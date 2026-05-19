Αγορά αυτοκινήτου: Τι προτίμησαν οι Έλληνες τον Απρίλιο;

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου αλλάζει με ταχύτητα που πριν λίγα χρόνια δύσκολα φανταζόμασταν. Οι εποχές που τα μικρά hatchback κυριαρχούσαν στους δρόμους έχουν αρχίσει να απομακρύνονται και πλέον η αγορά μοιάζει να κινείται σχεδόν αποκλειστικά γύρω από τα SUV και τα υβριδικά συστήματα κίνησης.

Τα στοιχεία των ταξινομήσεων για τον Απρίλιο του 2026 επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτή τη μετάβαση. Οι Έλληνες συνεχίζουν να αγοράζουν καινούργια αυτοκίνητα με σταθερό ρυθμό, όμως οι προτιμήσεις τους έχουν αλλάξει εντυπωσιακά. Και πλέον, σχεδόν κάθε δρόμος οδηγεί σε ένα SUV. Τον περασμένο μήνα ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα 14.246 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, με την αγορά να εμφανίζει μια μικρή πτώση της τάξης του -2,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παρ’ όλα αυτά, συνολικά το πρώτο τετράμηνο της χρονιάς παραμένει θετικό, αφού οι ταξινομήσεις έφτασαν τις 49.058 μονάδες, αυξημένες κατά 2,5% σε σχέση με πέρυσι.

Αν υπάρχει ένας αριθμός που περιγράφει ολόκληρη την ελληνική αγορά σήμερα, αυτός είναι το 65,8%. Τόσο ήταν το ποσοστό των SUV στις συνολικές ταξινομήσεις του Απριλίου. Δηλαδή, σχεδόν 7 στα 10 καινούργια αυτοκίνητα που αγοράστηκαν στην Ελλάδα ανήκαν σε κάποια SUV κατηγορία. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η τάση αυτή όχι μόνο δεν επιβραδύνεται, αλλά συνεχίζει να ενισχύεται μήνα με τον μήνα. Οι οδηγοί θέλουν πλέον πιο ψηλή θέση οδήγησης, πιο «περιπετειώδη» εικόνα, καλύτερη πρακτικότητα και ένα αυτοκίνητο που να δείχνει πιο σύγχρονο, ακόμη κι αν κινείται σχεδόν αποκλειστικά μέσα στην πόλη. Η κατηγορία που συνεχίζει να «σηκώνει» την αγορά είναι φυσικά η B-SUV. Μόνη της κάλυψε το εντυπωσιακό 39,5% της αγοράς τον Απρίλιο, ποσοστό τεράστιο για μία μόνο κατηγορία. Με λίγα λόγια, σχεδόν 4 στα 10 αυτοκίνητα που αγοράστηκαν στην Ελλάδα τον Απρίλιο ήταν B-SUV.

Η μάχη της κορυφής συνεχίζει να εξελίσσεται κυρίως ανάμεσα στα compact SUV, με το Peugeot 2008 να πραγματοποιεί πραγματικά εντυπωσιακή πορεία. Το γαλλικό SUV σημείωσε 1.095 ταξινομήσεις μέσα σε έναν μόνο μήνα. Πίσω του ακολούθησε το Toyota Yaris Cross με 796 μονάδες, ενώ ιδιαίτερα δυνατή παρουσία συνέχισαν να έχουν τα Suzuki Vitara, Citroën C3 και Dacia Duster. Παράλληλα, γίνεται όλο και πιο εμφανής η άνοδος των κινεζικών brands. Το Chery Tiggo 4 έχει ήδη ξεπεράσει τις 1.000 ταξινομήσεις στο πρώτο τετράμηνο, δείχνοντας ότι οι νέοι παίκτες αρχίζουν πλέον να αποκτούν πραγματικό αποτύπωμα στην αγορά.

Την ίδια στιγμή, οι πιο παραδοσιακές κατηγορίες δείχνουν να πιέζονται όλο και περισσότερο. Η κατηγορία A έπεσε στο 6,9% της αγοράς από 10,5% πέρυσι, ενώ και τα κλασικά hatchback της κατηγορίας C συνεχίζουν να περιορίζονται. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι εξαφανίζονται. Μοντέλα όπως το Opel Corsa, το Toyota Yaris και το Renault Clio παραμένουν ιδιαίτερα δυνατά εμπορικά. Όμως πλέον λειτουργούν περισσότερο ως εξαιρέσεις σε μια αγορά που έχει στραφεί ξεκάθαρα προς τα SUV.

Αν όμως τα SUV είναι η πρώτη μεγάλη αλλαγή της αγοράς, η δεύτερη είναι χωρίς αμφιβολία τα υβριδικά. Τα HEV μοντέλα έφτασαν τον Απρίλιο στο εντυπωσιακό 57,4% της αγοράς, αυξάνοντας το μερίδιό τους κατά 9,5 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε μόλις έναν χρόνο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως πλέον περισσότεροι από τους μισούς αγοραστές στην Ελλάδα επιλέγουν κάποιο είδος full hybrid τεχνολογίας. Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί. Τα σύγχρονα hybrid προσφέρουν χαμηλή κατανάλωση στην πόλη, αθόρυβη λειτουργία στην καθημερινότητα και δεν απαιτούν φόρτιση ή αλλαγή συνηθειών. Αντίθετα, η βενζίνη συνεχίζει να χάνει έδαφος με γρήγορο ρυθμό, πέφτοντας πλέον στο 26,6% της αγοράς από 35,2% πέρυσι.

Τα plug-in hybrid συνέχισαν επίσης την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας το 6% της αγοράς, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά BEV ανέβηκαν στο 4,9%. Παρά την άνοδο πάντως, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα BEV έχουν ήδη φτάσει στο 19,4%, ποσοστό σχεδόν τετραπλάσιο από αυτό της ελληνικής αγοράς. Και αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι για την Ελλάδα, το μεγάλο μεταβατικό στάδιο προς την ηλεκτροκίνηση συνεχίζει να είναι τα hybrid.

