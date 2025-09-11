Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το 57ο Ράλι ΔΕΘ

Το 57ο Ράλι ΔΕΘ «Τάσος Κυρλαγκίτσης» είναι ο τέταρτος και τελευταίος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλι Ασφάλτου

20 χρόνια από τον θάνατο του Τάσου Κυρλαγκίτση.

Το 57ο Ράλι ΔΕΘ φέρει το όνομά του.

36 πληρώματα στη φετινή διοργάνωση, 4 από τη Βουλγαρία.

Αγώνας με 5 ειδικές διαδρομές (92,93 km) και συνολικό μήκος 285,7 km.

Shakedown στη Γαλάτιστα το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

Ένας αγώνας στη μνήμη του Τάσου Κυρλαγκίτση

Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από τον τραγικό θάνατο του μέλους του ΑΟΘ, Τάσου Κυρλαγκίτση, και της συζύγου του σε αεροπορικό δυστύχημα. Για να τιμήσει τη μνήμη του, ο ΑΟΘ αποφάσισε να δώσει στο 57ο Ράλι ΔΕΘ το όνομά του.

Ο Κυρλαγκίτσης υπήρξε λάτρης των αγώνων αυτοκινήτου και του καρτ, ενώ συνέβαλε και στην εξέλιξη αναρτήσεων για αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Πρόγραμμα και διαδρομές

Το 57ο Ράλι ΔΕΘ «Τάσος Κυρλαγκίτσης» αποτελεί τον τέταρτο και τελευταίο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλι Ασφάλτου, με αυξημένο συντελεστή 1.5.

Συμμετοχές : 36 πληρώματα, εκ των οποίων 4 από τη Βουλγαρία.

Διαδρομές : 5 ειδικές, δύο εκ των οποίων επαναλαμβανόμενες.

Συνολικό μήκος : 285,7 km, εκ των οποίων τα 92,93 km είναι ειδικές.

Power Stage: μία διαδρομή 6,35 km.

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου:

Διοικητικός & τεχνικός έλεγχος : 10:00–14:00, στη Νότια Πύλη της ΔΕΘ.

Shakedown: 15:00–18:00 στη Γαλάτιστα, στη γνωστή ειδική των 4,8 km.

Δηλώσεις και στήριξη θεσμού

Ο αντιπεριφερειάρχης ΜΕ Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Γουντίκας , τόνισε τη σημασία του Ράλι ΔΕΘ ως θεσμού που έχει αναδείξει πολλούς αθλητές, υπογραμμίζοντας τη στήριξη της Περιφέρειας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ, Κυριάκος Ποζρικίδης , σημείωσε πως η ΔΕΘ στηρίζει διαχρονικά το άθλημα, αναγνωρίζοντας την αγάπη του κοινού.

Ο πρόεδρος του ΑΟΘ, Βασίλης Φυγκιώρης, δήλωσε πως όλα είναι έτοιμα, με 40 κριτές και 40 άτομα ασφαλείας, τονίζοντας πως η διοργάνωση πλησιάζει τα πρότυπα του Ράλι Ακρόπολις.

Τι κρατάμε;

Το 57ο Ράλι ΔΕΘ αφιερώνεται στον Τάσο Κυρλαγκίτση, 20 χρόνια μετά τον θάνατό του.

Ο αγώνας συγκεντρώνει 36 πληρώματα και αποτελεί τον τελευταίο γύρο του Πρωταθλήματος Ασφάλτου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 ειδικές διαδρομές και Power Stage .

Η διοργάνωση έχει στήριξη από την Περιφέρεια και τη ΔΕΘ, ενώ οργανώνεται με πρότυπα κορυφαίων αγώνων.

