WRC: Έφυγε από τη ζωή ο «Δράκος» της Lancia

Η οικογένεια του WRC αποχαιρετά τον Sandro Munari, μία από τις εμβληματικές μορφές των Ράλι της δεκαετίας του 1970 και θρύλο της Lancia

Έφυγε από τη ζωή στα 85 του ο Sandro Munari, γνωστός με το προσωνύμιο «Il Drago» (Ο Δράκος). Ο Munari ταυτίστηκε με την αγωνιστική άνοδο της Lancia και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωσή της ως μία από τις πρώτες μεγάλες δυνάμεις στο WRC.

Το όνομά του παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Lancia Stratos HF, το αυτοκίνητο που συνέβαλε στην εξέλιξή του και με το οποίο σημείωσε μερικές από τις πιο ιστορικές του νίκες.

Ο Munari κατέκτησε τέσσερις νίκες στο Ράλι του Μόντε Κάρλο, συμπεριλαμβανομένων τριών συνεχόμενων θριάμβων από το 1975 έως το 1977 — επίδοση που ανέδειξε την απόλυτη κυριαρχία του σε έναν από τους πιο εμβληματικούς αγώνες του θεσμού. Το 1977 κατέκτησε το FIA Cup for Rally Drivers, αντίστοιχο του σημερινού τίτλου οδηγών του WRC.

Οι επιτυχίες του δεν περιορίστηκαν στο Μόντε Κάρλο. Πριν ακόμη από τη δημιουργία του WRC, είχε ήδη αφήσει το στίγμα του, κερδίζοντας το Tour de Corse το 1967 και το Monte Carlo Rally το 1972 με μία Lancia Fulvia. Την ίδια χρονιά απέδειξε για άλλη μια φορά το ταλέντο του κατακτώντας τη νίκη και στο Targa Florio.

Με την έναρξη του WRC το 1973, η επιβλητική του παρουσία πίσω από το τιμόνι της πισωκίνητης Stratos του χάρισε επιπλέον διακρίσεις σε αγώνες όπως το Rallye Sanremo, το Rallye de Portugal και ξανά το Tour de Corse, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις πρώτες παγκόσμιες επιτυχίες της Lancia.

Στην Ιταλία, ο Munari αναδείχθηκε στον πρώτο πραγματικά δημοφιλή αστέρα των Ράλι, ενισχύοντας σημαντικά την απήχηση του αθλήματος σε μια εποχή έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των κατασκευαστών.

Η συνεργασία του με τη Lancia παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές στην ιστορία του WRC.

Sandro Munari, the 1977 FIA Cup for Rally Drivers winner and 1973 European Rally Champion, has passed away aged 85. pic.twitter.com/7cIsnEgS95 — DirtFish (@DirtFishRally) February 28, 2026

Μετά την αποχώρησή του από την κορυφαία αγωνιστική δράση, διατήρησε στενούς δεσμούς με το άθλημα, δίνοντας συχνά το «παρών» σε ιστορικά Ράλι και επετειακές εκδηλώσεις — ιδιαίτερα σε εκείνες που τιμούσαν τη Stratos.

Η επιρροή του στο παγκόσμιο Ράλι, και ειδικά στο ιταλικό, παραμένει ζωντανή και διαχρονική.

RIP Sandro Munari 🕊️🏁

Πηγή/Φωτογραφίες: WRC.com