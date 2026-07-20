WRC: Πρώτη νίκη για τον Sami Pajari και 1-2 για την Toyota στο Ράλλυ Εσθονίας

Την πρώτη νίκη της καριέρας του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) πανηγύρισε ο Sami Pajari, με την Toyota να κυριαρχεί στο Ράλλυ Εσθονίας

Ο νεαρός Φινλανδός παρέα με τον συνοδηγό του, Marko Salminen, κυριάρχησαν στο Ράλλυ Εσθονίας και χάρισαν ένα εντυπωσιακό 1-2 στην TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team. Η επιτυχία αυτή έρχεται μόλις δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο του Pajari με το GR Yaris Rally1 και αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, μετά την κατάκτηση του τίτλου WRC2 το 2024.

Παράλληλα, ο 24χρονος έχει ήδη ανέβει πέντε φορές στο βάθρο στους οκτώ πρώτους αγώνες της φετινής σεζόν.

Κυριάρχησε από την αρχή μέχρι το τέλος

Ο Pajari βρέθηκε από νωρίς σε εξαιρετική κατάσταση στους χωμάτινους δρόμους της Εσθονίας. Κέρδισε και τις επτά ειδικές διαδρομές της Παρασκευής, ενώ όταν ο Oliver Solberg σταμάτησε το σερί του το πρωί του Σαββάτου, απάντησε άμεσα αυξάνοντας τη διαφορά του στα 25 δευτερόλεπτα. Παρά τη βροχή που έκανε πιο απαιτητική την τελευταία ημέρα του αγώνα, ο Φινλανδός διατήρησε την ψυχραιμία του και έφτασε στη νίκη με διαφορά 19,5 δευτερολέπτων.

Με αυτό το αποτέλεσμα, και οι πέντε οδηγοί της Toyota που αγωνίζονται στην κατηγορία Rally1 έχουν πλέον κατακτήσει τουλάχιστον μία νίκη μέσα στη σεζόν 2026. Παράλληλα, ο Pajari έγινε ο τρίτος οδηγός της ομάδας που σημειώνει την πρώτη του επιτυχία στο WRC στην Εσθονία, μετά τους Kalle Rovanperä (2021) και Oliver Solberg (2025).

Πολύτιμοι βαθμοί για την Toyota

Ο Oliver Solberg, με συνοδηγό τον Elliott Edmondson, ολοκλήρωσε έναν ιδιαίτερα ώριμο αγώνα, τερματίζοντας δεύτερος, ενώ συγκέντρωσε τους μέγιστους επιπλέον βαθμούς επικρατώντας τόσο στο Super Sunday όσο και στην Power Stage. Παράλληλα, ο Sébastien Ogier επέστρεψε στο Ράλλυ Εσθονίας για πρώτη φορά από το 2021 και ολοκλήρωσε τον αγώνα στην πέμπτη θέση μαζί με τον Vincent Landais.

Δύσκολο ήταν το ξεκίνημα για τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Elfyn Evans, ο οποίος άνοιγε τον δρόμο στις ιδιαίτερα στεγνές ειδικές της Παρασκευής. Ωστόσο, μαζί με τον Scott Martin ανέκαμψε από την ένατη στην έκτη θέση, ενώ τερμάτισε δεύτερος στο Super Sunday και τρίτος στην Power Stage, αυξάνοντας το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα στους 25 βαθμούς.

Ο Takamoto Katsuta εγκατέλειψε την Παρασκευή λόγω ζημιάς στα ελαστικά, όμως μετά την επανεκκίνηση κατάφερε να κερδίσει έναν βαθμό στην Power Stage και παραμένει δεύτερος στη βαθμολογία.

Toyota στην κορυφή και στους κατασκευαστές

Με τη νίκη του Pajari, η Toyota συνεχίζει να κυριαρχεί και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, αυξάνοντας τη διαφορά της στους 156 βαθμούς, παρότι ο Φινλανδός βαθμολογείται για την ομάδα TGR-WRT2. Θετική ήταν και η παρουσία της Toyota στην κατηγορία WRC2, όπου οι Teemu Suninen – Janni Hussi τερμάτισαν δεύτεροι και οι Roope Korhonen – Anssi Viinikka τρίτοι με τα GR Yaris Rally2.

Η συνέχεια του πρωταθλήματος δίνεται στο Ράλλυ Φινλανδίας (30 Ιουλίου – 2 Αυγούστου), τον ταχύτερο αγώνα της χρονιάς και ταυτόχρονα τον εντός έδρας αγώνα της TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team.