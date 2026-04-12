WRC: Katsuta και Toyota κάνουν το back-to-back στην Κροατία

Ο Takamoto Katsuta κέρδισε το Ράλλυ Κροατίας μετά την εγκατάλειψη του Neuville στην Power Stage, ενώ η Lancia πήρε την πρώτη της νίκη στο WRC2.

Ο Takamoto Katsuta χάρισε στην Toyota δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο φετινό WRC, επικρατώντας με δραματικό τρόπο στο Ράλλυ Κροατίας, σε έναν αγώνα που κρίθηκε κυριολεκτικά στην τελευταία ειδική. Ο Ιάπωνας βρέθηκε από τη δεύτερη θέση στην κορυφή όταν ο Thierry Neuville εγκατέλειψε στην Wolf Power Stage, χαρίζοντας στην Toyota ένα ακόμη μεγάλο αποτέλεσμα.

Η εξέλιξη αυτή έδωσε στον Katsuta τη δεύτερη διαδοχική του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, μετά την επιτυχία του στην Κένυα, και ταυτόχρονα επέτρεψε στην Toyota να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στο πρωτάθλημα. Την ίδια στιγμή, η Κροατία έδωσε και μια δεύτερη ιστορία με ιδιαίτερο βάρος, καθώς στο WRC2 η Lancia πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στην κατηγορία με τον Yohan Rossel.

Η ανατροπή ήρθε στην Power Stage

Ο Neuville ξεκίνησε την Κυριακή με διαφορά 1 λεπτού και 14,5 δευτερολέπτων, έχοντας ουσιαστικά τον πλήρη έλεγχο του αγώνα. Όλα έδειχναν ότι ο Βέλγος θα έδινε στη Hyundai την πρώτη φετινή της νίκη, όμως στην τελευταία ειδική ο αγώνας γύρισε ανάποδα.

Ο οδηγός της Hyundai χτύπησε σε τσιμεντένιο εμπόδιο, προκαλώντας ζημιά στην μπροστινή δεξιά ανάρτηση του i20 N Rally1. Η εγκατάλειψη ήρθε λίγα χιλιόμετρα πριν από τον τερματισμό και άνοιξε διάπλατα την πόρτα στον Katsuta, που μέχρι εκείνη τη στιγμή έδειχνε να οδεύει απλώς προς τη δεύτερη θέση.

Η νίκη αυτή ήρθε με τρόπο σχεδόν απρόσμενο, αλλά δεν ήταν τυχαία. Ο Katsuta είχε μείνει σταθερά κοντά στην πρώτη γραμμή, απέφυγε τα μεγάλα λάθη και ήταν σε θέση να εκμεταλλευτεί πλήρως την ανατροπή της τελευταίας στιγμής.

Ακόμη 1-2 για την Toyota

Η εγκατάλειψη του Neuville ανέβασε τον Sami Pajari στη δεύτερη θέση, ολοκληρώνοντας το 1-2 για την Toyota. Ο Φινλανδός τερμάτισε 20,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Katsuta, σε ένα αποτέλεσμα που δύσκολα θα τον αφήνει απόλυτα ικανοποιημένο, αφού μέχρι το Σάββατο είχε σοβαρές πιθανότητες ακόμη και για την ίδια τη νίκη.

Η καθοριστική στιγμή για τον Pajari ήρθε στην SS14, όταν ένα κλατάρισμα του κόστισε πάνω από δύο λεπτά και τον έβγαλε από τη μάχη της κορυφής. Παρ’ όλα αυτά, το βάθρο είναι το τρίτο συνεχόμενο για τον νεαρό Φινλανδό, στοιχείο που δείχνει ότι παραμένει σταθερά σε ανοδική πορεία.

Για την Toyota, το ουσιαστικό είναι ότι βγαίνει από την Κροατία με ακόμη ένα πολύ βαρύ αποτέλεσμα, τόσο σε επίπεδο νίκης όσο και σε επίπεδο συνολικής συγκομιδής.

Ο Paddon ξανά στο βάθρο

Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Hayden Paddon, σε μία από τις πιο ουσιαστικές εμφανίσεις του τριημέρου. Ο Νεοζηλανδός, στην πρώτη του συμμετοχή στο Ράλλυ Κροατίας και μόλις στη δεύτερη φετινή του παρουσία, οδήγησε έξυπνα και καθαρά, χωρίς να μπλέξει σε λάθη ή προβλήματα.

Αυτό του χάρισε το πρώτο του βάθρο στο WRC μετά το Ράλλυ Αυστραλίας του 2018. Δεν ήταν ο απόλυτα εκρηκτικός οδηγός του αγώνα, αλλά ήταν ένας από τους πιο αποτελεσματικούς, και αυτό σε τέτοιες συνθήκες συχνά αποδεικνύεται αρκετό.

Ο Katsuta περνά στην κορυφή του πρωταθλήματος

Η νίκη στην Κροατία δεν είχε μόνο συμβολική αξία. Ήταν και βαθμολογικά πολύ σημαντική. Ο Katsuta ανεβαίνει πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών με 84 βαθμούς, έχοντας προβάδισμα 5 βαθμών από τον Elfyn Evans, ενώ τρίτος ακολουθεί ο Oliver Solberg με 68.

Στους κατασκευαστές, η Toyota έφτασε τους 206 βαθμούς, αφήνοντας τη Hyundai στους 141. Με λίγα λόγια, η Κροατία ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την εικόνα μιας ομάδας που εξακολουθεί να ελέγχει τον ρυθμό του πρωταθλήματος.

Πρώτη νίκη της Lancia στο WRC2 με τον Rossel

Το δεύτερο μεγάλο story του αγώνα ήρθε από το WRC2, όπου ο Yohan Rossel πήρε τη νίκη και χάρισε στη Lancia Ypsilon HF Rally2 την πρώτη της επιτυχία στην κατηγορία, μόλις στη δεύτερη συμμετοχή της μάρκας σε αγώνα WRC.

Ο Γάλλος έκανε έναν εξαιρετικά καθαρό αγώνα σε ένα πολύ απαιτητικό τριήμερο στην άσφαλτο και τελικά επικράτησε με διαφορά 38,8 δευτερολέπτων από τον αδελφό του, Leo Rossel, που οδηγούσε Citroën C3 Rally2. Ο Nikolay Gryazin ολοκλήρωσε το βάθρο στην τρίτη θέση, δίνοντας στη Lancia ακόμη έναν λόγο να πανηγυρίζει, αφού συνέβαλε σε ένα πολύ ισχυρό συνολικό αποτέλεσμα για την ιταλική φίρμα.

Η επιτυχία έχει ιδιαίτερο βάρος για τη Lancia, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη νίκη του νέου αγωνιστικού της project στο WRC2 και συνδέεται και με μια συμβολική επιστροφή της μάρκας σε επίπεδο ουσίας μέσα στο παγκόσμιο στερέωμα των ράλλυ.

Η μάχη του WRC2 και τα υπόλοιπα αποτελέσματα

Ο αγώνας του WRC2 δεν είχε ενδιαφέρον μόνο στην κορυφή. Ο Gryazin, που είχε πέσει εκτός πρώτης τριάδας το Σάββατο λόγω προβλήματος με το turbo, αντέδρασε άμεσα την Κυριακή και με τέσσερις νίκες σε ειδικές επέστρεψε στο βάθρο, παίρνοντας παράλληλα και το σχετικό βραβείο για τις περισσότερες νίκες σε ειδικές της κατηγορίας.

Ο Roope Korhonen, στην πρώτη του συμμετοχή σε ασφάλτινο αγώνα WRC2, ολοκλήρωσε τελικά πέμπτος, πίσω από τον Alejandro Cachón, αλλά το αποτέλεσμά του παραμένει αξιοσημείωτο. Με αυτή την επίδοση, ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, μόλις 7 βαθμούς πίσω από τον Léo Rossel, ο οποίος πλέον προηγείται. Ο Yohan Rossel, από την άλλη, ενίσχυσε σημαντικά και τη θέση του στη βαθμολογία του WRC2 Challenger, όπου επίσης βγήκε μπροστά χάρη στην Κροατία.

Ο Solberg έδειξε τι έχασε

Στην κορυφαία κατηγορία, ο Oliver Solberg συνέχισε να δείχνει πόσο δυνατός θα μπορούσε να είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, αν δεν είχε βγει εκτός από την SS1 της Παρασκευής. Ο Σουηδός κυριάρχησε στο Super Sunday, κερδίζοντας τη σχετική κατάταξη με 13,1 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Evans.

Το αποτέλεσμά του δεν αλλάζει την τελική γενική εικόνα του αγώνα, αλλά ενισχύει την αίσθηση ότι είχε τον ρυθμό για κάτι πολύ πιο δυνατό αν το ράλλυ του δεν είχε στραβώσει τόσο νωρίς.

Το επόμενο ραντεβού

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παραμένει στην άσφαλτο και συνεχίζει με το Ράλλυ Islas Canarias, που θα διεξαχθεί από τις 23 έως τις 26 Απριλίου.

Με τον Katsuta πλέον στην κορυφή του πρωταθλήματος, την Toyota να ελέγχει καθαρά τη μάχη των κατασκευαστών και τη Lancia να πανηγυρίζει μια ιστορική επιτυχία στο WRC2, η Κροατία αποδείχθηκε ένας αγώνας με πολύ μεγαλύτερο βάθος από ένα απλό δραματικό φινάλε.

Τι κρατάμε;