WRC: H Toyota Gazoo Racing κατέκτησε τον 10ο τίτλο κατασκευαστών

Δέκατος τίτλος κατασκευαστών και ισοφάριση ρεκόρ για την Toyota Gazoo Racing World Rally Team μετά τη νίκη του Solberg στη Χιλή

H ομάδα της Toyota Gazoo Racing κατέκτησε τον έκτο συνεχόμενο τίτλο κατασκευαστών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ της FIA στο Ράλλυ Χιλής. Ο Oliver Solberg οδήγησε την ομάδα σε ακόμη έναν διπλό τερματισμό στο βάθρο, ενώ η επιτυχία αυτή φέρνει την TGR-WRT στον δέκατο συνολικό τίτλο κατασκευαστών, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Lancia.

Η ιταλική μάρκα είχε κατακτήσει έξι συνεχόμενα πρωταθλήματα μεταξύ 1987 και 1992. Με τον δέκατο τίτλο η Toyota φτάνει πλέον στο ίδιο επίπεδο.

11η νίκη σε 12 αγώνες για το GR Yaris Rally1. Το αποτέλεσμα στη Χιλή αποτελεί την 11η νίκη από τους 12 αγώνες μέχρι στιγμής φέτος για το GR Yaris Rally1, καθώς και τον όγδοο τερματισμό στις θέσεις 1-2.

Πρόκειται για τη δεύτερη φετινή νίκη του Solberg και του συνοδηγού του Elliott Edmondson, μετά τον θρίαμβο στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο. Έτσι, και τα πέντε πληρώματα της ομάδας έχουν πλέον κερδίσει περισσότερα από ένα ράλλυ τη σεζόν του 2026.

Evans, Ogier και η συνέχεια στο πρωτάθλημα

Ο νεαρός Σουηδός διέπρεψε στις βρεγμένες και λασπωμένες ειδικές του πρωινού της Παρασκευής, χτίζοντας αρχικό προβάδισμα έναντι του Elfyn Evans. Στη συνέχεια το επέκτεινε με έξυπνη οδήγηση σε πιο στεγνές και σκληρές διαδρομές, για να κλειδώσει τη νίκη με διαφορά 16,6 δευτερολέπτων. Σημείωσε επίσης τον ταχύτερο χρόνο στην Power Stage που έκλεισε τον αγώνα.

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Elfyn Evans, και ο συνοδηγός του, Scott Martin, εκμεταλλεύτηκαν τον βροχερό καιρό στην αρχή του αγώνα, που αντιστάθμισε το μειονέκτημα των στεγνών χωματόδρομων των προηγούμενων διαδρομών. Αντιστάθηκε στον Sébastien Ogier για να κρατήσει τη δεύτερη θέση το Σάββατο το βράδυ και ξεκίνησε δυναμικά την Κυριακή με νίκη σε ειδική, οδηγώντας την κατάταξη Super Sunday. Στην προτελευταία ειδική όμως σταμάτησε για αλλαγή ελαστικού, έχασε δύο λεπτά και έπεσε πέμπτος. Ανέκαμψε στην Power Stage, τερματίζοντας δεύτερος μόλις μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Solberg και 0,1 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Sami Pajari.

Ο Sébastien Ogier, στο ράλλυ όπου ισοφάρισε το ρεκόρ συμμετοχών όλων των εποχών του Jari-Matti Latvala (213), ισοφάρισε επίσης το ρεκόρ του Sébastien Loeb με 120 θέσεις στο βάθρο. Μαζί με τον Vincent Landais ξεκίνησαν έκτοι μετά την πρώτη ειδική της Παρασκευής, αντέδρασαν και τερμάτισαν δεύτεροι στη γενική κατάταξη, ξεπερνώντας τον Solberg στην κατάταξη Super Sunday με 3,8 δευτερόλεπτα διαφορά. Ο Sami Pajari και ο Marko Salminen κατέλαβαν την τέταρτη θέση, βλέποντας το σερί των τριών συνεχόμενων νικών να τελειώνει. Ο Evans παραμένει πρώτος στο πρωτάθλημα οδηγών με 17 βαθμούς διαφορά από τον Pajari και 21 από τον Solberg, με δύο αγώνες να απομένουν.

Ο Takamoto Katsuta και ο James Fulton κόλλησαν στην άκρη του δρόμου μετά από μικροέξοδο στην εναρκτήρια ειδική της Παρασκευής. Επανεκκίνησαν το Σάββατο και σημείωσαν χρόνους στην πρώτη εξάδα, παρά το γεγονός ότι ξεκινούσαν πρώτοι καθαρίζοντας τους χωματόδρομους.

Επόμενος σταθμός η Σαρδηνία

Το Ράλλυ Ιταλίας Σαρδηνίας θα διεξαχθεί από 1 έως 4 Οκτωβρίου. Για πρώτη φορά από το 2020 η διοργάνωση μεταφέρεται σε φθινοπωρινή ημερομηνία. Περιλαμβάνει γρήγορες αλλά στενές χωμάτινες ειδικές με βραχώδη και τραχιά επιφάνεια.