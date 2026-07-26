Αγορά αυτοκινήτου: Τα 10 best-seller στην Ελλάδα για το πρώτο 6μηνο του 2026 (Τιμές)

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου συνέχισε να κινείται στους ρυθμούς των μικρών μοντέλων και των B-SUV κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οι οδηγοί δείχνουν ξεκάθαρη προτίμηση σε αυτοκίνητα που συνδυάζουν περιορισμένες διαστάσεις, χαμηλή κατανάλωση, πρακτικότητα και όσο το δυνατόν πιο προσιτή τιμή αγοράς. Στις πρώτες δέκα θέσεις συναντάμε αποκλειστικά supermini και μικρά SUV, με αρκετά από αυτά να προσφέρονται με υβριδικά συστήματα κίνησης. Τα δέκα δημοφιλέστερα μοντέλα συγκέντρωσαν συνολικά 29.976 ταξινομήσεις, καλύπτοντας αθροιστικά σχεδόν το 60% της συγκεκριμένης κατάταξης. Η Toyota κατάφερε να τοποθετήσει δύο μοντέλα στην πρώτη τριάδα, ενώ σημαντική παρουσία έχει και η Suzuki με δύο εκπροσώπους στη δεκάδα. Ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει και η παρουσία των ευρωπαϊκών κατασκευαστών, με Peugeot, Citroën, Renault, Dacia και Opel να καταλαμβάνουν πέντε από τις δέκα πρώτες θέσεις.

1. Toyota Yaris Cross – από 24.120 €

Στην κορυφή για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2026 το Toyota Yaris Cross, με 4.675 ταξινομήσεις και μερίδιο 9,34%. Το ιαπωνικό B-SUV κατάφερε να δημιουργήσει αισθητή διαφορά από το δεύτερο μοντέλο της κατάταξης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπορική δυναμική που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματά του είναι ότι συνδυάζει τις συμπαγείς διαστάσεις ενός αυτοκινήτου πόλης με την αυξημένη θέση οδήγησης και την πιο περιπετειώδη εμφάνιση ενός SUV. Έτσι, μπορεί να κινηθεί με ευκολία σε στενούς δρόμους και χώρους στάθμευσης, χωρίς να στερεί από τους επιβάτες την πρακτικότητα που περιμένουν από ένα οικογενειακό μοντέλο.

Η γκάμα του βασίζεται κυρίως στα πλήρως υβριδικά συστήματα Hybrid 115 και Hybrid 130, τα οποία συνδυάζουν έναν βενζινοκινητήρα με ηλεκτρικό μοτέρ και αυτόματο κιβώτιο. Στις καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη, το Yaris Cross μπορεί να κινείται για σημαντικά χρονικά διαστήματα με τη βοήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας, περιορίζοντας την κατανάλωση και τον θόρυβο. Παράλληλα, προσφέρεται και με τετρακίνηση AWD-i, στοιχείο που παραμένει σπάνιο στην κατηγορία των μικρών SUV. Η επιλογή αυτή ενισχύει την πρόσφυση σε ολισθηρό οδόστρωμα, χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά το βάρος και την κατανάλωση. Η καλή μεταπωλητική αξία, η αξιοπιστία της Toyota και το ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ασφαλείας συμπληρώνουν την εικόνα του πρώτου best-seller στην αγορά.

2. Peugeot 2008 – από 22.500 €

Το Peugeot 2008 ακολούθησε στη δεύτερη θέση, καταγράφοντας 3.763 ταξινομήσεις και μερίδιο 7,52%. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μικρά SUV στην ελληνική αγορά, με σχεδίαση που δίνει έμφαση στις έντονες γραμμές, στα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα και στη δυναμική συνολική εικόνα. Το γαλλικό μοντέλο έχει καταφέρει να προσελκύσει οδηγούς που δεν αναζητούν μόνο πρακτικότητα, αλλά θέλουν και ένα αυτοκίνητο με περισσότερο ξεχωριστό χαρακτήρα. Η μάσκα, οι κάθετες φωτεινές υπογραφές και οι τονισμένοι θόλοι των τροχών δημιουργούν μία εμφάνιση που παραμένει ιδιαίτερα σύγχρονη, ακόμη και απέναντι σε νεότερους ανταγωνιστές.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί η φιλοσοφία Peugeot i-Cockpit, με το μικρής διαμέτρου τιμόνι και τον ψηλά τοποθετημένο ψηφιακό πίνακα οργάνων. Η συγκεκριμένη διάταξη προσφέρει διαφορετική αίσθηση οδήγησης από τα περισσότερα μοντέλα της κατηγορίας, ενώ η κεντρική οθόνη συγκεντρώνει τις βασικές λειτουργίες πολυμέσων και συνδεσιμότητας. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και η ποικιλία των συστημάτων κίνησης. Ανάλογα με την έκδοση, το 2008 μπορεί να αποκτηθεί με κινητήρα βενζίνης, υβριδικό σύστημα ή αμιγώς ηλεκτρικό σύνολο. Η βασική έκδοση προσφέρει ικανοποιητική απόδοση για καθημερινή χρήση, ενώ οι ισχυρότερες επιλογές καλύπτουν καλύτερα όσους κινούνται συχνά εκτός πόλης. Οι χώροι είναι επαρκείς για μία μικρή οικογένεια, ενώ ο χώρος αποσκευών τοποθετείται σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Σε συνδυασμό με την ελκυστική τιμή εκκίνησης, το 2008 παραμένει μία από τις πιο ολοκληρωμένες και εμπορικά επιτυχημένες προτάσεις στα B-SUV.

3. Toyota Yaris – από 21.750 €

Στο τρίτο σκαλί της κατάταξης βρίσκεται το Toyota Yaris, με 3.282 ταξινομήσεις και ποσοστό 6,56%. Το ιαπωνικό supermini συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για καθημερινή χρήση, ιδιαίτερα για οδηγούς που κινούνται κυρίως σε αστικό περιβάλλον. Οι περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις του το καθιστούν εύκολο στην οδήγηση και στη στάθμευση, ενώ το μήκος κάτω από τα τέσσερα μέτρα το βοηθά να ελίσσεται χωρίς δυσκολία στους πολυσύχναστους δρόμους. Παρά το συμπαγές αμάξωμα, η καμπίνα μπορεί να φιλοξενήσει τέσσερις ενήλικες, με τους πίσω χώρους να είναι επαρκείς για τις καθημερινές ανάγκες.

Η βασική εμπορική δύναμη του Yaris βρίσκεται στην πλήρως υβριδική τεχνολογία του. Τα συστήματα Hybrid 115 και Hybrid 130 συνδυάζουν χαμηλή κατανάλωση με αυτόματη λειτουργία, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να φορτίζει το αυτοκίνητο σε πρίζα. Η μπαταρία ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και βοηθά το ηλεκτρικό μοτέρ να αναλάβει μέρος της κίνησης, κυρίως στις χαμηλές ταχύτητες. Μέσα στην πόλη, το Yaris είναι ομαλό, αθόρυβο και ιδιαίτερα οικονομικό. Το αυτόματο κιβώτιο διευκολύνει την κίνηση σε μποτιλιάρισμα, ενώ η άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα βοηθά στις εκκινήσεις από στάση. Η ισχυρότερη έκδοση Hybrid 130 προσφέρει περισσότερη δύναμη και καλύτερες επιδόσεις σε προσπεράσεις και ταξίδια. Στα δυνατά του σημεία περιλαμβάνονται επίσης ο πλούσιος εξοπλισμός ασφαλείας και η φήμη αξιοπιστίας της Toyota. Για αρκετούς αγοραστές, το Yaris αποτελεί μία ασφαλή επιλογή που συνδυάζει χαμηλά έξοδα χρήσης, καλή μεταπωλητική αξία και τεχνολογία που έχει πλέον αποδειχθεί στην πράξη.

4. Citroën C3 – από 17.500 €

Το νέο Citroën C3 κατέγραψε 3.064 ταξινομήσεις και εξασφάλισε μερίδιο 6,12%, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στην αγορά. Η νέα γενιά έχει διαφοροποιηθεί αισθητά από τον προκάτοχό της, ακολουθώντας μία περισσότερο crossover αισθητική και υιοθετώντας πιο τετραγωνισμένες γραμμές. Το αυξημένο ύψος του αμαξώματος προσφέρει καλύτερη ορατότητα και διευκολύνει την είσοδο και την έξοδο από την καμπίνα. Η πιο όρθια θέση οδήγησης θυμίζει μικρό SUV, παρότι το C3 εξακολουθεί να τοποθετείται στην κατηγορία των supermini. Αυτός ο συνδυασμός φαίνεται ότι έχει λειτουργήσει θετικά για το ελληνικό κοινό, το οποίο αναζητά όλο και συχνότερα χαρακτηριστικά SUV σε προσιτές τιμές.

Στο εσωτερικό, η Citroën έχει δώσει έμφαση στην άνεση και στην απλότητα. Τα καθίσματα έχουν μαλακή επένδυση, η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη ώστε να απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες και η σχεδίαση του ταμπλό παραμένει λιτή. Ανάλογα με την έκδοση, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει οθόνη πολυμέσων, σύνδεση smartphone και βασικά συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Η βασική βενζινοκίνητη έκδοση χρησιμοποιεί υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 100 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο, προσφέροντας επαρκείς επιδόσεις για μετακινήσεις μέσα και έξω από την πόλη. Υπάρχει επίσης υβριδική έκδοση με αυτόματο κιβώτιο, η οποία προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινότητα και χαμηλότερη κατανάλωση. Η γκάμα συμπληρώνεται από το αμιγώς ηλεκτρικό ë-C3, το οποίο προσφέρει μηδενικές εκπομπές ρύπων κατά την κίνηση και απευθύνεται σε όσους διαθέτουν δυνατότητα φόρτισης. Η ανταγωνιστική τιμή της βενζινοκίνητης έκδοσης και η συνολική έμφαση στην άνεση αποτελούν τους βασικούς λόγους της εμπορικής επιτυχίας του μοντέλου.

5. Renault Clio – από 20.900 €

Με 2.956 ταξινομήσεις και ποσοστό 5,91%, το Renault Clio ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο στην πέμπτη θέση στην αγορά. Πρόκειται για ένα από τα πιο ιστορικά και αναγνωρίσιμα ονόματα στην κατηγορία των supermini, με διαδοχικές γενιές που έχουν σημειώσει ιδιαίτερα υψηλές πωλήσεις στην Ευρώπη. Η σύγχρονη εκδοχή του Clio συνδυάζει κομψή σχεδίαση με πιο δυναμικές λεπτομέρειες. Τα λεπτά φωτιστικά σώματα, η έντονη μάσκα και οι σμιλεμένες επιφάνειες δημιουργούν μία εικόνα που ισορροπεί ανάμεσα στην κομψότητα και στον σπορ χαρακτήρα. Παράλληλα, οι εξωτερικές διαστάσεις παραμένουν κατάλληλες για αστική χρήση. Η καμπίνα έχει αναβαθμιστεί σημαντικά σε σχέση με παλαιότερες γενιές, τόσο σε ποιότητα όσο και σε τεχνολογία. Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται μία μεγάλη οθόνη πολυμέσων, ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων προβάλλει πληροφορίες για την ταχύτητα, την κατανάλωση και τη λειτουργία του υβριδικού συστήματος στις αντίστοιχες εκδόσεις.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Clio είναι η ευρεία γκάμα κινητήρων. Η έκδοση TCe 115 προσφέρει καλή ισορροπία ανάμεσα σε επιδόσεις και οικονομία, ενώ το σύστημα Eco-G μπορεί να χρησιμοποιεί βενζίνη και υγραέριο, μειώνοντας αισθητά το κόστος καυσίμου σε μεγάλες αποστάσεις. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το πλήρως υβριδικό E-Tech των 160 ίππων. Το σύστημα επιτρέπει συχνή χρήση του ηλεκτροκινητήρα στην πόλη, χωρίς να απαιτεί εξωτερική φόρτιση. Η χαμηλή κατανάλωση, οι καλές επιδόσεις και το αυτόματο κιβώτιο το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό για οδηγούς που θέλουν περισσότερη τεχνολογία και άνεση. Οι χώροι για τους επιβάτες και τις αποσκευές είναι ανταγωνιστικοί, ενώ η συνολική οδική συμπεριφορά παραμένει ένα από τα δυνατά σημεία του μοντέλου. Το Clio προσφέρει σταθερότητα στο ταξίδι και ευελιξία στην πόλη, διατηρώντας έναν ολοκληρωμένο χαρακτήρα.

6. Suzuki Vitara – από 20.730 €

Το Suzuki Vitara παραμένει μία από τις πιο σταθερές εμπορικές παρουσίες στην Ελλάδα, φτάνοντας τις 2.877 ταξινομήσεις και μερίδιο 5,75%. Παρότι η σημερινή γενιά βρίσκεται αρκετά χρόνια στην αγορά, εξακολουθεί να προσελκύει μεγάλο αριθμό αγοραστών. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους είναι η απλή και πρακτική φιλοσοφία του. Το Vitara δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολικά σύνθετη τεχνολογία ή εξεζητημένο σχεδιασμό. Αντίθετα, προσφέρει μία ευρύχωρη καμπίνα, καλή περιμετρική ορατότητα, συμπαγείς διαστάσεις και χαμηλό βάρος. Η βασική έκδοση χρησιμοποιεί ήπια υβριδικό σύστημα, στο οποίο ένας ηλεκτροκινητήρας υποβοηθά τον κινητήρα βενζίνης κατά την επιτάχυνση. Η τεχνολογία αυτή δεν επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για μεγάλες αποστάσεις, συμβάλλει όμως στη μείωση της κατανάλωσης και προσφέρει πιο ομαλή λειτουργία.

Το χαμηλό βάρος βοηθά τόσο στις επιδόσεις όσο και στην οικονομία καυσίμου. Παράλληλα, το Vitara παραμένει ένα από τα λίγα B-SUV που διατίθενται με πραγματικό σύστημα τετρακίνησης. Η τεχνολογία AllGrip προσφέρει διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας και βελτιώνει την πρόσφυση σε βρεγμένο δρόμο, χιόνι ή χωμάτινες διαδρομές. Η τετρακίνηση το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για οδηγούς που ζουν σε ορεινές περιοχές ή μετακινούνται συχνά σε δρόμους με μειωμένη πρόσφυση. Ταυτόχρονα, η απόσταση από το έδαφος και η σχετικά ανθεκτική κατασκευή του επιτρέπουν να κινηθεί με μεγαλύτερη άνεση σε κακοτράχαλες διαδρομές. Η ανταγωνιστική τιμή, η φήμη αξιοπιστίας της Suzuki και το χαμηλό κόστος συντήρησης συμπληρώνουν το πακέτο. Το Vitara μπορεί να μην είναι το νεότερο μοντέλο της δεκάδας, παραμένει όμως μία από τις πιο λογικές και πρακτικές επιλογές.

7. Dacia Sandero – από 15.950 €

Το πιο προσιτό αυτοκίνητο της πρώτης δεκάδας είναι το Dacia Sandero, το οποίο σημείωσε 2.621 ταξινομήσεις και μερίδιο 5,24%. Η χαμηλή τιμή αγοράς αποτελεί ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι περιορίζεται αποκλειστικά στα απολύτως απαραίτητα. Το Sandero έχει μεγαλύτερες εξωτερικές διαστάσεις από αρκετά παραδοσιακά supermini, προσφέροντας αντίστοιχα περισσότερο χώρο στην καμπίνα. Οι πίσω επιβάτες έχουν ικανοποιητικό χώρο για τα πόδια και το κεφάλι, ενώ ο χώρος αποσκευών μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας μικρής οικογένειας. Η φιλοσοφία του παραμένει απλή και λειτουργική. Τα χειριστήρια είναι εύχρηστα, η θέση οδήγησης δεν απαιτεί εξοικείωση και ο εξοπλισμός επικεντρώνεται σε αυτά που χρειάζεται ο μέσος οδηγός στην καθημερινότητά του. Οι νεότερες εκδόσεις διαθέτουν μεγαλύτερη οθόνη πολυμέσων, σύνδεση κινητού και περισσότερα συστήματα ασφάλειας.

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει επιλογές βενζίνης, καθώς και το σύστημα Eco-G, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί τόσο βενζίνη όσο και υγραέριο. Η λειτουργία με LPG μειώνει το κόστος καυσίμου, γεγονός που καθιστά το Sandero ιδιαίτερα ελκυστικό για οδηγούς που διανύουν πολλά χιλιόμετρα κάθε χρόνο. Η έκδοση Stepway προσθέτει στοιχεία crossover, όπως αυξημένη απόσταση από το έδαφος, προστατευτικά πλαστικά στο αμάξωμα και διαφορετική σχεδίαση. Παρότι δεν πρόκειται για SUV, προσφέρει πιο περιπετειώδη εμφάνιση και καλύτερη δυνατότητα κίνησης σε κακούς δρόμους. Το Sandero δεν προσφέρει την πολυτέλεια ή την εξεζητημένη τεχνολογία ακριβότερων ανταγωνιστών. Ωστόσο, η σχέση τιμής, χώρων και λειτουργικότητας παραμένει εξαιρετικά ανταγωνιστική. Για όσους αναζητούν ένα καινούργιο αυτοκίνητο με χαμηλό αρχικό κόστος, αποτελεί μία από τις πιο προφανείς επιλογές στην αγορά αυτοκινήτων.

8. Opel Corsa – από 19.300 €

Το Opel Corsa κατέλαβε την όγδοη θέση, με 2.401 ταξινομήσεις και ποσοστό 4,80%. Το γερμανικό supermini παραμένει ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα στην αγορά αυτοκινήτου, έχοντας δημιουργήσει ισχυρή παρουσία μέσα από πολλές διαφορετικές γενιές. Η σημερινή του σχεδίαση χαρακτηρίζεται από τη χαρακτηριστική μάσκα Opel Vizor, η οποία ενώνει οπτικά τα εμπρός φωτιστικά σώματα. Το αποτέλεσμα είναι μία καθαρή και σύγχρονη εικόνα, χωρίς υπερβολικά σχεδιαστικά στοιχεία. Οι συμπαγείς διαστάσεις διευκολύνουν την κίνηση μέσα στην πόλη, ενώ η σταθερότητα στον αυτοκινητόδρομο επιτρέπει και πιο μακρινές μετακινήσεις. Στο εσωτερικό, το Corsa ακολουθεί μία περισσότερο συμβατική διάταξη από ορισμένους ανταγωνιστές του. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και η οθόνη πολυμέσων προσφέρουν τις βασικές πληροφορίες, ενώ διατηρούνται φυσικά χειριστήρια για σημαντικές λειτουργίες, όπως ο κλιματισμός.

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει συμβατικές βενζινοκίνητες εκδόσεις, υβριδικές επιλογές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Οι βασικοί κινητήρες καλύπτουν τις καθημερινές μετακινήσεις, ενώ τα υβριδικά σύνολα προσφέρουν αυτόματο κιβώτιο και δυνατότητα ηλεκτρικής υποβοήθησης στις χαμηλές ταχύτητες. Το Corsa Electric απευθύνεται σε οδηγούς που μπορούν να φορτίζουν στο σπίτι ή στην εργασία και θέλουν να περιορίσουν το κόστος ενέργειας στις αστικές μετακινήσεις. Παράλληλα, η ηλεκτρική έκδοση προσφέρει άμεση απόκριση και αθόρυβη λειτουργία. Στα δυνατά σημεία του μοντέλου περιλαμβάνονται επίσης η ισορροπημένη οδική συμπεριφορά και η αίσθηση στιβαρότητας. Το Corsa δεν ξεχωρίζει απαραίτητα σε έναν συγκεκριμένο τομέα, αλλά προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο που καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες ενός μεγάλου μέρους των αγοραστών.

9. Hyundai i20 – από 17.190 €

Στην ένατη θέση συναντάμε το Hyundai i20, το οποίο συγκέντρωσε 2.198 ταξινομήσεις και μερίδιο 4,39% στην αγορά αυτοκινήτων. Το κορεατικό supermini έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, τόσο σε επίπεδο σχεδίασης όσο και σε ποιότητα και τεχνολογία. Η εξωτερική εμφάνιση διαθέτει αρκετά δυναμικά στοιχεία, με έντονες γραμμές στο αμάξωμα, μεγάλη εμπρός μάσκα και ιδιαίτερα πίσω φωτιστικά σώματα. Σε σχέση με παλαιότερες γενιές, το i20 δείχνει πιο χαμηλό και φαρδύ, δημιουργώντας μία περισσότερο σπορ εικόνα. Η καμπίνα προσφέρει καλούς χώρους για την κατηγορία, ιδιαίτερα για τους πίσω επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών μπορεί να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες, ενώ η πρακτικότητα ενισχύεται από τις θήκες αποθήκευσης και την καλή εργονομία των χειριστηρίων.

Η βασική έκδοση χρησιμοποιεί ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων, ο οποίος δίνει έμφαση στην απλότητα και στο χαμηλό κόστος χρήσης. Οι επιδόσεις του είναι επαρκείς για αστική χρήση, αν και οι οδηγοί που κινούνται συχνά σε αυτοκινητόδρομο πιθανότατα θα προτιμήσουν τον ισχυρότερο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1.0 T-GDi. Ο κινητήρας αυτός προσφέρεται και με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Ανάλογα με την έκδοση, ο εξοπλισμός μπορεί να περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων, μεγάλη οθόνη πολυμέσων, κάμερα οπισθοπορείας και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Hyundai i20 είναι το πλούσιο πακέτο εγγύησης της εταιρείας. Σε συνδυασμό με τον καλό βασικό εξοπλισμό και την ανταγωνιστική τιμή, δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο για οδηγούς που αναζητούν ένα σύγχρονο και πρακτικό supermini.

10. Suzuki Swift – από 17.090 €

Την πρώτη δεκάδα ολοκληρώνει το Suzuki Swift, με 2.139 ταξινομήσεις και ποσοστό 4,27% στην ελληνική αγορά. Το ιαπωνικό μοντέλο παραμένει μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιλογές στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, χάρη στο περιορισμένο βάρος και στις συμπαγείς διαστάσεις του. Το Swift είναι σχεδιασμένο κυρίως για χρήση στην πόλη. Το μικρό μήκος και η καλή περιμετρική ορατότητα διευκολύνουν τους ελιγμούς, ενώ ο μικρός κύκλος στροφής βοηθά σε στενούς δρόμους και χώρους στάθμευσης. Παράλληλα, το χαμηλό βάρος του το κάνει ευχάριστο και άμεσο στις αλλαγές κατεύθυνσης. Ο τρικύλινδρος κινητήρας βενζίνης συνδυάζεται με ήπια υβριδική τεχνολογία. Ένα μικρό ηλεκτρικό σύστημα υποβοηθά τον κινητήρα στις επιταχύνσεις και ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλή κατανάλωση, ιδιαίτερα σε διαδρομές με συχνές στάσεις και εκκινήσεις.

Παρότι η απόδοση δεν έχει σπορ χαρακτήρα, οι επιδόσεις είναι επαρκείς για καθημερινή χρήση. Η χαμηλή μάζα επιτρέπει στο Swift να κινείται με άνεση χωρίς να χρειάζεται έναν ιδιαίτερα ισχυρό κινητήρα, ενώ συμβάλλει και στη μείωση της φθοράς σε ελαστικά και φρένα. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του είναι η διαθεσιμότητα τετρακίνησης. Η επιλογή αυτή είναι εξαιρετικά σπάνια στα μικρά αυτοκίνητα και απευθύνεται κυρίως σε οδηγούς που ζουν σε περιοχές με χιόνι, έντονες κλίσεις ή δρόμους με μειωμένη πρόσφυση. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει αρκετά συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, ενώ η απλή μηχανολογική διάταξη συμβάλλει στη φήμη αξιοπιστίας του. Με τιμή εκκίνησης λίγο πάνω από τις 17.000 ευρώ, το Swift αποτελεί μία από τις πιο οικονομικές και αποδοτικές προτάσεις στην αγορά.

Συμπέρασμα

Η κατάταξη του πρώτου εξαμήνου επιβεβαιώνει ότι η ελληνική αγορά αυτοκινήτου στρέφεται κυρίως σε supermini και μικρά SUV. Η οικονομία καυσίμου, η ευκολία κίνησης μέσα στην πόλη και οι τιμές κάτω από το όριο των 25.000 ευρώ αποτελούν τα βασικά κριτήρια επιλογής. Τα Toyota Yaris Cross και Peugeot 2008 διατηρούν ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ το Toyota Yaris συμπληρώνει μία ιδιαίτερα ισχυρή πρώτη τριάδα. Από την άλλη πλευρά, η μικρή διαφορά ανάμεσα στα υπόλοιπα μοντέλα αφήνει ανοιχτή τη μάχη για την τελική κατάταξη στο σύνολο του 2026.