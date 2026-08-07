Αυτό είναι το φθηνότερο diesel αυτοκίνητο στην Ελλάδα – Με στάνταρ αυτόματο κιβώτιο

Παρά τη διαρκή συρρίκνωση των διαθέσιμων επιλογών, υπάρχει ακόμη ένα σύγχρονο diesel αυτοκίνητο που συνδυάζει χαμηλή κατανάλωση, ισχυρό κινητήρα και αυτόματο κιβώτιο, με τιμή κάτω από 25.000 ευρώ.

Η ελληνική αγορά μπορεί να έχει στραφεί σταδιακά προς τα υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όμως οι diesel κινητήρες εξακολουθούν να αποτελούν μια ιδιαίτερα λογική επιλογή για όσους διανύουν πολλά χιλιόμετρα. Ειδικά σε ταξίδια και καθημερινές μετακινήσεις εκτός πόλης, η χαμηλή κατανάλωση και η μεγάλη αυτονομία που προσφέρουν δύσκολα αγνοούνται. Το αυτοκίνητο που ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή είναι το νέο Opel Astra 1.5 Diesel, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων και κοστίζει 24.900 ευρώ, έπειτα από το ισχύον προωθητικό πρόγραμμα της ελληνικής αντιπροσωπείας. Στην ίδια ακριβώς τιμή προσφέρεται και το συγγενικό Peugeot 308, επομένως τα δύο μοντέλα μοιράζονται ουσιαστικά τον τίτλο του φθηνότερου καινούργιου diesel της ελληνικής αγοράς.

Τα 24.900 ευρώ είναι μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή όχι μόνο για diesel αυτοκίνητο, αλλά γενικότερα για ένα ολοκληρωμένο μοντέλο της μικρομεσαίας κατηγορίας με αυτόματο κιβώτιο. Μάλιστα, πρόκειται για το ανανεωμένο Opel Astra, το οποίο σχεδιάζεται, εξελίσσεται και κατασκευάζεται στο Rüsselsheim της Γερμανίας. Η αρχική τιμή αφορά την έκδοση Astra 1.5 Diesel 130 hp AT8 και περιλαμβάνει προωθητική έκπτωση, καθώς η κανονική προτεινόμενη λιανική τιμή ανέρχεται στα 25.900 ευρώ. Η Opel επιβεβαιώνει ότι το νέο μοντέλο είναι διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα από 24.900 ευρώ, με την τιμή αυτή να αφορά συγκεκριμένα τον τετρακύλινδρο diesel κινητήρα των 130 ίππων και το αυτόματο κιβώτιο.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός τετρακύλινδρος 1.5 diesel του Ομίλου Stellantis, με κυβισμό 1.498 κ.εκ. και απόδοση 130 ίππων στις 3.750 σ.α.λ. Περισσότερο ενδιαφέρον για την καθημερινή χρήση παρουσιάζει η μέγιστη ροπή των 300 Nm, η οποία αποδίδεται από τις 1.750 σ.α.λ. Το μοτέρ συνδυάζεται στάνταρ με το αυτόματο κιβώτιο AT8 των οκτώ σχέσεων, ενώ η κίνηση μεταφέρεται στους εμπρός τροχούς. Οι επιδόσεις είναι απολύτως ικανοποιητικές για τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Το Opel Astra χρειάζεται 10,6 δευτερόλεπτα για την επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα, ενώ η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 209 χλμ./ώρα. Προφανώς, δεν πρόκειται για έκδοση επιδόσεων. Η μεγάλη ροπή, όμως, επιτρέπει στο αυτοκίνητο να επιταχύνει χωρίς συνεχείς αλλαγές σχέσεων, ακόμη και όταν είναι φορτωμένο ή κινείται σε ανηφορικό δρόμο.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου κινητήρα παραμένει η οικονομία καυσίμου. Η επίσημη κατανάλωση στον μικτό κύκλο WLTP κυμαίνεται μεταξύ 4,9 και 5,0 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα, ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό. Με ρεζερβουάρ χωρητικότητας 52 λίτρων, η θεωρητική αυτονομία μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα. Αυτό σημαίνει λιγότερες στάσεις σε μεγάλα ταξίδια και αισθητά χαμηλότερο κόστος για όσους διανύουν 20.000, 30.000 ή ακόμη περισσότερα χιλιόμετρα τον χρόνο. Οι εκπομπές CO₂ της βασικής έκδοσης υπολογίζονται στα 127 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, ενώ τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αναφέρονται στα 81 ευρώ. Ο κινητήρας πληροί την προδιαγραφή εκπομπών Euro 6e-bis και διαθέτει φίλτρο μικροσωματιδίων DPF.

Η χαμηλή τιμή δεν συνοδεύεται από έναν «γυμνό» βασικό εξοπλισμό. Από την εισαγωγική έκδοση προσφέρονται τα νέα εργονομικά Intelli-Seats για οδηγό και συνοδηγό, με έξι διαφορετικές ρυθμίσεις, καθώς και ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών. Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται το ψηφιακό Pure Panel, το οποίο περιλαμβάνει οθόνη πληροφοριών οδηγού 10 ιντσών και ξεχωριστή οθόνη αφής 10 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων. Υποστηρίζονται ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto, μαζί με Bluetooth, ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+, έξι ηχεία και θύρα USB-C. Στον στάνταρ εξοπλισμό συναντάμε επίσης αυτόματο κλιματισμό, ηλεκτρικό χειρόφρενο, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους καθρέπτες, αισθητήρα βροχής και εκκίνηση κινητήρα χωρίς κλειδί. Ιδιαίτερα πλήρες είναι και το πακέτο συστημάτων ασφαλείας. Περιλαμβάνει Adaptive Cruise Control, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, ανίχνευση πεζών και ποδηλατών, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και σύστημα παρακολούθησης της προσοχής του οδηγού. Υπάρχουν ακόμη αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, προβολείς LED με αυτόματη μεγάλη σκάλα και προγράμματα οδήγησης Normal, Eco και Sport.

Το facelift έφερε σημαντικές αλλαγές στην εμφάνιση του Astra. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει το λεπτότερο Opel Vizor, μέσα στο οποίο ενσωματώνεται πλέον για πρώτη φορά στο μοντέλο το φωτιζόμενο έμβλημα Opel Blitz. Νέα είναι επίσης τα σχέδια για τις ζάντες 17 και 18 ιντσών, ενώ προστέθηκε το μεταλλικό χρώμα Kontur White. Στις πλουσιότερες εκδόσεις διατίθεται το προηγμένο σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD, με περισσότερα από 50.000 στοιχεία LED, το οποίο προσαρμόζει τη δέσμη φωτισμού χωρίς να ενοχλεί τους υπόλοιπους οδηγούς. Το Astra έχει μήκος 4,37 μέτρα και μεταξόνιο 2,68 μέτρων, παραμένοντας αρκετά εύχρηστο μέσα στην πόλη. Ο χώρος αποσκευών της diesel έκδοσης φτάνει τα 422 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η διαθέσιμη χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.339 λίτρα.

Το συγκεκριμένο Astra απευθύνεται κυρίως σε οδηγούς που πραγματοποιούν συχνά ταξίδια, κινούνται καθημερινά σε εθνικές οδούς ή καλύπτουν πολλά επαγγελματικά χιλιόμετρα. Σε αυτές τις συνθήκες, ο diesel κινητήρας μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τη χαμηλή κατανάλωση και τη μεγάλη του αυτονομία. Αντίθετα, κάποιος που πραγματοποιεί αποκλειστικά πολύ μικρές αστικές διαδρομές θα πρέπει να εξετάσει και την υβριδική έκδοση. Το Astra Hybrid των 145 ίππων ξεκινά από 26.900 ευρώ με το προωθητικό πρόγραμμα, δηλαδή κοστίζει 2.000 ευρώ περισσότερο από το diesel. Για τον οδηγό, όμως, που καλύπτει πολλά χιλιόμετρα και δεν θέλει να ασχολείται με φόρτιση, το Opel Astra 1.5 Diesel AT8 παραμένει μία από τις πιο ολοκληρωμένες και ορθολογικές προτάσεις της αγοράς. Προσφέρει 130 ίππους, 300 Nm ροπής, πραγματικά μεγάλη αυτονομία και πλούσιο βασικό εξοπλισμό, με τιμή που συναντάμε συνήθως σε μικρότερα και λιγότερο ισχυρά αυτοκίνητα. Η έκδοση των 24.900 ευρώ είναι ήδη διαθέσιμη για παραγγελία στην ελληνική αγορά.

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