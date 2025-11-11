5 προσιτά crossover που αξίζει να αγοράσεις στην Ελλάδα – Ποιο διαλέγεις;

Η αγορά των προσιτών crossover δεν ήταν ποτέ τόσο ενδιαφέρουσα όσο σήμερα. Μοντέλα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν “δευτερεύοντα”, έχουν εξελιχθεί σε ολοκληρωμένες προτάσεις για όσους αναζητούν πρακτικότητα, στυλ και χαμηλό κόστος χρήσης.

Είτε κινείσαι καθημερινά στο κέντρο, είτε χρειάζεσαι ένα ευέλικτο οικογενειακό αυτοκίνητο, υπάρχει πλέον επιλογή που συνδυάζει οικονομία με χαρακτήρα. Ακολουθούν πέντε μοντέλα που αξίζει να εξετάσεις σοβαρά, ταξινομημένα αλφαβητικά. Διαφορετικής φιλοσοφίας, αλλά με κοινό σημείο: ότι δεν χρειάζεται να ξεπεράσεις τις 21.000 ευρώ για να αποκτήσεις ένα σωστό crossover.

Citroën C3 – Το πιο άνετο μικρό της κατηγορίας – από 17.300€

Το νέο Citroën C3 αλλάζει κατηγορία: από supermini μεταμορφώνεται σε κανονικό crossover, με ύψος, θέση οδήγησης και εμφάνιση που θυμίζουν SUV. Το μήκος του φτάνει τα 4,01 m, με φαρδύτερη βάση και σχεδίαση γεμάτη αυτοπεποίθηση – χαρακτηριστικά φώτα LED, κάθετη μάσκα και ράγες οροφής που προσθέτουν πρακτικότητα.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί η άνεση, όπως μόνο η Citroën ξέρει να προσφέρει. Καθίσματα Advanced Comfort, καλή ηχομόνωση και λειτουργικό ταμπλό με οθόνη 10,25”. Ο κινητήρας 1.2 PureTech 100 hp είναι ζωντανός και οικονομικός (5,6 l/100 km), ενώ η τιμή ξεκινά από τις 17.300 ευρώ. Ένα crossover που κάνει την καθημερινότητα πιο ευχάριστη, χωρίς να προσπαθεί να αποδείξει τίποτα.

Dacia Sandero Stepway LPG – Οικονομία σε κάθε διαδρομή – από 16.890€

Το Sandero Stepway έχει κερδίσει τη φήμη του “έξυπνου” crossover: ανθεκτικό, πρακτικό και –κυρίως– οικονομικό. Η έκδοση LPG διπλού καυσίμου το κάνει σχεδόν αχτύπητο, με αυτονομία έως 1.000 km και κόστος χρήσης που θυμίζει… scooter. Εμφανισιακά, κρατά τον περιπετειώδη του χαρακτήρα, με αυξημένο ύψος από το έδαφος, μαύρα προστατευτικά και στιβαρή αισθητική.

Ο κινητήρας eco-G 100 είναι απλός αλλά αποτελεσματικός, ενώ η οδήγηση χαρακτηρίζεται από ευκολία και σταθερότητα. Το εσωτερικό είναι λιτό αλλά σύγχρονο, με ψηφιακό πίνακα και infotainment που προβάλλει από το smartphone. Με τιμή κάτω από 17.000 ευρώ, το Stepway παραμένει το crossover που ξέρει να υπολογίζει το ευρώ – χωρίς να στερεί τίποτα από καθημερινή χρηστικότητα.

Fiat Grande Panda – Η επιστροφή ενός θρύλου – από 16.990€

Το όνομα Panda δεν χρειάζεται συστάσεις· είναι συνώνυμο της απλότητας και της λογικής. Το νέο Grande Panda όμως φέρνει κάτι φρέσκο: έναν ρετρό σχεδιασμό εμπνευσμένο από το αυθεντικό μοντέλο, αλλά με μοντέρνα φινιρίσματα, ψηφιακό ταμπλό και τεχνολογία mild hybrid στις κορυφαίες θερμικές εκδόσεις. Το τετραγωνισμένο αμάξωμα με τα pixel φωτιστικά και τις κοντές προεξοχές το κάνουν χαριτωμένο, αλλά και ιδιαίτερα πρακτικό.

Κάτω από το καπό κρύβεται ο 1.2 100 hp με χειροκίνητο κιβώτιο6 σχέσεων, που συνδυάζει αξιοπρεπείς επιδόσεις με μέση κατανάλωση 5,7 l/100 km. Η καμπίνα είναι φωτεινή, καλοφτιαγμένη και γεμάτη έξυπνες λύσεις αποθήκευσης. Με αρχική τιμή 16.990 ευρώ χάρη σε προωθητική ενέργεια της Fiat, το Grande Panda επιστρέφει δυναμικά, αποδεικνύοντας ότι το ρετρό μπορεί να είναι και λογικό.

MG ZS MAX – Ο σύγχρονος value hero – από 20.950€

Το MG ZS MAX είναι η απόδειξη ότι ένα οικονομικό SUV μπορεί να δείχνει και να νιώθει ποιοτικό. Με μήκος 4,32 m, θυμίζει σε μέγεθος μεγαλύτερα SUV, διαθέτοντας ευρύχωρο εσωτερικό και κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού. Το ταμπλό με την οθόνη 10,1”, τα μαλακά υλικά και τα συστήματα ασφαλείας (MG Pilot) δημιουργούν αίσθηση ανώτερης κατηγορίας.

Ο 1.5 VTI-tech 115 hp προσφέρει ικανοποιητικές επιδόσεις με κατανάλωση γύρω στα 6,5 l/100 km, ενώ η εγγύηση 7 ετών κλείνει το μάτι στους δύσπιστους. Με τιμή εκκίνησης 20.950 ευρώ, το ZS MAX δεν είναι απλώς value-for-money: είναι το πιο ολοκληρωμένο crossover σε αυτά τα χρήματα.

Suzuki Vitara – Ο παλιός γνώριμος που δεν γερνάει – από 20.580€

Το Vitara είναι πλέον θεσμός. Από τη δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα, εξελίχθηκε σε ένα πολυτάλαντο crossover, που παραμένει αξιόπιστο και ειλικρινές. Οι γραμμές του είναι γνώριμες και τετραγωνισμένες, το εσωτερικό ευρύχωρο και η θέση οδήγησης ψηλή, όπως πρέπει. Παρά την ηλικία της πλατφόρμας του, η Suzuki φρόντισε να το διατηρήσει φρέσκο με τεχνολογίες ασφαλείας και ανανεωμένα υλικά.

Ο υβριδικός 1.5 DualJet 116 hp συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο AGS, προσφέροντας κατανάλωση 5,3 l/100 km και διαθέσιμη τετρακίνηση στις ακριβότερες εκδόσεις. Από 23.250 ευρώ, το Vitara παραμένει ο πιο αξιόπιστος σύντροφος για όποιον θέλει crossover που ξέρει να αντέχει και να ταξιδεύει.

Ποιο να διαλέξεις;

Εξαρτάται από το τι ζητάς. Αν προτεραιότητα σου είναι η άνεση και το design, το Citroën C3 έχει τον πιο φρέσκο χαρακτήρα και τη μοναδική “γαλλική” προσέγγιση στην καθημερινότητα. Για όσους μετρούν κάθε ευρώ στο κόστος χρήσης, το Dacia Sandero Stepway LPG είναι απλώς ασυναγώνιστο — καίει φθηνά, κινείται παντού και δεν φοβάται τα χιλιόμετρα. Το Fiat Grande Panda θα αγαπηθεί από εκείνους που θέλουν προσωπικότητα, ρετρό εμφάνιση και ευκολία στην πόλη, ενώ το MG ZS απευθύνεται σε όσους θέλουν μεγαλύτερο SUV με premium αέρα, χωρίς να ανέβουν κατηγορία τιμής. Τέλος, το Suzuki Vitara παραμένει η πιο σίγουρη, “παραδοσιακή” επιλογή: στιβαρό, αξιόπιστο και έτοιμο για χρόνια χρήσης.

