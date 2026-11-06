Αυτά είναι τα 3 ισχυρότερα υβριδικά supermini στην ελληνική αγορά – Τιμές

Με λιγότερα από 19.000 € αγοράζεις σήμερα ένα υβριδικό supermini 195 ίππων, που κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 8 δευτερόλεπτα. Κι όμως, υπάρχει ένα ακόμη ισχυρότερο.

Οι ιπποδυνάμεις που μέχρι πρότινος συναντούσαμε σε μικρά GTI έχουν περάσει σε πεντάθυρα μοντέλα που οι περισσότεροι αγοράζουν για την οικονομία τους. Η Renault έβαλε στο νέο Clio έναν ατμοσφαιρικό 1.800άρη, η MG έδωσε στο MG3 έναν ηλεκτροκινητήρα ικανό να αποδώσει μόνος του 136 ίππους και η BYD έφερε στην κατηγορία των supermini την plug-in υβριδική τεχνολογία της. Το Clio και το MG3 χρειάζονται μόνο βενζίνη και αναλαμβάνουν μόνα τους τη φόρτιση της μπαταρίας τους. Το Dolphin G μπαίνει και στην πρίζα και μπορεί να καλύψει πάνω από 100 χλμ. αποκλειστικά με ρεύμα. Όσο για τις τιμές, το πιο προσιτό της τριάδας βρίσκεται στη δεύτερη θέση από πλευράς ισχύος, ενώ στο ισχυρότερο χρειάζεται λίγη προσοχή στην επιλογή έκδοσης.

3. Renault Clio full hybrid E-Tech 160 | Από 24.900 €

Στην έκτη γενιά του Clio, η Renault ανέβασε τον κυβισμό στα 1,8 λίτρα και τη συνδυαστική ισχύ στους 160 ίππους. Ο τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας είναι ατμοσφαιρικός, το κιβώτιο αυτόματο multimode και η μέγιστη ροπή φτάνει τα 270 Nm. Δίπλα στους 160 ίππους, πάντως, υπάρχει ένα ακόμη νούμερο που αξίζει την προσοχή του αγοραστή. Η επίσημη μέση κατανάλωση του υβριδικού Clio ξεκινά από τα 3,9 λτ./100 χλμ. στον κύκλο WLTP.

Μεγάλο μέρος της οικονομίας προκύπτει μέσα στην πόλη. Εκεί όπου ένα συμβατικό αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να καλύψει τα λίγα μέτρα μέχρι το επόμενο φανάρι, το Clio μπορεί να ξεκινήσει και να συνεχίσει ηλεκτρικά. Σύμφωνα με τη Renault, σε αστικές και περιαστικές διαδρομές ο βενζινοκινητήρας μπορεί να μένει σβηστός έως και στο 80% του χρόνου. Στην Ελλάδα οι 160 ίπποι είναι διαθέσιμοι από τη βασική evolution των 24.900 €, η οποία περιλαμβάνει προσαρμοζόμενο cruise control, προβολείς LED και κεντρική οθόνη 10,1 ιντσών. Η techno ανεβάζει την τιμή στα 25.900 €, ενώ η κορυφαία esprit Alpine φτάνει τις 28.000 €. Η τελευταία έχει την πιο σπορ εμφάνιση, αλλά ακριβώς την ίδια ισχύ με τη βασική, που κοστίζει 3.100 € λιγότερο.

2. MG3 Hybrid+ | Από 18.950 €

Με 195 ίππους και τιμή εκκίνησης 18.950 €, το MG3 Hybrid+ είναι το μόνο από τα τρία που κατεβαίνει κάτω από τις 20.000 €. Τα χρήματα αυτά αφορούν την έκδοση Excite, με αυτόματο κιβώτιο, κάμερα οπισθοπορείας και προσαρμοζόμενο cruise control. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, το MG κοστίζει 5.950 € λιγότερο από το βασικό υβριδικό Clio, παρότι αποδίδει 35 ίππους περισσότερους.

Πώς βγαίνουν σχεδόν 200 ίπποι από ένα μικρό υβριδικό με ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,5 λίτρων; Στην περίπτωση του MG3, μεγάλο μέρος της απάντησης βρίσκεται στον ηλεκτροκινητήρα των 100 kW, που αντιστοιχούν σε 136 ίππους. Αυτός μπορεί να αναλάβει μόνος του την κίνηση των τροχών, με τον βενζινοκινητήρα να παράγει ρεύμα όταν χρειάζεται. Σε υψηλότερες ταχύτητες ο βενζινοκινητήρας μπορεί να κινήσει και απευθείας το αυτοκίνητο, μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου τριών σχέσεων. Στον δρόμο, η συνδυαστική απόδοση μεταφράζεται σε 0-100 χλμ./ώρα σε 8,0 δευτερόλεπτα, ενώ η εργοστασιακή μέση κατανάλωση είναι 4,4 λτ./100 χλμ. Εκεί βρίσκεται και το ενδιαφέρον του MG3. Με τιμή μικρού αυτοκινήτου πόλης, προσφέρει επιδόσεις που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα ήταν ο βασικός λόγος για να κοιτάξει κανείς τη σπορ έκδοση της γκάμας.

1. BYD Dolphin G DM-i | Από 26.990 €

Το ισχυρότερο υβριδικό supermini της τριάδας είναι το BYD Dolphin G DM-i των 212 ίππων. Η γκάμα του στην Ελλάδα ξεκινά από 22.990 €, όμως η τιμή αυτή αφορά την Active με 176 ίππους. Για να πάρει κανείς τους 212 ίππους που φέρνουν το BYD στην πρώτη θέση, πρέπει να ανέβει στην Boost των 26.990 €. Η ουσιαστικότερη διαφορά ανάμεσα στις δύο εκδόσεις βρίσκεται στην μπαταρία. Η Active συνδυάζει τον ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με μπαταρία 7,4 kWh, η οποία δίνει ηλεκτρική αυτονομία 40 χλμ. Στην Boost η χωρητικότητα αυξάνεται στις 18,3 kWh και η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 105 χλμ. Επομένως, τα επιπλέον 4.000 € εξασφαλίζουν 36 ίππους παραπάνω και υπερδιπλάσια απόσταση ανάμεσα σε δύο φορτίσεις.

Για κάποιον που κάνει 50 χλμ. την ημέρα και μπορεί να φορτίζει στο σπίτι, η διαφορά έχει πρακτική σημασία. Στην Active η καθημερινή απόσταση ξεπερνά την ονομαστική ηλεκτρική αυτονομία. Στην Boost βρίσκεται αρκετά μέσα στα όριά της, οπότε ο ιδιοκτήτης μπορεί να καλύπτει τη διαδρομή του με ρεύμα και να κρατά τη βενζίνη κυρίως για το ταξίδι. Πάνω από την Boost υπάρχουν η Comfort στα 28.490 € και η Sport στα 29.990 €. Η Comfort προσθέτει, μεταξύ άλλων, πανοραμική οροφή, κάμερα 360 μοιρών και head-up display, ενώ η Sport ξεχωρίζει από τις μαύρες ζάντες 18 ιντσών και τις διαφορετικές επενδύσεις των καθισμάτων. Παρά την ονομασία της τελευταίας, και οι τρεις εκδόσεις έχουν την ίδια μπαταρία των 18,3 kWh και την ίδια απόδοση. Τους 212 ίππους, συνεπώς, τους παίρνεις ήδη με τα 26.990 € της Boost, ακριβώς 3.000 € χαμηλότερα από την κορυφή της γκάμας.