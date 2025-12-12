Αυτό είναι το μοναδικό 4WD supermini στην Ελλάδα – Τιμή

Στην εποχή που τα περισσότερα supermini στρέφονται αποκλειστικά στην οικονομία καυσίμου και στις αστικές μετακινήσεις, υπάρχει ένα μοντέλο που συνεχίζει να αντιστέκεται στον κανόνα.

Το νέο Suzuki Swift δεν είναι απλώς άλλο ένα supermini με «πράσινο» προφίλ – είναι το μοναδικό τετρακίνητο της κατηγορίας, μια πρόταση που συνδυάζει μικρές διαστάσεις, χαμηλό βάρος και δυνατότητα κίνησης σε όλα τα εδάφη.

Νέα γενιά, γνώριμη φιλοσοφία

Η τέταρτη γενιά του Swift παραμένει πιστή στο πνεύμα που καθιέρωσε το μοντέλο εδώ και δύο δεκαετίες: ευελιξία, σβέλτη αίσθηση και οικονομία, μέσα σε ένα αμάξωμα με καθαρό ιαπωνικό χαρακτήρα. Η νέα πλατφόρμα HEARTECT έχει ενισχυθεί, προσφέροντας αυξημένη στρεπτική ακαμψία και χαμηλότερο βάρος, ενώ η αναθεωρημένη ανάρτηση συνδυάζει άνεση με ακρίβεια. Οι διαστάσεις του παραμένουν ιδανικές για την πόλη, με μήκος 3,86 μέτρα, πλάτος 1,73 μ. και ύψος 1,5 μ., ωστόσο το μεταξόνιο και η γεωμετρία έχουν βελτιωθεί ώστε να εξασφαλίζουν πιο σταθερή συμπεριφορά και καλύτερη απορρόφηση σε κακοτράχαλο οδόστρωμα. Εξωτερικά, διατηρεί το γνώριμο προφίλ, αλλά με πιο τονισμένα φτερά, σκοτεινά φινιρίσματα και νέα μάσκα με LED φωτιστικά σώματα που παραπέμπουν σε mini SUV.

Εσωτερικό: πιο μοντέρνο και πιο premium

Το εσωτερικό του Swift έχει αποκτήσει επιτέλους τη φινέτσα που του έλειπε. Η νέα κεντρική οθόνη αφής 9 ιντσών υποστηρίζει Apple CarPlay και Android Auto, το ταμπλό έχει πιο μαλακή υφή, ενώ τα εργονομικά καθίσματα προσφέρουν εξαιρετική στήριξη για πολύωρη οδήγηση. Η θέση οδήγησης παραμένει χαμηλή και σπορτίφ, ενώ η ορατότητα είναι από τις καλύτερες της κατηγορίας. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 265 λίτρα, ικανοποιητικός για ένα τόσο μικρό αμάξωμα, ενώ η αναδίπλωση των καθισμάτων δημιουργεί επίπεδο δάπεδο φόρτωσης. Αξιοσημείωτο είναι ότι, ακόμη και στη βασική υβριδική 4WD έκδοση, η Suzuki εξοπλίζει το μοντέλο με ψηφιακό πίνακα οργάνων, κάμερα οπισθοπορείας, Adaptive Cruise Control, σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης, Lane Departure Warning και αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας.

Υβριδική τεχνολογία και τετρακίνηση

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο νέος 1.2 λίτρων τρικύλινδρος κινητήρας DualJet, συνδυασμένος με ήπιο υβριδικό σύστημα 12V και μικρή ηλεκτρική υποβοήθηση μέσω ISG (Integrated Starter Generator). Η συνολική ισχύς φτάνει τους 82 ίππους, με ροπή 112 Nm, ενώ η κατανάλωση περιορίζεται σε μόλις 4,5 λίτρα/100 km. Η έκδοση ALLGRIP Auto είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Το σύστημα τετρακίνησης λειτουργεί πλήρως αυτόματα, μεταφέροντας ροπή στους πίσω τροχούς όταν χρειάζεται, χωρίς τη συμμετοχή του οδηγού. Σε συνδυασμό με το χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων, το Swift δείχνει απίστευτα σταθερό σε βρεγμένο ή χωμάτινο δρόμο, παραμένοντας παράλληλα οικονομικό και ελαφρύ (μόλις 1.020 κιλά). Στην πράξη, η τετρακίνηση προσφέρει το επιπλέον «πάτημα» που κάνει τη διαφορά σε δύσκολες συνθήκες, είτε πρόκειται για ορεινές διαδρομές είτε για εκτός δρόμου προσπελάσεις.

Οδηγική εμπειρία: μικρό αλλά με χαρακτήρα

Στο δρόμο, το νέο Swift δείχνει πιο ώριμο από ποτέ. Το τιμόνι είναι κοφτερό και γρήγορο, η ανάρτηση απορροφά χωρίς να γέρνει, και το κιβώτιο ταχυτήτων παραμένει ένα από τα καλύτερα μηχανικά του segment. Η Suzuki έχει διατηρήσει τη σπιρτάδα που αγαπήσαμε, αλλά με μια δόση πολιτισμού που λείπει από άλλα μικρά μοντέλα. Η ηχομόνωση έχει βελτιωθεί αισθητά, ο κινητήρας δουλεύει ήσυχα, ενώ το ήπιο υβριδικό σύστημα χαρίζει ομαλότερες εκκινήσεις και χαμηλότερη κατανάλωση στην πόλη. Η τετρακίνηση δεν επηρεάζει την ευελιξία: το Swift στρίβει με εντυπωσιακή ακρίβεια και παραμένει διασκεδαστικό ακόμη και σε στενούς δρόμους ή σε δρόμους με χαμηλή πρόσφυση.

Κατανάλωση και καθημερινή χρήση

Η Suzuki δηλώνει μέση κατανάλωση 4,5 λίτρα/100 km και εκπομπές CO₂ από 102 g/km, τιμές που μεταφράζονται σε μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Στην πράξη, η κατανάλωση παραμένει κοντά στα 5 lt/100 km σε μεικτές συνθήκες, ενώ στον αυτοκινητόδρομο διατηρεί ρυθμό ταξιδιού χωρίς κόπο. Η συντήρηση παραμένει προσιτή, ενώ η ιαπωνική αξιοπιστία του μοντέλου αποτελεί σταθερό πλεονέκτημα για όποιον αναζητά ένα αυτοκίνητο ανθεκτικό και απλό στη χρήση.

Τιμή και εκδόσεις

Η βασική έκδοση Swift Hybrid 1.2 DualJet ALLGRIP Auto GL ξεκινά στην Ελλάδα από 19.600 ευρώ, καθιστώντας το το φθηνότερο τετρακίνητο supermini της αγοράς. Υπάρχουν επίσης προσθιοκίνητες εκδόσεις από 16.990 ευρώ, ενώ οι πιο πλούσιες εξοπλιστικά εκδόσεις GL+ και GLX περιλαμβάνουν επιπλέον συστήματα υποβοήθησης, LED Matrix φώτα και θερμαινόμενα καθίσματα. Για ένα αυτοκίνητο με τετρακίνηση, υβριδικό σύστημα, πλήρη ασφάλεια και προσιτή τιμή κάτω από τα 20.000 ευρώ, το Swift παραμένει ανταγωνισμός χωρίς αντίπαλο.

Το νέο Suzuki Swift Hybrid ALLGRIP αποδεικνύει ότι η απλότητα και η τεχνολογία μπορούν να συνυπάρξουν. Είναι ευέλικτο στην πόλη, σταθερό στα βουνά και οικονομικό παντού. Δεν υπόσχεται επιδόσεις ή φανταχτερά gadgets, αλλά προσφέρει αυθεντική ιαπωνική ποιότητα, τετρακίνηση εκεί που κανένας άλλος δεν τολμά, και πραγματική αξία για τα χρήματά του.

Τι κρατάμε;

Το μοναδικό 4WD supermini της ελληνικής αγοράς

της ελληνικής αγοράς Υβριδικός κινητήρας 1.2 DualJet με χαμηλή κατανάλωση

με χαμηλή κατανάλωση Αυτόματη τετρακίνηση ALLGRIP χωρίς πολύπλοκα προγράμματα

χωρίς πολύπλοκα προγράμματα Πλήρης εξοπλισμός και τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

και Μικρό σε μέγεθος, μεγάλο σε δυνατότητες – το πιο ολοκληρωμένο Swift όλων των εποχών

