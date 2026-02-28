quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΑΓΩΝΕΣ

WRC: Έφυγε από τη ζωή ο «Δράκος» της Lancia

ΣΑΒΒΑΤΟ | 28.02.2026
Autotypos Team
wrc-efyge-apo-ti-zoi-o-drakos-tis-lancia-794504

Η οικογένεια του WRC αποχαιρετά τον Sandro Munari, μία από τις εμβληματικές μορφές των Ράλι της δεκαετίας του 1970 και θρύλο της Lancia

Έφυγε από τη ζωή στα 85 του ο Sandro Munari, γνωστός με το προσωνύμιο «Il Drago» (Ο Δράκος). Ο Munari ταυτίστηκε με την αγωνιστική άνοδο της Lancia και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωσή της ως μία από τις πρώτες μεγάλες δυνάμεις στο WRC.

Το όνομά του παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Lancia Stratos HF, το αυτοκίνητο που συνέβαλε στην εξέλιξή του και με το οποίο σημείωσε μερικές από τις πιο ιστορικές του νίκες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Munari κατέκτησε τέσσερις νίκες στο Ράλι του Μόντε Κάρλο, συμπεριλαμβανομένων τριών συνεχόμενων θριάμβων από το 1975 έως το 1977 — επίδοση που ανέδειξε την απόλυτη κυριαρχία του σε έναν από τους πιο εμβληματικούς αγώνες του θεσμού. Το 1977 κατέκτησε το FIA Cup for Rally Drivers, αντίστοιχο του σημερινού τίτλου οδηγών του WRC.

Οι επιτυχίες του δεν περιορίστηκαν στο Μόντε Κάρλο. Πριν ακόμη από τη δημιουργία του WRC, είχε ήδη αφήσει το στίγμα του, κερδίζοντας το Tour de Corse το 1967 και το Monte Carlo Rally το 1972 με μία Lancia Fulvia. Την ίδια χρονιά απέδειξε για άλλη μια φορά το ταλέντο του κατακτώντας τη νίκη και στο Targa Florio.

Με την έναρξη του WRC το 1973, η επιβλητική του παρουσία πίσω από το τιμόνι της πισωκίνητης Stratos του χάρισε επιπλέον διακρίσεις σε αγώνες όπως το Rallye Sanremo, το Rallye de Portugal και ξανά το Tour de Corse, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις πρώτες παγκόσμιες επιτυχίες της Lancia.

Στην Ιταλία, ο Munari αναδείχθηκε στον πρώτο πραγματικά δημοφιλή αστέρα των Ράλι, ενισχύοντας σημαντικά την απήχηση του αθλήματος σε μια εποχή έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των κατασκευαστών.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Η συνεργασία του με τη Lancia παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές στην ιστορία του WRC.

Μετά την αποχώρησή του από την κορυφαία αγωνιστική δράση, διατήρησε στενούς δεσμούς με το άθλημα, δίνοντας συχνά το «παρών» σε ιστορικά Ράλι και επετειακές εκδηλώσεις — ιδιαίτερα σε εκείνες που τιμούσαν τη Stratos.

Η επιρροή του στο παγκόσμιο Ράλι, και ειδικά στο ιταλικό, παραμένει ζωντανή και διαχρονική.

RIP Sandro Munari 🕊️🏁

Πηγή/Φωτογραφίες: WRC.com

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Lancia#WRC
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

wrc-afti-einai-i-megali-epistrofi-sto-rali-tou-monte-karlo-790361

ΑΓΩΝΕΣ

22.01.2026

WRC: Αυτή είναι η μεγάλη επιστροφή στο Ράλι του Μόντε Κάρλο
lancia-ypsilon-hf-o-thrylos-ton-rally-xanagrafei-tin-istoria-tou-apo-tin-archi-783660

ΑΓΩΝΕΣ

21.11.2025

Lancia Ypsilon HF: Ο θρύλος των ράλλυ ξαναγράφει την ιστορία του από την αρχή
lancia-ypsilon-rally2-hf-integrale-o-thrylos-epestrepse-774717

ΑΓΩΝΕΣ

11.09.2025

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale: Ο θρύλος επέστρεψε
i-toyota-apokalyptei-ta-wrc-tou-2027-epistrefei-i-celica-794493

ΑΓΩΝΕΣ

27.02.2026

Η Toyota αποκαλύπτει τα WRC του 2027 – Επιστρέφει η Celica;
eko-rally-akropolis-2026-edo-to-analytiko-programma-kai-oi-eidikes-794160

ΑΓΩΝΕΣ

25.02.2026

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα και οι ειδικές
rali-souidias-i-toyota-gazoo-racing-kanei-kai-pali-to-1-2-3-me-ton-elfyn-evans-nikiti-793103

ΑΓΩΝΕΣ

15.02.2026

Ράλι Σουηδίας: Η Toyota Gazoo Racing κάνει και πάλι το 1-2-3, με τον Elfyn Evans νικητή

Πρόσφατες Ειδήσεις