Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Cupra στην Ελλάδα – Το έχουν λατρέψει οι Έλληνες

Η Cupra έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να γίνει συνώνυμο της σπορ πολυτέλειας σε λογικό κόστος. Από την εποχή που αποσπάστηκε από τη SEAT, η μάρκα χτίζει μια ξεχωριστή ταυτότητα που παντρεύει τη μεσογειακή ένταση με τη γερμανική ακρίβεια.

Και αν υπάρχει ένα μοντέλο που αποτυπώνει καλύτερα αυτή τη φιλοσοφία, αυτό είναι το Formentor, το SUV που έγινε best seller στην Ελλάδα, αλλά και το αυτοκίνητο που καθιέρωσε τη Cupra ως ανεξάρτητη δύναμη στην premium compact κατηγορία.

Το SUV που άλλαξε την εικόνα της Cupra

Το Formentor ήταν το πρώτο μοντέλο αποκλειστικά σχεδιασμένο για τη Cupra, όχι απλώς ένα «πειραγμένο» SEAT. Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε, έκανε εντύπωση με τις δυναμικές του αναλογίες, τη χαμηλή οροφή και τη χαρακτηριστική coupe-SUV σιλουέτα. Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μοντέλα της κατηγορίας, με λεπτομέρειες που τραβούν το βλέμμα, από τη φωτιζόμενη γραμμή στο πίσω μέρος μέχρι τους επιθετικούς αεραγωγούς και το χάλκινο λογότυπο που έγινε πλέον σήμα κατατεθέν. Η Cupra τοποθετεί το Formentor εκεί που τελειώνει το mainstream και ξεκινά το premium. Ένα SUV που απευθύνεται σε όσους θέλουν κάτι διαφορετικό από τη μαζική εικόνα των “γερμανικών διδύμων” ή των κορεάτικων προτάσεων.

Εσωτερικό με ξεχωριστή ταυτότητα

Μπαίνοντας μέσα, το Formentor σε υποδέχεται με ατμόσφαιρα οδηγικού cockpit. Το τιμόνι έχει τον ίδιο σχεδιασμό με αυτό των μοντέλων της Audi, με διακόπτες “Start” και “Cupra Mode” ενσωματωμένους, ενώ το σύνολο αποπνέει σοβαρότητα και σπορ φινέτσα. Οι bucket καθίσματα, οι ραφές σε χαλκό και ο ambient φωτισμός δημιουργούν μια εντελώς διαφορετική αίσθηση σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο SUV αυτής της κατηγορίας τιμής. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25″ και η μεγάλη οθόνη αφής 12″ με το Cupra Connect συμπληρώνουν ένα εχνολογικά προηγμένο περιβάλλον, με σύστημα πλοήγησης, ασύρματο CarPlay/Android Auto και πλήθος ρυθμίσεων για την ανάρτηση, το τιμόνι και τη χαρτογράφηση του κινητήρα.

Κινητήρες και εκδόσεις

Η γκάμα του Formentor είναι εντυπωσιακά πλούσια για τα δεδομένα της κατηγορίας. Ξεκινά με τον 1.5 TSI κινητήρα βενζίνης των 150 ίππων, που συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων ή DSG 7 σχέσεων. Αυτές οι δύο εκδόσεις κοστίζουν ακριβώς το ίδιο, με τιμή εκκίνησης από 35.490 ευρώ, προσφέροντας μια ιδανική είσοδο στον κόσμο της Cupra χωρίς υπερβολές. Πιο πάνω, υπάρχουν οι 2.0 TSI εκδόσεις με 265 ή 333 ίππους και τετρακίνηση 4Drive. Για όσους προτιμούν την υβριδική τεχνολογία, οι plug-in hybrid εκδόσεις (e-Hybrid) αποδίδουν 204 ή 272 ίππους. Η Cupra καταφέρνει έτσι να καλύψει όλο το φάσμα των απαιτήσεων: από το καθημερινό οικογενειακό SUV έως το μικρό “supercar” με πινακίδες.

Ακόμη και στις πιο βασικές εκδόσεις, το Formentor δείχνει τη σπορ ψυχή που κρύβει μέσα του. Το τιμόνι είναι κοφτερό, η ανάρτηση σφιχτή αλλά όχι κουραστική, και το πλαίσιο προσφέρει εκείνη την αίσθηση σταθερότητας που δύσκολα συναντάς σε SUV. Στις εκδόσεις VZ, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει διαφορετικά modes μέσω του συστήματος Cupra Drive Profile, αλλάζοντας τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου από άνετη σε απολύτως επιθετική. Το κιβώτιο DSG παραμένει ένα από τα πιο άμεσα της αγοράς, ενώ το traction είναι εντυπωσιακό, ειδικά με το σύστημα 4Drive. Στην πράξη, το Formentor καταφέρνει να προσφέρει απόλαυση και καθημερινή χρηστικότητα μαζί, κάτι που ελάχιστα SUV αυτού του μεγέθους και τιμής μπορούν να πετύχουν.

Η ποιότητα κύλισης βρίσκεται σε επίπεδα που θυμίζουν premium μάρκες, με προσεγμένη ηχομόνωση και στιβαρή αίσθηση. Οι χώροι είναι επαρκείς για τέσσερις ενήλικες και τις αποσκευές τους, με πορτμπαγκάζ 450 λίτρων (345 στα plug-in hybrid). Παράλληλα, η Cupra δίνει μεγάλη σημασία στη φινέτσα των λεπτομερειών: από τα μεταλλικά paddles πίσω από το τιμόνι μέχρι τα μαλακά υλικά στο ταμπλό, όλα δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι προσεγμένο. Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλο ποσοστό των αγοραστών του Formentor δηλώνει πως δεν θα επέστρεφε εύκολα σε άλλο SUV μετά από αυτό.

Γιατί το αγαπούν οι Έλληνες

Στην Ελλάδα, το Cupra Formentor έχει γνωρίσει εξαιρετική εμπορική πορεία. Ο λόγος είναι απλός: προσφέρει σχεδίαση, επιδόσεις και κύρος σε τιμή πολύ χαμηλότερη από αντίστοιχα premium SUV. Επιπλέον, η Cupra έχει χτίσει μια δυναμική κοινότητα οδηγών, με events, club συναντήσεις και επικοινωνία που απευθύνεται σε ανθρώπους που αγαπούν την οδήγηση, όχι απλώς την κατοχή ενός SUV. Η σχετική αποκλειστικότητα του brand παίζει επίσης ρόλο. Ένα Formentor ξεχωρίζει παντού· δεν το συγχέεις με τίποτα άλλο στο δρόμο, και αυτό για πολλούς είναι ήδη λόγος επιλογής.

Τι κρατάμε

Το Cupra Formentor είναι το πιο προσιτό SUV της μάρκας, από 35.490 ευρώ .

είναι το πιο προσιτό SUV της μάρκας, από . Διατίθεται με κινητήρες 150 έως 390 ίππων , βενζίνης και plug-in hybrid.

, βενζίνης και plug-in hybrid. Ξεχωρίζει για τη σχεδίαση, την ποιότητα και τη σπορ συμπεριφορά του.

