Αυτό είναι το ακριβότερο Land Rover στην Ελλάδα – Γιατί κοστίζει 252.216 ευρώ;

Η Land Rover δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις όταν η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από πολυτελή SUV με πραγματικές εκτός δρόμου δυνατότητες.

Η βρετανική φίρμα έχει χτίσει τη φήμη της πάνω σε μοντέλα που μπορούν να κινηθούν με την ίδια άνεση σε ασφάλτινα μονοπάτια αλλά και σε διαδρομές όπου ο δρόμος… απλώς τελειώνει. Στην κορυφή της γκάμας της σήμερα, βρίσκεται ένα Defender που ανεβάζει την έννοια της ισχύος, της τεχνολογίας και της μηχανικής υπερβολής σε επίπεδα που δεν είχαμε δει ποτέ ξανά από το συγκεκριμένο όνομα. Και κάπως έτσι, το Defender OCTA εξηγεί από μόνο του γιατί η τιμή του στην Ελλάδα φτάνει τα 252.216 ευρώ.

Το Defender, ακόμη και στη σύγχρονη μορφή του, παραμένει ένα καθαρόαιμο off-roader. Ένα όχημα που σχεδιάστηκε για να πηγαίνει παντού. Το OCTA έρχεται να προσθέσει σε αυτή τη συνταγή ένα στοιχείο που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε σχεδόν παράδοξο: επιδόσεις επιπέδου super SUV. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο V8 4.4 λίτρων twin-turbo, που αποδίδει 635 ίππους και ροπή που φτάνει τα 800 Nm. Νούμερα που από μόνα τους ακούγονται εντυπωσιακά. Όταν όμως τα συνδυάσεις με το μέγεθος, το βάρος και το σχήμα ενός Defender, τότε αποκτούν άλλη διάσταση. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 4 δευτερόλεπτα. Δηλαδή σε χρόνους που πριν λίγα χρόνια άνηκαν σε coupe υψηλών επιδόσεων. Και όμως, εδώ μιλάμε για ένα όχημα 2,5 τόνων, με απόσταση από το έδαφος που φτάνει έως και τα 323 mm.

Το εντυπωσιακό με το Defender OCTA δεν είναι απλώς η ισχύς. Είναι το πώς αυτή ενσωματώνεται σε ένα πλαίσιο που παραμένει αυθεντικά εκτός δρόμου. Η τετρακίνηση είναι μόνιμη, η μετάδοση περνά στο δρόμο μέσω 8τάχυτου αυτόματου κιβωτίου και η ανάρτηση βασίζεται σε συνδυασμό διπλών ψαλιδιών εμπρός και πολλαπλών συνδέσμων πίσω, με αερανάρτηση που προσαρμόζεται στις συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι το OCTA μπορεί να κινηθεί με απίστευτη ταχύτητα σε άσφαλτο, αλλά και να διατηρήσει πλήρως τις δυνατότητές του εκτός δρόμου. Οι γωνίες προσέγγισης και διαφυγής, η ικανότητα διέλευσης από νερό βάθους έως 1 μέτρου και η δυνατότητα ρυμούλκησης 3.500 κιλών δεν είναι θεωρητικά νούμερα. Είναι πρακτικές δυνατότητες. Με άλλα λόγια, δεν είναι ένα SUV που …παριστάνει το σκληροτράχηλο. Είναι.

Στο δρόμο, το Defender OCTA δεν περνά απαρατήρητο. Με μήκος που ξεπερνά τα 5 μέτρα και πλάτος άνω των 2 μέτρων, έχει φυσική επιβλητικότητα. Δεν προσπαθεί να δείξει επιθετικό μέσω σχεδιαστικών υπερβολών. Το κάνει μέσω όγκου και αναλογιών. Το μεταξόνιο των 3 μέτρων εξασφαλίζει σταθερότητα, ενώ το μεγάλο πλάτος χαρίζει ισχυρό αποτύπωμα στο δρόμο. Είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που ακόμη και σταματημένα δείχνουν ότι έχουν δύναμη.

Ένα μεγάλο μέρος της τιμής προκύπτει από την ίδια την κατασκευή. Το πλαίσιο, τα συστήματα ανάρτησης και η συνολική μηχανολογική αρχιτεκτονική έχουν σχεδιαστεί για ακραία καταπόνηση. Το βάρος των 2.510 κιλών δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα ενισχύσεων, εξοπλισμού και δομικής αντοχής. Το Defender OCTA δεν είναι φτιαγμένο για να αντέχει μόνο κακοτράχαλους δρόμους, αλλά και υψηλές ταχύτητες σε αυτές τις συνθήκες. Αυτός ο συνδυασμός είναι εξαιρετικά κοστοβόρος στην εξέλιξη και ανάπτυξη του μοντέλου.

Παρά τον ακραίο χαρακτήρα του, το OCTA παραμένει λειτουργικό. Ο χώρος αποσκευών ξεκινά από 786 λίτρα και φτάνει έως 1.875, ενώ η δυνατότητα φόρτωσης και ρυμούλκησης το καθιστά πλήρως χρηστικό. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για ταξίδι, για μεταφορά εξοπλισμού, ακόμη και για απαιτητική ρυμούλκηση.

Η τιμή των 252.216 ευρώ δεν οφείλεται μόνο στο ίδιο το αυτοκίνητο. Οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων.

Πρώτον , η έκδοση OCTA βρίσκεται στην κορυφή της γκάμας. Ό,τι πιο προηγμένο έχει εξελίξει η Land Rover σε επίπεδο Defender βρίσκεται εδώ.

Δεύτερον , η παραγωγή είναι περιορισμένη και η αποκλειστικότητα αυξάνει το κόστος απόκτησης.

Τρίτον , ο εξοπλισμός, τα μηχανικά μέρη και τα συστήματα μετάδοσης έχουν σημαντικά υψηλότερο κόστος σε σχέση με απλές εκδόσεις.

Και τέλος, η ελληνική φορολογία σε κινητήρες μεγάλου κυβισμού και υψηλών εκπομπών ανεβάζει δραματικά τη λιανική τιμή.

Το Land Rover Defender OCTA δεν ανταγωνίζεται συμβατικά premium SUV. Ανήκει σε μια ειδική υποκατηγορία όπου συναντάς μοντέλα υπερυψηλών επιδόσεων. Η διαφορά είναι ότι τα περισσότερα από αυτά έχουν χάσει την πραγματική εκτός δρόμου ταυτότητα. Το OCTA όχι μόνο δεν την έχει χάσει, αλλά την έχει ενισχύσει. Συνδυάζει επιδόσεις supercar, γεωμετρία καθαρόαιμου off-roader, μόνιμη τετρακίνηση και μηχανική αντοχή που λίγα SUV μπορούν να πλησιάσουν.

Τι κρατάμε;

635 ίπποι και 800 Nm ροπής

Απόσταση από το έδαφος έως 323 mm

Διέλευση νερού έως 1 μέτρο

Τιμή 252.216 ευρώ στην Ελλάδα