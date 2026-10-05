WRC: Ο Elfyn Evans στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής με τον πιο επεισοδιακό τρόπο

Ο Elfyn Evans κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στο WRC σε ένα απίστευτο φινάλε στη Σαρδηνία, με τη μάχη να κρίνεται στην τελευταία ειδική.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι δύσκολα θα μπορούσε να έχει πιο δραματικό φινάλε. Ο Elfyn Evans είναι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής WRC για το 2026, κατακτώντας μαζί με τον συνοδηγό του Scott Martin τον πρώτο τίτλο της καριέρας τους, έπειτα από μια μάχη που έφτασε κυριολεκτικά μέχρι τις τελευταίες στροφές της τελευταίας ειδικής διαδρομής της χρονιάς.

Ο Ουαλός έφτασε στο Ράλι Σαρδηνίας ως επικεφαλής της βαθμολογίας, όμως ένα κλατάρισμα την Κυριακή παραλίγο να ανατρέψει τα πάντα. Στην Power Stage, ο Oliver Solberg ήταν ταχύτερος από τον Evans στους ενδιάμεσους χρόνους και βρισκόταν καθ’ οδόν προς τον παγκόσμιο τίτλο, μέχρι που βγήκε από τον δρόμο λίγο πριν από τον τερματισμό.

Ο Solberg επέστρεψε, κέρδισε τελικά το ίδιο το ράλι, αλλά έχασε αρκετό χρόνο ώστε ο Evans να εξασφαλίσει τους βαθμούς που χρειαζόταν. Μετά από πέντε δεύτερες θέσεις στο πρωτάθλημα μέσα στα προηγούμενα έξι χρόνια, ο τίτλος κατέληξε επιτέλους στα χέρια του.

Τρεις οδηγοί της Toyota για έναν παγκόσμιο τίτλο

Το τελευταίο ράλι της σεζόν βρήκε την Toyota σε μια ασυνήθιστη αλλά ιδανική θέση. Τρεις οδηγοί της TGR-WRT έφτασαν στη Σαρδηνία με μαθηματικές πιθανότητες κατάκτησης του πρωταθλήματος. Ο Elfyn Evans προηγούνταν, έχοντας πίσω του τους Sami Pajari και Oliver Solberg.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Evans είχε πλεονέκτημα 17 βαθμών από τον Pajari και 21 από τον Solberg. Στα χαρτιά, λοιπόν, κρατούσε την τύχη στα χέρια του. Στους χωματόδρομους της Σαρδηνίας, όμως, η θέση του πρωτοπόρου μετατράπηκε αρχικά σε μειονέκτημα.

Ο Evans πλήρωσε το γεγονός ότι άνοιγε τον δρόμο

Οι ξηρές και αμμώδεις συνθήκες δημιούργησαν έντονο φαινόμενο καθαρισμού του δρόμου. Ως πρώτος στη βαθμολογία, ο Evans βρέθηκε να ανοίγει τη διαδρομή, καθαρίζοντας το χαλαρό χώμα για τα αυτοκίνητα που ακολουθούσαν και χάνοντας χρόνο.

Έτσι, ολοκλήρωσε την Παρασκευή μόλις στην 6η θέση της γενικής κατάταξης.

Ο Pajari βρισκόταν μία θέση μπροστά του, ενώ ο Solberg εκμεταλλεύτηκε τη σειρά εκκίνησης και έκλεισε την πρώτη πλήρη ημέρα στην τρίτη θέση, πολύ κοντά στην κορυφή. Το Σάββατο ο Solberg πέρασε στην πρωτοπορία και άρχισε να δημιουργεί μια κατάσταση που λίγες ώρες νωρίτερα φαινόταν εξαιρετικά δύσκολη. Ο τίτλος ήταν ξανά ανοιχτός.

Όλα θα κρίνονταν την Κυριακή

Μπαίνοντας στην τελευταία ημέρα, ο Solberg βρισκόταν με άνεση στην πρώτη θέση του ράλι, ενώ ο Evans ήταν πέμπτος.

Με τους επιπλέον βαθμούς που απονέμονται από την κατάταξη της Κυριακής και την Power Stage, η πραγματική διαφορά μεταξύ των δύο είχε περιοριστεί στους έξι βαθμούς. Υπήρχαν ακόμη συνολικά 10 βαθμοί διαθέσιμοι.

Ο Solberg συνέχισε με τον ίδιο εντυπωσιακό ρυθμό, κερδίζοντας την πρώτη ειδική της Κυριακής, Osilo-Tergu, και βάζοντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στον Evans. Και τότε ήρθε το περιστατικό που παραλίγο να κρίνει ολόκληρο το πρωτάθλημα.

Το κλατάρισμα που άλλαξε τα πάντα

Στο δεύτερο πέρασμα από την Osilo-Tergu, ο Evans είχε κλατάρισμα και αναγκάστηκε να σταματήσει μέσα στην ειδική για να αλλάξει ελαστικό. Η απώλεια πλησίασε τα δύο λεπτά. Παρότι κατάφερε να διατηρήσει την πέμπτη θέση στη γενική κατάταξη του ράλι, πρακτικά τέθηκε εκτός μάχης για τους πρόσθετους βαθμούς της Κυριακής.

Η κατάσταση πριν από την Power Stage είχε πλέον γίνει εξαιρετικά απλή και ταυτόχρονα απίστευτα αγχωτική. Η διαφορά που χώριζε τον Evans από τον Solberg στο πρωτάθλημα είχε ουσιαστικά πέσει στον έναν βαθμό. Η τελευταία ειδική της χρονιάς θα έκρινε τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή.

Όποιος ήταν ταχύτερος θα γινόταν πρωταθλητής

Ο Evans μπήκε πρώτος στην Power Stage και έκανε ό,τι μπορούσε. Ο ίδιος παραδέχθηκε αργότερα ότι όταν πέρασε τη γραμμή τερματισμού δεν πίστευε πως η επίδοσή του θα ήταν αρκετή.

Ο Solberg γνώριζε τον χρόνο που έπρεπε να κερδίσει. Και ξεκίνησε την ειδική ταχύτερα.

Στους ενδιάμεσους χρόνους ο Σουηδός προηγούνταν του Evans, κάτι που εκείνη τη στιγμή θα του έδινε τους απαραίτητους βαθμούς για να ανατρέψει το πρωτάθλημα και να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στην πρώτη του πλήρη σεζόν στην κορυφαία κατηγορία. Λίγο πριν από τον τερματισμό, όμως, ήρθε η ανατροπή.

Ο Solberg βγήκε από τον δρόμο λίγο πριν από τον τερματισμό

Πιέζοντας στο όριο για να διατηρήσει το πλεονέκτημά του, ο Solberg έκανε λάθος στο τελευταίο κομμάτι της Power Stage και βγήκε από τον δρόμο. Κατάφερε να επαναφέρει το Toyota GR YARIS Rally1 στη διαδρομή και να φτάσει στον τερματισμό. Ο χρόνος όμως είχε χαθεί.

Ο Solberg ολοκλήρωσε την ειδική 8,9 sec πίσω από τον Evans. Η νίκη στο Ράλι Σαρδηνίας παρέμενε δική του, όμως ο παγκόσμιος τίτλος είχε χαθεί. Ο Evans ήταν πλέον Παγκόσμιος Πρωταθλητής.

Πρώτος τίτλος μετά από πέντε δεύτερες θέσεις

Για τον Elfyn Evans, ο τίτλος είχε ιδιαίτερη σημασία. Ο Ουαλός βρισκόταν σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους του WRC εδώ και χρόνια, έχοντας ολοκληρώσει πέντε από τις προηγούμενες έξι σεζόν στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Το 2026 η συνέπεια αποδείχθηκε τελικά αρκετή.

Μαζί με τον Scott Martin σημείωσαν δύο σημαντικές νίκες, στη Σουηδία και την Ιαπωνία, ενώ στις υπόλοιπες αναμετρήσεις κατάφεραν να συγκεντρώνουν σταθερά βαθμούς ακόμη και όταν η σειρά εκκίνησης στα χωμάτινα ράλι λειτουργούσε εναντίον τους.

Η τελική βαθμολογία το επιβεβαιώνει.

Θέση Οδηγός Βαθμοί 1 Elfyn Evans 243 2 Oliver Solberg 238 3 Sami Pajari 237 4 Sébastien Ogier 189 5 Adrien Fourmaux 183 6 Takamoto Katsuta 175

Μόλις έξι βαθμοί χώρισαν τους τρεις πρώτους μετά από ολόκληρη σεζόν 13 αγώνων.

Ο πρώτος Ουαλός Παγκόσμιος Πρωταθλητής WRC

Με την επιτυχία αυτή, ο Evans γράφει παράλληλα ιστορία για τη χώρα του. Είναι ο πρώτος Ουαλός οδηγός που κατακτά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Μπαίνει έτσι στη μικρή λίστα Βρετανών Παγκόσμιων Πρωταθλητών του WRC μετά τον Σκωτσέζο Colin McRae και τον Άγγλο Richard Burns.

Ιστορική είναι και η επιτυχία του Scott Martin, ο οποίος γίνεται ο πρώτος Άγγλος συνοδηγός που κατακτά τον συγκεκριμένο τίτλο.

Ο Solberg κέρδισε το ράλι αλλά έχασε το πρωτάθλημα

Ο Oliver Solberg μπορεί να έχασε τον τίτλο με έναν ιδιαίτερα σκληρό τρόπο, όμως η πρώτη του πλήρης σεζόν στο κορυφαίο επίπεδο δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί αποτυχημένη.

Μαζί με τον Elliott Edmondson ξεκίνησαν τη χρονιά με νίκη στο Ράλι Μόντε Κάρλο και ολοκλήρωσαν τη σεζόν έχοντας κατακτήσει περισσότερες νίκες σε ειδικές διαδρομές από οποιοδήποτε άλλο πλήρωμα.

Κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά βρίσκονταν 59 βαθμούς πίσω από την κορυφή, όμως κατάφεραν να επιστρέψουν στη μάχη.

Μάλιστα, έκλεισαν τη σεζόν με διαδοχικές νίκες στη Χιλή και στη Σαρδηνία. Τελικά έμειναν μόλις πέντε βαθμούς πίσω από τον Evans.

Τρίτος και μόλις έξι βαθμούς πίσω ο Pajari

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η χρονιά του Sami Pajari. Στη μόλις δεύτερη πλήρη σεζόν του στην κορυφαία κατηγορία του WRC, ο Φινλανδός έφτασε μέχρι τον τελευταίο αγώνα έχοντας μαθηματικές πιθανότητες για τον τίτλο.

Ο Pajari ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 237 βαθμούς, μόλις έξι λιγότερους από τον Evans. Κατέγραψε εννέα βάθρα μέσα στη χρονιά, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο οδηγό, και τρεις νίκες. Στη Σαρδηνία τερμάτισε τρίτος, πίσω από τους Solberg και Ogier.

Ο Ogier έγραψε ξανά ιστορία

Ο Sébastien Ogier μπορεί να μην βρισκόταν πλέον στη μάχη του τίτλου, όμως το τελευταίο ράλι της σεζόν συνοδεύτηκε και γι’ αυτόν από δύο σημαντικά ορόσημα. Ο Γάλλος τερμάτισε δεύτερος, κατακτώντας το 121ο βάθρο της καριέρας του στο WRC και περνώντας μπροστά από τον Sébastien Loeb στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία.

Παράλληλα, πραγματοποίησε την 214η εκκίνησή του, ξεπερνώντας σε συμμετοχές τον επικεφαλής της Toyota, Jari-Matti Latvala.

Πέντε Toyota στην πρώτη εξάδα

Η κυριαρχία της Toyota στη Σαρδηνία ήταν σχεδόν απόλυτη.

Η τελική κατάταξη του αγώνα είχε πέντε GR YARIS Rally1 μέσα στην πρώτη εξάδα.

Θέση Πλήρωμα Αυτοκίνητο Διαφορά 1 Solberg / Edmondson Toyota GR YARIS Rally1 3h24m57.0s 2 Ogier / Landais Toyota GR YARIS Rally1 +57,6 sec 3 Pajari / Salminen Toyota GR YARIS Rally1 +1m37,4 sec 4 Fourmaux / Coria Hyundai i20 N Rally1 +2m38,6 sec 5 Evans / Martin Toyota GR YARIS Rally1 +4m48,1 sec 6 Katsuta / Johnston Toyota GR YARIS Rally1 +6m02,4 sec

Η Toyota είχε ήδη εξασφαλίσει το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών στον προηγούμενο αγώνα στη Χιλή.

Με τον τίτλο του Evans, ολοκλήρωσε τη χρονιά έχοντας κατακτήσει οδηγών, συνοδηγών και κατασκευαστών για πέμπτη φορά μέσα σε έξι σεζόν.

12 νίκες σε 13 αγώνες για την Toyota

Η νίκη του Solberg ήταν η 12η της Toyota στους 13 αγώνες της σεζόν. Παράλληλα αποτέλεσε την 48η συνολικά νίκη για το GR YARIS Rally1, επίδοση-ρεκόρ για το αυτοκίνητο. Η Σαρδηνία σηματοδότησε και το τέλος μιας εποχής.

Το σημερινό GR YARIS Rally1 ολοκλήρωσε την πέμπτη και τελευταία του σεζόν, καθώς από το 2027 τίθενται σε ισχύ οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι.

Το αυτοκίνητο αποχωρεί έχοντας κατακτήσει τίτλους σε κάθε περίοδο της παρουσίας του και έχοντας εξελιχθεί στο κυρίαρχο Rally1 της εποχής του.

Η τελική βαθμολογία των Κατασκευαστών

Η διαφορά της Toyota από τον ανταγωνισμό αποτυπώνεται και στη βαθμολογία.

Θέση Κατασκευαστής Βαθμοί 1 Toyota GAZOO Racing WRT 662 2 Hyundai Shell Mobis WRT 440 3 Toyota GAZOO Racing WRT2 251 4 M-Sport Ford WRT 168

Η Toyota ολοκλήρωσε έτσι μία από τις πιο κυρίαρχες σεζόν της σύγχρονης ιστορίας του WRC. Για τον Evans, όμως, οι αριθμοί περνούν σε δεύτερη μοίρα.

Μετά από χρόνια στα οποία πλησίασε επανειλημμένα τον τίτλο χωρίς να τον κατακτήσει, ένα κλατάρισμα στην τελευταία ημέρα και μια έξοδος του βασικού του αντιπάλου λίγες στροφές πριν από το τέλος δημιούργησαν ένα φινάλε που δύσκολα θα μπορούσε να είχε γραφτεί πιο δραματικά.

Αυτή τη φορά, ο Elfyn Evans ήταν εκείνος που έφυγε ως Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ράλι.

Τι κρατάμε;