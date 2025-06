WRC: Τον κακό της δαίμονα βρήκε η Ford στη Σαρδινία

WRC: Όχι ένα, όχι δυο, αλλά τρία Ford Puma Rally1 έπεσαν ηρωικά στην ίδια ειδική διαδρομή του Ράλλυ Σαρδινίας στην Ιταλία.

Η τελευταία στροφή πριν το Ράλλυ Ακρόπολις είναι αυτήν τη στιγμή σε εξέλιξη στη γειτονική Ιταλία, με το Ράλλυ Σαρδινίας να εξελίσσεται σε εφιάλτη για την ομάδα της Ford M-Sports.

Ο Grégoire Munster ήταν ο πρώτος που είχε έξοδο με αποτέλεσμα η πίσω δεξιά ανάρτησή του να μας… χαιρετίσει. Ωστόσο, ο Munster ήταν ο μοναδικός που κατάφερε να φτάσει στον τερματισμό, έστω και με το αυτοκίνητό του βαριά πληγωμένο. Στη συνέχεια είχαμε την απόσυρση του Josh McErlean, ενώ το κακό τρίτωσε με την τρομακτική έξοδο του Mãrtiņš Sesks, του οποίου το αυτοκίνητο κατέληξε αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου.

Over and out for Sesks ❌#WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 pic.twitter.com/yKiQwsQMBe

— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) June 6, 2025