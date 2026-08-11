1.000άρι turbo supermini με πλήρη εξοπλισμό και τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου με λιγότερα από 20.000 ευρώ γίνεται ολοένα δυσκολότερη, ειδικά όταν στις προϋποθέσεις προστίθενται ένας σύγχρονος turbo κινητήρας, πλήρης βασικός εξοπλισμός και χώροι ικανοί να καλύψουν ακόμη και τις ανάγκες μιας μικρής οικογένειας.

Μία από τις ενδιαφέρουσες επιλογές της ελληνικής αγοράς είναι το Hyundai i20, το οποίο στην έκδοση Style συνδυάζει τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1.0 T-GDi των 90 ίππων με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και τιμή 19.090 ευρώ.

Η επίσημη προτεινόμενη τιμή του Hyundai i20 1.0 T-GDi 90 PS 6MT Style διαμορφώνεται στα 19.090 ευρώ για αυτοκίνητο σε απλό χρώμα. Σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο, προστίθεται ενιαία πανελλαδική χρέωση 270 ευρώ για τις υπηρεσίες προετοιμασίας και τη μεταφορά στον επίσημο έμπορο. Επομένως, το συνολικό ποσό φτάνει τα 19.360 ευρώ, παραμένοντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 20.000 ευρώ. Η επιλογή ειδικού ή μεταλλικού χρώματος συνοδεύεται από επιπλέον χρέωση και μπορεί να ανεβάσει την τελική τιμή πάνω από αυτό το όριο.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας 1.0 T-GDi της Hyundai, χωρητικότητας 998 κ.εκ. Διαθέτει άμεσο ψεκασμό και υπερτροφοδότηση, αποδίδοντας 90 ίππους από τις 4.800 έως τις 5.700 σ.α.λ. Η μέγιστη ροπή ανέρχεται σε 17,5 kgm ή περίπου 172 Nm και είναι διαθέσιμη από τις 1.500 έως τις 3.000 σ.α.λ. Χάρη στην απόδοση της ροπής από χαμηλά, το μοτέρ δεν χρειάζεται να πιέζεται συνεχώς για να κινήσει το αυτοκίνητο μέσα στην πόλη ή στον ανοιχτό δρόμο. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων. Για την επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα απαιτούνται 11,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 181 χλμ./ώρα. Η επίσημη συνδυασμένη κατανάλωση κατά WLTP κυμαίνεται από 5,7 έως 6,2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, ανάλογα με τον εξοπλισμό και τις προδιαγραφές του αυτοκινήτου. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα βρίσκονται μεταξύ 129 και 137 γρ./χλμ.

Παρά τη σχετικά χαμηλή τιμή του, το i20 Style καλύπτει τις βασικές ανάγκες άνεσης, συνδεσιμότητας και ασφάλειας. Στο εσωτερικό διαθέτει κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών με σύστημα πλοήγησης και συνδεδεμένες υπηρεσίες. Παρέχεται δυνατότητα σύνδεσης smartphone μέσω Apple CarPlay και Android Auto, Bluetooth με audio streaming και αναγνώριση φωνής, θύρα USB και χειριστήρια του ηχοσυστήματος επάνω στο τιμόνι. Ο πίνακας οργάνων είναι ψηφιακός και διαθέτει κεντρική οθόνη TFT 4,2 ιντσών. Ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης air condition, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού και κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους. Για μεγαλύτερη ευκολία στις καθημερινές μετακινήσεις υπάρχουν κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης και εργοστασιακοί πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος. Στάνταρ είναι ακόμη το cruise control, το σύστημα Stop & Start και η ψηφιακή ένδειξη προτεινόμενης σχέσης στο κιβώτιο. Η έκδοση Style εξοπλίζεται με τροχούς 15 ιντσών και ελαστικά διαστάσεων 185/65 R15. Μπορεί να μην διαθέτει τις μεγαλύτερες ζάντες αλουμινίου των ακριβότερων εκδόσεων, όμως οι μικρότεροι τροχοί συμβάλλουν στην άνεση, περιορίζουν το κόστος αντικατάστασης των ελαστικών και μπορούν να βοηθήσουν την κατανάλωση.

Σημαντικό μέρος της αξίας του i20 βρίσκεται στο πακέτο Hyundai SmartSense. Το supermini διαθέτει σύστημα προειδοποίησης μετωπικής σύγκρουσης και αυτόματη έκτακτη πέδηση, η οποία μπορεί να αναγνωρίσει και πεζούς. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ακόμη η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, η προειδοποίηση εκτροπής από τη λωρίδα, η έξυπνη αναγνώριση των ορίων ταχύτητας και η προειδοποίηση αναχώρησης του προπορευόμενου οχήματος. Το πακέτο συμπληρώνεται από σύστημα προειδοποίησης απόσπασης της προσοχής του οδηγού, αυτόματη ρύθμιση της μεγάλης σκάλας των φώτων, υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα και λειτουργία αυτόματης πέδησης μετά την πρώτη πρόσκρουση. Υπάρχουν επίσης έξι αερόσακοι, ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας, ABS, σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών και λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall.

Το Hyundai i20 έχει μήκος 4.040 χιλιοστά, πλάτος 1.775 χιλιοστά και ύψος 1.450 χιλιοστά. Το μεταξόνιο των 2.580 χιλιοστών συμβάλλει στην αξιοποίηση της καμπίνας και προσφέρει ικανοποιητικό χώρο για τους πίσω επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 352 λίτρα, επίδοση που επιτρέπει στο i20 να καλύψει περισσότερα από τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, η χωρητικότητα αυξάνεται έως τα 1.165 λίτρα. Το πίσω κάθισμα είναι διαιρούμενο σε αναλογία 60:40, διευκολύνοντας τη μεταφορά μεγαλύτερων αντικειμένων χωρίς να χρειάζεται να χαθούν όλες οι πίσω θέσεις. Η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ ανέρχεται σε 40 λίτρα.

Όπως όλα τα μοντέλα της Hyundai, το i20 συνοδεύεται από πενταετή εργοστασιακή εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρων. Πρόκειται για ένα σημαντικό πλεονέκτημα τόσο για όσους πραγματοποιούν πολλά χιλιόμετρα κάθε χρόνο όσο και για τη μελλοντική μεταπωλητική αξία του αυτοκινήτου. Με τιμή 19.090 ευρώ, turbo κινητήρα 90 ίππων, χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, οθόνη 10,25 ιντσών, κάμερα οπισθοπορίας και ένα πλήρες πακέτο συστημάτων ασφαλείας, το Hyundai i20 Style αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας κάτω από 20.000 ευρώ.