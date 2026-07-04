Αυτό είναι το φθηνότερο ηλεκτρικό SUV στην Ελλάδα με αυτονομία πάνω από 500 km

Στην ελληνική αγορά υπάρχει ένα ηλεκτρικό SUV που συνδυάζει αυτονομία άνω των 500 km, πλούσιο εξοπλισμό και τιμή που το φέρνει σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική θέση απέναντι τόσο στα ηλεκτρικά όσο και στα συμβατικά C-SUV.

Ο λόγος για το GAC AION V, το οποίο διατίθεται με αρχική τιμή 33.900 ευρώ και αυτονομία που φτάνει τα 510 km στον κύκλο WLTP. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση του AION V δεν είναι απλώς ότι μιλάμε για ένα ακόμη αμιγώς ηλεκτρικό SUV. Είναι ότι το συγκεκριμένο μοντέλο φέρνει στο προσκήνιο έναν συνδυασμό που έχει μεγάλη σημασία για τον Έλληνα αγοραστή: μεγάλη μπαταρία, αυτονομία πάνω από 500 km, οικογενειακούς χώρους, πλήρη εξοπλισμό και τιμή που το καθιστά μία από τις πιο value for money επιλογές της αγοράς.

Το GAC AION V ξεκινά στην ελληνική αγορά από τις 33.900 ευρώ, ενώ με τα διαθέσιμα προγράμματα, την προωθητική ενέργεια της Inchcape Hellas και την κρατική επιδότηση, η τελική τιμή μπορεί να διαμορφωθεί ακόμη χαμηλότερα. Το βασικό όμως είναι ότι μιλάμε για ένα ηλεκτρικό C-SUV με αυτονομία 510 km WLTP, στοιχείο που το φέρνει σε θέση ισχύος σε μια κατηγορία όπου οι μεγάλες μπαταρίες συνήθως ανεβάζουν σημαντικά το κόστος αγοράς. Η GAC AION τονίζει ότι το μοντέλο συνδυάζει τιμή πώλησης και αυτονομία με τρόπο που δύσκολα συναντάται στον ανταγωνισμό. Αυτό είναι και το σημείο που διαφοροποιεί το AION V, καθώς δεν στηρίζεται μόνο στο χαμηλό κόστος απόκτησης, αλλά προσφέρει παράλληλα χαρακτηριστικά που μέχρι σήμερα βλέπαμε κυρίως σε ακριβότερα ηλεκτρικά SUV.

Καρδιά του AION V είναι η μπαταρία LFP χωρητικότητας 75,26 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία έως 510 km στον μικτό κύκλο WLTP. Πρόκειται για έναν αριθμό που αλλάζει ουσιαστικά την καθημερινή εμπειρία χρήσης, καθώς μειώνει το άγχος της φόρτισης και επιτρέπει στον οδηγό να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο με μεγαλύτερη ελευθερία, τόσο μέσα στην πόλη όσο και σε ταξίδια. Η τεχνολογία Magazine Battery 2.0 αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του μοντέλου, με έμφαση στην ασφάλεια, τη θερμική διαχείριση και τη μακροχρόνια αξιοπιστία. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει σχεδιαστεί ώστε να αντέχει σε ιδιαίτερα απαιτητικές δοκιμές, ενισχύοντας το αίσθημα σιγουριάς γύρω από την ηλεκτροκίνηση. Παράλληλα, η δυνατότητα ταχείας φόρτισης κάνει το AION V πιο εύκολο στην καθημερινή χρήση. Η φόρτιση από 30% έως 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 18 λεπτά, ενώ με περίπου 15 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC μπορούν να προστεθούν έως 370 km αυτονομίας, υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Το AION V δεν ποντάρει μόνο στην αυτονομία και στην τιμή. Η καμπίνα του έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην άνεση και στην πρακτικότητα, προσφέροντας χαρακτηριστικά που συνήθως συναντάμε σε ακριβότερες προτάσεις. Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν οι soft-touch επιφάνειες, τα εμπρός καθίσματα με λειτουργία μασάζ, η δυνατότητα θέρμανσης και αερισμού, αλλά και το ενσωματωμένο ψυγείο με λειτουργία ψύξης και θέρμανσης. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν πλάτες καθισμάτων με ανάκλιση έως 137°, ενώ η διάταξη της καμπίνας επιτρέπει υψηλή εκμετάλλευση χώρων. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 427 λίτρα και μπορεί να επεκταθεί έως τα 978 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, προσφέροντας την πρακτικότητα που περιμένει κανείς από ένα οικογενειακό SUV. Η λογική του εσωτερικού είναι ξεκάθαρη: το αυτοκίνητο δεν θέλει να είναι απλώς ένα ηλεκτρικό μέσο μετακίνησης, αλλά ένας χώρος άνεσης για κάθε διαδρομή. Από την καθημερινή χρήση μέχρι το οικογενειακό ταξίδι, το AION V προσπαθεί να δώσει την αίσθηση μεγαλύτερης και ακριβότερης κατηγορίας.

Στο τεχνολογικό κομμάτι, το μοντέλο διαθέτει κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών, ψηφιακή καμπίνα, ασύρματη φόρτιση, Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και ηχοσύστημα 9 ηχείων. Η φιλοσοφία του εσωτερικού δίνει έμφαση στην ευκολία χρήσης, στην άνεση και στη συνολική εμπειρία μετακίνησης. Παράλληλα, μέσω εφαρμογής ο οδηγός μπορεί να ελέγχει βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου, να ενημερώνεται για την κατάσταση του οχήματος και να διαχειρίζεται στοιχεία που σχετίζονται με τη φόρτιση και την καθημερινή χρήση. Με αυτόν τον τρόπο, το AION V εντάσσει την ηλεκτροκίνηση σε ένα πιο ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα.

Το AION V έχει αποσπάσει βαθμολογία 5 αστέρων στις δοκιμές του Euro NCAP, διαθέτοντας 7 αερόσακους και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται τεχνολογίες όπως αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και σύστημα επιτήρησης τυφλού σημείου. Σημαντικό ρόλο παίζει και η εργοστασιακή εγγύηση. Το όχημα καλύπτεται για 8 χρόνια ή 160.000 km, ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 χρόνια ή 200.000 km. Αυτό ενισχύει την εικόνα μιας πρότασης που δεν θέλει να κερδίσει μόνο με την τιμή, αλλά και με τη συνολική σιγουριά που προσφέρει στον αγοραστή.

Το GAC AION V απαντά σε ένα βασικό ερώτημα της ελληνικής αγοράς: μπορεί ένα ηλεκτρικό SUV να προσφέρει μεγάλη αυτονομία χωρίς να ξεφεύγει οικονομικά; Με τιμή από 33.900 ευρώ, αυτονομία 510 km WLTP, πλήρη εξοπλισμό και εγγύηση 8 ετών, η απάντηση μοιάζει πιο πειστική από ποτέ. Σε μια περίοδο όπου οι οδηγοί αναζητούν αποδοτικές, σύγχρονες και πρακτικές λύσεις, το AION V τοποθετείται ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ηλεκτρικά SUV της ελληνικής αγοράς. Και κυρίως, ως μια πρόταση που κάνει την πλήρη ηλεκτροκίνηση να μοιάζει λιγότερο μακρινή και πολύ πιο ρεαλιστική.

Τι κρατάμε;