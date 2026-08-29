Αυτό είναι το φθηνότερο υβριδικό της ελληνικής αγοράς – Έχει 8 χρόνια εγγύηση

Με κόστος που παραμένει σε επίπεδα βενζινοκίνητου αυτοκινήτου πόλης, το συγκεκριμένο υβριδικό αποτελεί σήμερα μία από τις πιο προσιτές εισόδους σε αυτή τη τεχνολογία.

Η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου έχει γίνει αισθητά ακριβότερη τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα ακόμα και τα μικρά μοντέλα πόλης να ξεπερνούν εύκολα το όριο των 20.000 ευρώ. Υπάρχουν όμως ακόμα ορισμένες εξαιρέσεις, με μία από τις σημαντικότερες να έρχεται από τη Fiat. Ο λόγος για το Fiat Panda Hybrid, ή Pandina όπως ονομάζεται πλέον η ανανεωμένη εκδοχή του γνωστού ιταλικού μοντέλου, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις οικονομικότερες προτάσεις της ελληνικής αγοράς και, ταυτόχρονα, το φθηνότερο υβριδικό αυτοκίνητο που μπορεί να αποκτήσει κανείς σήμερα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο της ελληνικής αντιπροσωπείας, το Fiat Panda Hybrid ξεκινά από 15.990 ευρώ, ενώ κατά περιόδους υπάρχουν και προωθητικές ενέργειες για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων που μπορούν να ρίξουν ακόμα περισσότερο την τελική τιμή. Πρόκειται φυσικά για το γνωστό Panda και όχι για το νεότερο Grande Panda, το οποίο αποτελεί ξεχωριστό και μεγαλύτερο μοντέλο στην γκάμα της Fiat. Παρά την ηλικία της βασικής σχεδίασης, το Panda έχει δεχθεί σταδιακές αναβαθμίσεις ώστε να παραμένει επίκαιρο τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και σε ό,τι αφορά τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και εκπομπών. Το σημαντικότερο όπλο του όμως εξακολουθεί να είναι η τιμή του. Με 15.990 ευρώ, βρίσκεται χαμηλότερα από ουσιαστικά κάθε άλλη υβριδική πρόταση της ελληνικής αγοράς, αποτελώντας μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή για κάποιον που αναζητά ένα οικονομικό και απλό αυτοκίνητο πόλης χωρίς να περάσει το όριο των 20.000 ευρώ.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός τρικύλινδρος ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας 1.0 λίτρου της οικογένειας FireFly, ο οποίος συνεργάζεται με ένα σύστημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 12V. Η ηλεκτρική υποβοήθηση δεν μετατρέπει φυσικά το Panda σε ένα full hybrid που μπορεί να κινηθεί για σημαντική απόσταση αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Βοηθά όμως τον θερμικό κινητήρα στις κατάλληλες συνθήκες, ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και επιτρέπει πιο ομαλή λειτουργία του συστήματος start/stop. Η ισχύς φτάνει περίπου τους 65 ίππους, οι οποίοι μεταφέρονται στους εμπρός τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων.

Οι επιδόσεις δεν αποτελούν προφανώς το δυνατό σημείο του Panda, ούτε όμως αυτός είναι ο ρόλος του. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που έχει εξελιχθεί πρωτίστως για καθημερινή χρήση μέσα στην πόλη, όπου το χαμηλό βάρος, οι μικρές εξωτερικές διαστάσεις και η καλή περιμετρική ορατότητα έχουν μεγαλύτερη σημασία από την απόλυτη ισχύ. Οι εκπομπές CO2 της βασικής έκδοσης διαμορφώνονται περίπου στα 112 γρ./χλμ., κάτι που σημαίνει ότι το μοντέλο απαλλάσσεται και από την καταβολή ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Ένα από τα χαρακτηριστικά που έχουν διατηρήσει το Panda δημοφιλές εδώ και δεκαετίες είναι η έξυπνη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου. Με μήκος λίγο πάνω από 3,6 μέτρα, παραμένει εξαιρετικά εύκολο στο παρκάρισμα και στις στενές αστικές διαδρομές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το εσωτερικό του είναι αντίστοιχα περιορισμένο. Η ψηλή γραμμή οροφής και η σχετικά κάθετη σχεδίαση του αμαξώματος δημιουργούν αξιοπρεπείς χώρους για τους επιβάτες, ενώ η πεντάθυρη διάταξη το κάνει σημαντικά πιο πρακτικό στην καθημερινότητα από αρκετούς μικρότερους ανταγωνιστές. Το πορτμπαγκάζ δεν φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί μεγαλύτερα supermini, ωστόσο επαρκεί για τις βασικές ανάγκες ενός αυτοκινήτου που προορίζεται κυρίως για αστική χρήση.

Η προσιτή τιμή δεν σημαίνει ότι το Panda έχει μείνει χωρίς τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό. Μεταξύ άλλων, διαθέτει έξι αερόσακους, cruise control, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους καθρέφτες, κλιματισμό και ψηφιακό πίνακα οργάνων. Παράλληλα, η τελευταία αναβάθμιση του μοντέλου πρόσθεσε μια σειρά από συστήματα υποβοήθησης οδηγού, όπως αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, σύστημα διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και σύστημα ανίχνευσης κόπωσης του οδηγού. Στην έκδοση Cross προστίθεται πιο έντονη crossover αισθητική, τροχοί 15 ιντσών, προστατευτικά στοιχεία στο αμάξωμα, μπάρες οροφής και σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 7 ιντσών, Apple CarPlay και Android Auto.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι η κάλυψη που προσφέρει πλέον η Fiat. Η ελληνική ιστοσελίδα της μάρκας αναφέρει για το Panda 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 120.000 χιλιόμετρα, κάτι που περιορίζει σημαντικά το ρίσκο για έναν ιδιώτη που σκοπεύει να κρατήσει το αυτοκίνητο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η συγκεκριμένη παράμετρος έχει ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την κατηγορία τιμής, καθώς το κόστος χρήσης και η προβλεψιμότητα των εξόδων αποτελούν συνήθως βασικά κριτήρια αγοράς.

Το Fiat Panda Hybrid δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με τεράστιες οθόνες, υψηλή ισχύ ή περίπλοκη τεχνολογία. Η φιλοσοφία του παραμένει πολύ πιο απλή: μικρές διαστάσεις, χαμηλό κόστος αγοράς και χρήσης, πρακτικότητα και οικονομικός υβριδικός κινητήρας. Και αυτό ακριβώς είναι που το κάνει ξεχωριστό στη σημερινή αγορά. Σε μια εποχή όπου ακόμα και τα αυτοκίνητα πόλης πλησιάζουν ή ξεπερνούν συστηματικά τις 20.000 ευρώ, το Panda εξακολουθεί να ξεκινά κάτω από τις 16.000 ευρώ, διαθέτοντας μάλιστα υβριδική τεχνολογία, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και μακροχρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Για όποιον λοιπόν αναζητά το οικονομικότερο δυνατό καινούργιο υβριδικό αυτοκίνητο στην ελληνική αγορά, το μικρό Fiat παραμένει ένα από τα πρώτα μοντέλα που αξίζει να κοιτάξει.