WRC: Αυτή είναι η μεγάλη επιστροφή στο Ράλι του Μόντε Κάρλο

Μια εταιρεία θρύλος επιστρέφει σε λίγες μέρες στον χώρο όπου έγραψε μερικές από τις πιο λαμπρές και ένδοξες ιστορίες στα χρονικά του μηχανοκίνητου αθλητισμού

Η αυλαία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι 2026 ανοίγει από τις 22 έως τις 25 Ιανουαρίου στο εμβληματικό Rallye Monte-Carlo, έναν αγώνα-σύμβολο για το σπορ αλλά και για τη Lancia. Η 94η διοργάνωση του ράλι δεν είναι απλώς ο πρώτος γύρος της σεζόν του World Rally Championship, αλλά και το επίσημο αγωνιστικό comeback της Lancia στο WRC, με ένα ολοκαίνουργιο «όπλο».

Ένα απαιτητικό ξεκίνημα σε ακραίες συνθήκες

Το πρόγραμμα του αγώνα περιλαμβάνει 17 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 339,15 χιλιομέτρων, σε διαδρομές που παραδοσιακά συνδυάζουν στεγνή άσφαλτο, πάγο, χιόνι και χαμηλές θερμοκρασίες. Το Ράλι Μόντε Κάρλο θεωρείται ένα από τα πιο απρόβλεπτα και τεχνικά δύσκολα events του ημερολογίου, με τη σωστή επιλογή ελαστικών να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Δύο έμπειρα πληρώματα για το μεγάλο ντεμπούτο

Η εργοστασιακή ομάδα Lancia Corse HF παρατάσσεται με δύο κορυφαίους οδηγούς της κατηγορίας WRC2. Ο Yohan Rossel, με επτά συμμετοχές στο Μόντε Κάρλο και σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, και ο Nikolay Gryazin, που επιστρέφει για έκτη φορά στον αγώνα, φέρνουν εμπειρία σε όλες τις επιφάνειες και ξεκάθαρες φιλοδοξίες.

Και οι δύο προσεγγίζουν το ράλι με στόχο όχι μόνο την επίδοση, αλλά και τη σωστή εκκίνηση ενός project με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος.

Το νέο αγωνιστικό σημείο αναφοράς

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, ένα πλήρως νέο αγωνιστικό αυτοκίνητο, αποτέλεσμα εκτεταμένης εξέλιξης και δοκιμών. Το μοντέλο ενσωματώνει σύγχρονες λύσεις σε επτά βασικούς τομείς:

χαμηλότερο βάρος και καλύτερη κατανομή μάζας, εξελιγμένη αεροδυναμική, βελτιωμένο κινητήρα με νέο anti-lag, αναβαθμισμένη μετάδοση, εξελιγμένο πλαίσιο και ανάρτηση, εργονομικά σχεδιασμένο cockpit και ολοκαίνουργιο αμάξωμα με πλήρη συμμόρφωση στους κανονισμούς FIA.

Η ωριμότητα του project αποτυπώνεται και εμπορικά, καθώς 60 αυτοκίνητα έχουν ήδη πουληθεί σε ομάδες και ιδιώτες, πριν καν την επίσημη αγωνιστική πρεμιέρα.

Ιστορία, παρόν και μέλλον στο ίδιο σημείο

Το Ράλι Μόντε Κάρλο έχει ξεχωριστή θέση στο DNA της Lancia: 13 νίκες γενικής κατάταξης αποτελούν ρεκόρ για τον αγώνα και υπογραμμίζουν τον συμβολισμό της επιστροφής. Παρόντες στο Μονακό θα είναι υψηλόβαθμα στελέχη του ομίλου Stellantis, καθώς και ο θρυλικός Miki Biasion, δις παγκόσμιος πρωταθλητής και ιστορικό πρόσωπο της μάρκας.

Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά

Για τη Lancia, το Μόντε Κάρλο του 2026 δεν είναι μια άσκηση νοσταλγίας, αλλά η αφετηρία μιας στρατηγικής επιστροφής στον κορυφαίο θεσμό του ράλι. Με ένα σύγχρονο αγωνιστικό πακέτο, έμπειρα πληρώματα και σαφές πλάνο εξέλιξης, η ιταλική μάρκα επιχειρεί να ενώσει το ένδοξο παρελθόν της με ένα φιλόδοξο μέλλον — και δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο απαιτητική σκηνή για αυτό το restart.