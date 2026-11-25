Το Dacia Sandero επιστρέφει στην κορυφή των ευρωπαϊκών ταξινομήσεων τον Οκτώβριο του 2026, την ώρα που τα ηλεκτρικά και οι κινεζικές μάρκες κερδίζουν έδαφος

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου κατέβασε ταχύτητα τον Οκτώβριο του 2026, καταγράφοντας 1.128.252 ταξινομήσεις σε ΕΕ, EFTA και Ηνωμένο Βασίλειο. Η ετήσια άνοδος περιορίστηκε στο +3,4%, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο σε σύγκριση με το +10,2% του Σεπτεμβρίου, αν και στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου η συνολική πορεία παραμένει θετική με 11.682.800 πωλήσεις και αύξηση 6%.

Πίσω από τη γενική επιβράδυνση κρύβεται μια έντονη ανακατανομή δυνάμεων ανάμεσα στις τεχνολογίες κίνησης. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα σημείωσαν άλμα +56% τον Οκτώβριο, φτάνοντας το 23,4% του μεριδίου αγοράς στο δεκάμηνο, με αιχμή τις επιδοτήσεις και τα νέα μοντέλα σε αγορές όπως η Γερμανία και η Ισπανία.

Αντίθετα, τα παραδοσιακά θερμικά σύνολα υποχωρούν ραγδαία, καθώς οι πωλήσεις βενζινοκίνητων έπεσαν κατά 28,3% και των diesel κατά 30,2%, περιορίζοντας το κοινό τους μερίδιο κάτω από το 28% στο σύνολο του έτους. Στις επιμέρους εθνικές αγορές, η Γαλλία ξεχώρισε με άνοδο 7%, ακολουθούμενη από την Ιταλία με +5%, την Ισπανία με +1,8% και τη Γερμανία με +1,7%.

Στο μέτωπο των κατασκευαστών, οι κινεζικοί όμιλοι συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους επέλαση στην Ευρώπη, ενισχύοντας μάλιστα και τις εισαγωγές υβριδικών ενόψει των νέων ευρωπαϊκών εμπορικών περιορισμών. Η Geely ενισχύθηκε κατά 15,4%, η SAIC κατά 36,2%, η BYD εκτινάχθηκε κατά 118,9%, η Chery κατά 150,8% και η Leapmotor κατά 246,4%, ενώ η Xpeng μπήκε για πρώτη φορά στη σχετική κατάταξη με άνοδο 165,3%.

Ισχυρή ανάκαμψη κατέγραψε και η Tesla με +76,6% σε μηνιαία βάση, τη στιγμή που παραδοσιακοί ευρωπαϊκοί όμιλοι δέχθηκαν πιέσεις, με τη Stellantis να υποχωρεί κατά 8% και το Renault Group κατά 9,8%, ενώ το BMW Group ενισχύθηκε κατά 4,6%.

Σε επίπεδο μοντέλων, το Dacia Sandero επέστρεψε στην πρώτη θέση της Ευρώπης για τέταρτη φορά μέσα στο 2026, διατηρώντας παράλληλα την πρωτιά και στη συνολική κατάταξη του δεκαμήνου.

Ακολούθησε μια σκληρή μάχη για το βάθρο ανάμεσα στα Volkswagen Golf, Toyota Yaris Cross και Volkswagen Tiguan, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το άλμα της Mercedes GLC στην πέμπτη θέση και η πτώση του Tesla Model Y στην 31η θέση του μήνα, παρά τη σημαντική ετήσια αύξησή του.

Θέση Μοντέλο Ταξινομήσεις (Οκτ. 2026) Μεταβολή vs Οκτ. 2025 1 Dacia Sandero 17.812 -8,4% 2 Volkswagen Golf 16.873 +4,3% 3 Toyota Yaris Cross 16.577 +3,5% 4 Volkswagen Tiguan 16.549 +7,0% 5 Mercedes GLC 15.272 +55,8% 6 Citroën C3 14.859 +18,6% 7 Volkswagen T-Roc 14.551 -19,1% 8 Peugeot 208 14.331 -4,4% 9 Renault Clio 12.903 -20,4% 10 Skoda Octavia 12.167 -16,8%

Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία των κινεζικών μοντέλων ακριβώς πίσω από την πρώτη δεκάδα, με το MG ZS να καταλαμβάνει τη 15η θέση με 10.771 ταξινομήσεις, το BYD Seal U να ανεβαίνει στην 23η θέση (+39,1%) και το BYD Atto 2 να εκτοξεύεται στην 24η θέση με 9.232 μονάδες έναντι μόλις 812 τον περσινό Οκτώβριο.