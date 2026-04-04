ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Αυτό το B-SUV ήταν best-seller αυτοκίνητο το Μάρτιο στην Ελλάδα – Έφτασε τις 867 ταξινομήσεις

ΣΑΒΒΑΤΟ | 04.04.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
Υπάρχουν στιγμές στην αγορά που ένα μοντέλο δεν απλά “πάει καλά”, αλλά επιβάλλεται πλήρως. Και τον Μάρτιο στην Ελλάδα, το B-SUV που κατάφερε να ξεχωρίσει δεν περιορίστηκε στην κατηγορία του. Έφτασε στην κορυφή συνολικά, ανεξαρτήτως segment, επιβεβαιώνοντας ότι το κοινό ξέρει πολύ καλά τι ζητά.

Το Nissan Juke με 867 ταξινομήσεις αναδείχθηκε το απόλυτο best-seller της αγοράς για το Μάρτιο, δείχνοντας ότι η συνταγή του συνεχίζει να λειτουργεί ιδανικά. Και αν το δεις πιο ψύχραιμα, δεν πρόκειται για έκπληξη, αλλά για αποτέλεσμα μιας πολύ συγκεκριμένης προσέγγισης.

Σε μια κατηγορία όπου τα περισσότερα μοντέλα ακολουθούν πιο “ασφαλείς” γραμμές, το Nissan Juke επιλέγει να πάει αλλού. Το design του είναι τολμηρό, νεανικό και ξεκάθαρα αναγνωρίσιμο, κάτι που το βοηθά να έχει ισχυρή ταυτότητα. Τα έντονα LED φώτα, το μυώδες προφίλ και η coupe λογική στο πίσω μέρος δημιουργούν ένα σύνολο που δεν περνά απαρατήρητο. Και αυτό έχει σημασία, γιατί το B-SUV δεν αγοράζεται μόνο με τη λογική, αλλά και με το συναίσθημα.

Η γκάμα του Nissan Juke είναι ξεκάθαρη και ουσιαστική. Από τη μία έχεις την επιλογή της βενζίνης για απλότητα και χαμηλό κόστος αγοράς, και από την άλλη το full hybrid για οικονομία στην πράξη. Η βασική έκδοση εξοπλίζεται με τον 1.0 DIG-T turbo κινητήρα βενζίνης με απόδοση 114 ίππων, διαθέσιμος είτε με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων είτε με αυτόματο διπλού συμπλέκτη (DCT). Είναι ένας κινητήρας που ταιριάζει απόλυτα στην πόλη, με επαρκή απόδοση και λογική κατανάλωση. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η υβριδική έκδοση με 145 ίππους, που συνδυάζει θερμικό κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα. Εδώ το Juke δείχνει τον πιο σύγχρονο χαρακτήρα του, προσφέροντας κατανάλωση που μπορεί να πέσει ακόμα και στα 4,9 λτ./100 χλμ., ειδικά σε αστικές συνθήκες. Το σημαντικό είναι ότι η μετάβαση από τη βενζίνη στο hybrid δεν αλλάζει τη φιλοσοφία του αυτοκινήτου. Απλά την κάνει πιο αποδοτική.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένα από τα βασικά στοιχεία που εξηγούν την επιτυχία του είναι ο εξοπλισμός. Ακόμα και από τις βασικές εκδόσεις, το Nissan Juke εμφανίζεται πλήρες και σύγχρονο, χωρίς να σε βάζει στη διαδικασία να “κυνηγάς” έξτρα. Στάνταρ συναντάς ψηφιακό πίνακα οργάνων, οθόνη infotainment με συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, κάμερα οπισθοπορείας και πλήρες πακέτο συστημάτων ασφάλειας. Στις πιο πλούσιες εκδόσεις, το επίπεδο ανεβαίνει σημαντικά με στοιχεία όπως 360° κάμερα, ηχοσύστημα Bose, διζωνικό κλιματισμό και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που δίνει αίσθηση μεγαλύτερης κατηγορίας.

Το Nissan Juke ξεκινά από τα 23.290 ευρώ, τιμή που το τοποθετεί πολύ δυνατά μέσα στην κατηγορία των B-SUV. Η έκδοση βενζίνης αποτελεί την πιο προσιτή επιλογή, ιδανική για όσους θέλουν ένα σύγχρονο crossover χωρίς να ανεβάσουν το budget. Από εκεί και πάνω, οι πιο πλούσιες εκδόσεις προσθέτουν εξοπλισμό και τεχνολογία, ανεβάζοντας αντίστοιχα την τιμή. Η υβριδική έκδοση, από την άλλη, απευθύνεται σε όσους θέλουν χαμηλό κόστος χρήσης και περισσότερη τεχνολογία, με το επιπλέον κόστος αγοράς να δικαιολογείται από τη συνολική εμπειρία.

Στον δρόμο, το Nissan Juke παραμένει πιστό στη φιλοσοφία του. Είναι ένα ευέλικτο, εύκολο και ευχάριστο B-SUV, που δίνει έμφαση στην καθημερινότητα. Στην πόλη είναι άνετο, με καλή ορατότητα και εύκολο χειρισμό, ενώ στον αυτοκινητόδρομο δείχνει σταθερό και ήσυχο. Η υβριδική έκδοση ξεχωρίζει για την ομαλότητα λειτουργίας και τη χαμηλή κατανάλωση, ειδικά σε συνθήκες κίνησης. Δεν προσπαθεί να γίνει σπορ. Και αυτό είναι σωστό. Προσπαθεί να είναι σωστό σε όλα.

Η επιτυχία του Nissan Juke δεν είναι τυχαία. Συνδυάζει design, τεχνολογία, επιλογές κινητήρων και ανταγωνιστική τιμή σε ένα πακέτο που “μιλάει” απευθείας στον Έλληνα αγοραστή. Σε μια αγορά που τα B-SUV κυριαρχούν, το να ξεχωρίσεις δεν είναι εύκολο. Το Juke όμως το καταφέρνει, γιατί δεν προσπαθεί να τα κάνει όλα τέλεια. Προσπαθεί να κάνει τα σωστά πράγματα, σωστά. Και τον Μάρτιο, αυτό φάνηκε ξεκάθαρα.

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

dynamiki-emfanisi-tis-nissan-stin-ellada-2i-se-poliseis-to-martio-echei-to-best-seller-798620

ΑΓΟΡΑ

03.04.2026

Δυναμική εμφάνιση της Nissan στην Ελλάδα: 2η σε πωλήσεις το Μάρτιο – Έχει το best-seller
to-aftokinito-pou-nikise-tin-tesla-se-poliseis-kostizei-8-000-evro-791891

ΑΓΟΡΑ

05.02.2026

Το αυτοκίνητο που νίκησε την Tesla σε πωλήσεις – Κοστίζει 8.000 ευρώ
to-stilato-b-suv-tis-nissan-egine-akoma-fthinotero-entyposiaka-chamili-archiki-timi-702927

ΑΓΟΡΑ

11.11.2025

Το στιλάτο B-SUV της Nissan έγινε ακομα φθηνότερο – Εντυπωσιακά χαμηλή αρχική τιμή
to-pio-prosito-suv-tis-nissan-einai-kai-to-pio-stilato-me-timi-apo-21-290-evro-781660

ΑΓΟΡΑ

02.11.2025

Το πιο προσιτό SUV της Nissan είναι και το πιο στιλάτο – Με τιμή από 21.290 ευρώ
timi-kato-apo-21-000-evro-gia-to-stilato-b-suv-tis-nissan-ti-prosferei-773837

ΑΓΟΡΑ

08.09.2025

Τιμή κάτω από 21.000 ευρώ για το στιλάτο B-SUV της Nissan – Τι προσφέρει;
tora-pairneis-yvridiko-nissan-qashqai-me-kato-apo-27-000-evro-des-ti-prosferei-737319

ΑΓΟΡΑ

14.10.2025

Τώρα παίρνεις υβριδικό Nissan Qashqai με κάτω από 27.000 ευρώ – Δες τι προσφέρει

Πρόσφατες Ειδήσεις