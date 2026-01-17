quattroruote-icon
1 στις 3 Porsche που πουλήθηκαν πέρυσι ήταν αυτή που όλοι λένε ότι δεν θέλουν

ΣΑΒΒΑΤΟ | 17.01.2026
Autotypos Team
Κάποιος θα πίστευε πως τον κύριο λόγο στις πωλήσεις της Porsche θα έχουν οι 911. Κι όμως…

Ο κόσμος έχει σίγουρα αλλάξει όταν στην κορυφή του πίνακα με τις πωλήσεις της Porsche για το 2025 δεν βρίσκεται η 911, ούτε ένα άλλο θερμικό μοντέλο της γερμανικής μάρκας, αλλά plug-in υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. PHEV και EV ξεπέρασαν για πρώτη φορά σε πωλήσεις τα θερμικά, κάτι που φανερώνει πως ο κόσμος μας έχει γυρίσει για τα καλά σελίδα.

Porsche Taycan

1 στα 3 ήταν ηλεκτρικό

Για πρώτη φορά, τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά μοντέλα αποτέλεσαν το 57,9% των συνολικών πωλήσεων της Porsche, σε μια όχι και τόσο επιτυχημένη χρονιά για τη γερμανική μάρκα από τη Στουτγκάρδη. Οι πωλήσεις στην Γερμανία μειώθηκαν κατά 16% στα 29.968 οχήματα, ενώ οι παραδόσεις στην υπόλοιπη ήπειρο μειώθηκαν κατά 13% στα 66.340 κομμάτια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Porsche λέει πως μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε η απουσία δυο σημαντικών μοντέλων της γκάμας: της 718 και της Macan πρώτης γενιάς, δύο μοντέλα τα οποία η εταιρεία αναγκάστηκε να αποσύρει λόγω των όλο και αυστηρότερων κανονισμών της ΕΕ.

Τα δυο δημοφιλή μοντέλα, Boxter και Cayman, αναμένεται να κάνουν την επιστροφή τους μέσα στα επόμενα χρόνια, τόσο με θερμικούς εξακύλινδρους κινητήρες, όσο και με αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει για τη Macan πρώτης γενιάς, η οποία θα δώσει τη θέση της στη γκάμα σε ένα νέο μοντέλο με διαφορετικό όνομα.

Porsche Macan

Η νέα Macan σε θέση οδηγού

Στην 1η θέση των πωλήσεων βρέθηκε η Macan δεύτερης γενιάς, η οποία προσφέρεται μόνο σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή. Η Porsche πούλησε συνολικά 45.367 ηλεκτρικές Macan, ενώ οι θερμικές εκδόσεις έφτασαν τις 38.961 παραδόσεις. Στη 2η θέση του πίνακα βρίσκουμε ένα άλλο SUV, την Cayenne, με 80.886 παραδόσεις, με την Porsche να ελπίζει πως η πλαισίωση της θερμικής έκδοσης με plug-in υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις θα αλλάξει την εικόνα.

Η εμβληματική 911 κατέλαβε την 3η θέση στον πίνακα των πωλήσεων με 51.583 παραδόσεις, σημειώνοντας αύξηση της ζήτησης κατά ένα τοις εκατό.

Ακολουθούν οι, Panamera, με 27.701 παραδόσεις παγκοσμίως, ενώ το πιο προσιτό σπορ μοντέλο της Porsche, η 718, έμεινε στην 5η θέση με 18.612 παραδόσεις μετά από «ελεύθερη» πτώση 21% μονάδων λόγω σταδιακής απόσυρσης του μοντέλου.

Η Taycan ήταν τελευταία στην παγκόσμια κατάταξη πωλήσεων, κλείνοντας το έτος με μόνο 16.339 πωλήσεις.

Μοντέλο Πωλήσεις 2025 Συγκριτικά με το 2024
Macan 84,328 +2%
Cayenne 80,886 -21%
911 51,583 +1%
Panamera 27,701 -6%
Boxster and Cayman 18,612 -21%
Taycan 16,339 -22%
Σύνολο 279,449 -10%

Τι κρατάμε:

  • Ο κόσμος έχει όντως αλλάξει όταν η Porsche πουλάει περισσότερα υβριδικά και ηλεκτρικά απ’ ότι θερμικά
  • Macan η πρωταθλήτρια των πωλήσεων για το 2025, μια γενικά κακή χρονιά για την Porsche
  • Δεύτερη θέση για την Cayenne, της οποίας η γκάμα εμπλουτίζεται με υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις
  • Τρίτη θέση για την 911, με Panamera, Boxster (+ Cayman) και Taycan να ακολουθούν
