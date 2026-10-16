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ΑΓΟΡΑ

Αυτό είναι το φθηνότερο Skoda στην Ελλάδα – Με 10 χρόνια εγγύηση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16.10.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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Το φθηνότερο Skoda στην Ελλάδα ξεκινά από 15.950 ευρώ, συνδυάζοντας βενζινοκινητήρα 80 ίππων με δυνατότητα εγγύησης έως 10 χρόνια μέσω του Skoda ZEN.

Η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου με λιγότερα από 16.000 ευρώ εξακολουθεί να είναι εφικτή, ακόμη και για όποιον αναζητά ένα ολοκληρωμένο supermini με χώρους για τις καθημερινές ανάγκες μιας οικογένειας. Η οικονομικότερη πρόταση της Skoda στην ελληνική αγορά συνδυάζει μια προσιτή τιμή εκκίνησης με ένα ακόμη στοιχείο που ενδιαφέρει όσους σκοπεύουν να κρατήσουν το αυτοκίνητό τους για πολλά χρόνια: τη δυνατότητα τεχνικής κάλυψης έως τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας, υπό τις προϋποθέσεις του προγράμματος Skoda ZEN. Πρόκειται για το Skoda Fabia, το οποίο προσφέρεται από 15.950 ευρώ στην έκδοση Selection 1.0 MPI 80 PS. Στην τιμή περιλαμβάνεται ήδη προωθητικό όφελος 2.000 ευρώ, με το μικρό μοντέλο να αποτελεί την αφετηρία της γκάμας της τσεχικής μάρκας.

Skoda

Η βασική έκδοση του Fabia χρησιμοποιεί έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,0 λίτρου, ο οποίος αποδίδει 80 ίππους και 93 Nm ροπής. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων, σε μια διαμόρφωση που απευθύνεται κυρίως σε οδηγούς με έμφαση στις καθημερινές μετακινήσεις και στο περιορισμένο κόστος αγοράς. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 15,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 175 χλμ./ώρα. Οι επιδόσεις δείχνουν ότι προτεραιότητα αυτής της έκδοσης είναι η ήπια χρήση, χωρίς τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει κάποιος από ένα ισχυρότερο αυτοκίνητο σε συχνά ταξίδια με πλήρες φορτίο. Στον τομέα της οικονομίας, η ανακοινωμένη συνδυασμένη κατανάλωση είναι 5,1 λίτρα/100 χλμ., με εκπομπές CO₂ 116 γρ./χλμ. Πρόκειται για τις τιμές που αντιστοιχούν στον κινητήρα MPI των 80 ίππων, καθώς στη γκάμα υπάρχουν και διαφορετικές μηχανικές εκδόσεις.

Χαρακτηριστικό Skoda Fabia Selection 1.0 MPI
Τιμή με προωθητικό όφελος 15.950 ευρώ
Κινητήρας Βενζίνης 1,0 λίτρου, ατμοσφαιρικός
Ισχύς 80 PS
Ροπή 93 Nm
Κιβώτιο Χειροκίνητο 5 σχέσεων
0–100 χλμ./ώρα 15,7 δλ.
Τελική ταχύτητα 175 χλμ./ώρα
Συνδυασμένη κατανάλωση 5,1 λτ./100 χλμ.
Εκπομπές CO₂ 116 γρ./χλμ.

Το Fabia στηρίζει μεγάλο μέρος του χαρακτήρα του στην πρακτικότητα. Η καμπίνα του ακολουθεί τη γνώριμη προσέγγιση της Skoda, με έμφαση στην αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και στην εξυπηρέτηση των επιβατών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το πορτμπαγκάζ των 380 λίτρων, το οποίο προσφέρει ουσιαστική ευχέρεια για ψώνια, αποσκευές και τις καθημερινές υποχρεώσεις. Είναι ένα από τα στοιχεία που επιτρέπουν στο Fabia να εξεταστεί και ως βασικό αυτοκίνητο ενός νοικοκυριού, πέρα από τον ρόλο του δεύτερου οχήματος για την πόλη. Στη συνολική γκάμα διατίθενται επιπλέον λύσεις άνεσης, συνδεσιμότητας και υποβοήθησης, όμως ο εξοπλισμός διαφοροποιείται ανά έκδοση. Για παράδειγμα, η κάμερα οπισθοπορείας, οι ζάντες αλουμινίου Rotare 15 ιντσών και το σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί KESSY εμφανίζονται στην παρουσίαση της πλουσιότερης Selection Plus. Επομένως, δεν πρέπει να θεωρούνται αυτομάτως μέρος της έκδοσης των 15.950 ευρώ.

Το Skoda ZEN είναι το δεύτερο σημαντικό στοιχείο της πρότασης. Το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητα κάλυψης έως 10 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα από την πρώτη κυκλοφορία, ανάλογα με το ποιο όριο θα συμπληρωθεί πρώτο. Η κάλυψη ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης και τυχόν επέκτασής της. Με την προβλεπόμενη συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda, ανανεώνεται για δύο χρόνια ή 30.000 χιλιόμετρα, εντός των συνολικών ορίων του προγράμματος. Χρειάζεται εδώ μια διευκρίνιση: παρότι επικοινωνείται εμπορικά ως «έως 10 χρόνια εγγύηση», οι επίσημοι όροι προσδιορίζουν το ZEN ως πρόγραμμα φροντίδας και τεχνικής κάλυψης, όχι ως επέκταση της εργοστασιακής εγγύησης. Αφορά συγκεκριμένα καλυπτόμενα εξαρτήματα και εφαρμόζεται με τους προβλεπόμενους όρους και περιορισμούς. Ένα πρακτικό πλεονέκτημα είναι ότι η κάλυψη ακολουθεί το αυτοκίνητο. Σε περίπτωση πώλησης, μπορεί να διατηρηθεί για τον επόμενο ιδιοκτήτη, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Η Skoda προβάλλει επίσης χρηματοδοτική πρόταση με δόση από 97 ευρώ τον μήνα, όμως η μηνιαία καταβολή είναι μόνο ένα μέρος της συμφωνίας. Για το Fabia MPI των 80 ίππων και την τιμή των 15.950 ευρώ, το παράδειγμα προβλέπει προκαταβολή 27,92%, δηλαδή περίπου 4.453 ευρώ, και διάρκεια 48 μηνών. Η τελευταία δόση διαμορφώνεται στις 10.120 ευρώ. Το ονομαστικό επιτόκιο είναι 3,9%, πλέον εισφοράς 0,6%, ενώ το αναγραφόμενο ΣΕΠΠΕ φτάνει το 5,29%. Συνεπώς, όποιος εξετάζει τη χρηματοδότηση χρειάζεται να συνυπολογίσει την προκαταβολή και τη μεγάλη τελική δόση, μαζί με τις παροχές και τους αναλυτικούς όρους της προσφοράς.

Για οδηγούς που πραγματοποιούν συχνότερα ταξίδια ή επιθυμούν μεγαλύτερο περιθώριο επιδόσεων, η γκάμα περιλαμβάνει τον 1.0 TSI των 116 ίππων και 200 Nm. Διατίθεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων ή αυτόματο DSG επτά σχέσεων, με το 0–100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 9,3 και 9,7 δευτερόλεπτα, αντίστοιχα. Η έκδοση MPI διατηρεί, ωστόσο, το βασικό πλεονέκτημα της χαμηλότερης τιμής εισόδου. Για τον αγοραστή που δίνει προτεραιότητα στους χώρους, στην καθημερινή χρηστικότητα και στη δυνατότητα μακροχρόνιας κάλυψης, το Fabia των 15.950 ευρώ αποτελεί την πιο προσιτή διαδρομή προς ένα καινούργιο Skoda.

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Tags
#Skoda#Skoda Fabia
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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