Αγορά αυτοκινήτου: Τι αγόρασαν πάνω από 7 στους 10 Έλληνες τον Ιούλιο

Οι ταξινομήσεις του Ιουλίου αποκαλύπτουν μια σαρωτική αλλαγή στις προτιμήσεις των Ελλήνων οδηγών και έναν ξεκάθαρο νικητή στην αγορά.

Τα Υβριδικά (HEV + PHEV) κυριάρχησαν στις ελληνικές ταξινομήσεις τον Ιούλιο, καταλαμβάνοντας συνολικά το εντυπωσιακό 71,7% της αγοράς. Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου έχει αλλάξει με πολύ ταχύτερο ρυθμό από όσο ίσως αντιλαμβανόμαστε στον δρόμο. Τα νέα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων για τον Ιούλιο του 2026 δείχνουν ότι περισσότεροι από 7 στους 10 αγοραστές επέλεξαν ένα αυτοκίνητο με κάποια μορφή υβριδικής τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, τα συμβατικά υβριδικά αυτοκίνητα, που καταγράφονται στην κατηγορία HEV, απέσπασαν το εντυπωσιακό 64% της αγοράς. Αν σε αυτά προστεθεί το 7,7% των επαναφορτιζόμενων υβριδικών, δηλαδή των plug-in hybrid, τότε το συνολικό μερίδιο των υβριδικών έφτασε το 71,7%. Με άλλα λόγια, σχεδόν τρία στα τέσσερα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα τον Ιούλιο ήταν υβριδικά.

Περίπου 9.500 υβριδικά μέσα σε έναν μήνα

Τον Ιούλιο ταξινομήθηκαν συνολικά στην Ελλάδα 13.296 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, έναντι 13.606 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η αγορά κατέγραψε έτσι μια μικρή πτώση της τάξης του 2,3%, χωρίς όμως να αλλάξει η γενικότερη ανοδική εικόνα του έτους. Με βάση το συνολικό μερίδιο του 71,7%, υπολογίζεται ότι περίπου 9.500 από τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Ιούλιο διέθεταν υβριδικό σύστημα κίνησης. Από αυτά, τα 1.025 ήταν plug-in hybrid, ενώ τα υπόλοιπα ανήκαν στην ευρύτερη κατηγορία των HEV. Η κατηγορία HEV περιλαμβάνει διαφορετικά επίπεδα υβριδισμού, από συστήματα που χρησιμοποιούν εκτεταμένα τον ηλεκτροκινητήρα μέχρι απλούστερες υβριδικές διατάξεις υποβοήθησης. Κοινό στοιχείο είναι ότι δεν απαιτούν εξωτερική φόρτιση, σε αντίθεση με τα PHEV, τα οποία διαθέτουν μεγαλύτερη μπαταρία και μπορούν να κινηθούν για αρκετά χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Η τεράστια άνοδος των HEV

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι μόνο το συνολικό μερίδιο, αλλά και η ταχύτητα με την οποία ενισχύθηκαν τα υβριδικά αυτοκίνητα μέσα σε έναν χρόνο. Τον Ιούλιο του 2025, τα HEV κατείχαν το 52,9% της ελληνικής αγοράς. Έναν χρόνο αργότερα έφτασαν στο 64%, κερδίζοντας περίπου 11 ποσοστιαίες μονάδες. Πρόκειται για μια τεράστια μεταβολή σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, η οποία δείχνει ότι η υβριδική τεχνολογία έχει πλέον περάσει από το στάδιο της εναλλακτικής πρότασης σε εκείνο της κυρίαρχης επιλογής. Αντίθετα, τα plug-in hybrid διατήρησαν σχεδόν αμετάβλητη τη θέση τους. Από το 7,8% του Ιουλίου του 2025 υποχώρησαν οριακά στο 7,7%. Σε απόλυτους αριθμούς ταξινομήθηκαν 1.025 PHEV, έναντι 1.056 τον προηγούμενο Ιούλιο, σημειώνοντας πτώση 2,9%. Επομένως, η μεγάλη άνοδος του συνολικού μεριδίου των υβριδικών προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από τα μη επαναφορτιζόμενα HEV.

Βενζίνη και diesel χάνουν συνεχώς έδαφος

Η κυριαρχία των υβριδικών γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη αν εξεταστούν οι ταξινομήσεις των συμβατικών κινητήρων εσωτερικής καύσης. Τα αμιγώς βενζινοκίνητα μοντέλα περιορίστηκαν στο 17,5%, όταν τον Ιούλιο του 2025 κατείχαν το 27,2% της αγοράς. Μέσα σε έναν χρόνο έχασαν δηλαδή 9,7 ποσοστιαίες μονάδες. Ακόμη μικρότερο είναι πλέον το αποτύπωμα του diesel. Τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα αντιπροσώπευσαν μόλις το 1% των νέων ταξινομήσεων, έναντι 4,3% τον Ιούλιο του 2025. Βενζίνη και diesel μαζί συγκέντρωσαν μόλις 18,5%, ποσοστό σχεδόν τέσσερις φορές μικρότερο από εκείνο των υβριδικών. Τα μοντέλα με υγραέριο κατέλαβαν το 2,3%, υποχωρώντας από το 3,3% του προηγούμενου έτους.

Ανεβαίνουν δυνατά και τα ηλεκτρικά

Θετική πορεία κατέγραψαν και τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τον Ιούλιο ταξινομήθηκαν 998 καινούργια BEV, έναντι 611 τον ίδιο μήνα του 2025. Η αύξηση έφτασε το εντυπωσιακό 63,3%, ανεβάζοντας το μερίδιό τους από το 4,5% στο 7,5%. Αν προσθέσουμε στα υβριδικά και τα αμιγώς ηλεκτρικά, προκύπτει ότι τα κάθε μορφής εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα κατέλαβαν συνολικά το 79,2% της ελληνικής αγοράς. Πρακτικά, σχεδόν οκτώ στα δέκα καινούργια αυτοκίνητα διέθεταν ηλεκτροκινητήρα, είτε ως βασικό μέσο κίνησης είτε ως μέρος ενός υβριδικού συστήματος.

Η ίδια εικόνα και στο επτάμηνο

Η κυριαρχία των υβριδικών δεν αποτελεί ένα περιστασιακό φαινόμενο του Ιουλίου. Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούλιο του 2026, τα HEV κατέλαβαν το 57,6% των συνολικών ταξινομήσεων και τα PHEV το 6,4%. Μαζί έφτασαν ακριβώς στο 64% της αγοράς. Κατά το πρώτο επτάμηνο ταξινομήθηκαν συνολικά 97.261 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με τα 91.768 του αντίστοιχου διαστήματος του 2025. Την ίδια περίοδο, η βενζίνη περιορίστηκε στο 24,3%, το diesel στο 2,3% και τα αμιγώς ηλεκτρικά έφτασαν στο 6,5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διείσδυση των HEV στην Ελλάδα είναι αισθητά υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος στο πρώτο εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στο 37,3%.

Υβριδικό και, κατά προτίμηση, SUV

Παράλληλα με την κυριαρχία των υβριδικών συνεχίζεται και η επέλαση των SUV. Τον Ιούλιο, τα αυτοκίνητα αυτής της κατηγορίας απέσπασαν συνολικά το 69,4% των ταξινομήσεων, έναντι 64% έναν χρόνο νωρίτερα. Τα B-SUV παρέμειναν η δημοφιλέστερη επιμέρους κατηγορία της ελληνικής αγοράς με μερίδιο 35,7%, ενώ ακολούθησαν τα C-SUV με 21,3% και τα μεγαλύτερα D-SUV με 9,3%. Τα στοιχεία δεν επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι όλα αυτά τα SUV ήταν ταυτόχρονα και υβριδικά. Αποκαλύπτουν, όμως, με σαφήνεια τις δύο μεγάλες κατευθύνσεις της αγοράς: οι Έλληνες αγοράζουν πλέον κυρίως SUV και κυρίως υβριδικά.