εσθονία, και πάλι ως ο νεότερος νικητής.

2022: Με 5 νίκες στα 7 πρώτα ράλι και «κλείδωμα» στη Νέα Ζηλανδία, γίνεται ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής WRC.

2023: Back-to-back τίτλος με μια σεζόν σχεδόν χωρίς λάθη (τερματισμός σταθερά στην τετράδα).

2024: Παρά το μερικό πρόγραμμα (7 αγώνες), κερδίζει 4 φορές και σφραγίζει καθοριστικούς βαθμούς για τον 4ο σερί τίτλο κατασκευαστών της Toyota.

2025: Σε τροχιά μάχης για το τρίτο του στέμμα, με highlight την πρώτη του νίκη στη Φινλανδία και τον ταχύτερο μέσο όρο που έχει καταγραφεί ποτέ σε αγώνα WRC.

Toyota

Τι είπε ο ίδιος

Ο Rovanperä μίλησε για μια δύσκολη αλλά ώριμη απόφαση: έχοντας πετύχει όσα ονειρεύτηκε «από παιδί» – νίκες, τίτλο, καταξίωση – θέλει να κυνηγήσει νέες προκλήσεις. Υπόσχεται, όμως, ότι μέχρι να πέσει η αυλαία θα «δίνει τα πάντα» για να κλείσει το κεφάλαιο του WRC στην κορυφή.

Τι λέει η Toyota

Ο επικεφαλής Jari-Matti Latvala στάθηκε στην εντυπωσιακή πορεία του Φινλανδού: νεότερος νικητής, νεότερος πρωταθλητής, διπλός τίτλος – και στα 25 του δικαιολογημένα αναζητά νέο ορίζοντα. Με τρεις αγώνες να απομένουν, ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να αποχαιρετήσει όντας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Kalle Rovanpera (FIN) and Jonne Halttunen (FIN) of team Toyota Gazoo Racing performs during FIA World Rally Championship in Lamia, Greece on 10 September 2021 // Jaanus Ree/Red Bull Content Pool // SI202109100591 // Usage for editorial use only //

Τι ακολουθεί

Ο Rovanperä μένει στην οικογένεια της Toyota, αλλά γυρίζει σελίδα: από το 2026 θα αγωνίζεται στη Japanese Super Formula, το κορυφαίο μονοθέσιο πρωτάθλημα της Ιαπωνίας. Ως τότε, όλο το focus μένει στο WRC και στον μεγάλο στόχο του τίτλου.

Τι κρατάμε;

  • Τέλος εποχής: ο Rovanpera αποχωρεί από το WRC στο τέλος του 2025.
  • Legacy στα 25: 2 τίτλοι, 17 νίκες, δεκάδες ρεκόρ «νεότερου».
  • Νέο κεφάλαιο: παραμένει με την Toyota, αλλά μεταβαίνει στη Super Formula.
  • Όλα παίζονται: απομένουν τρεις αγώνες φέτος — ο στόχος είναι ο τίτλος.

