Ακριβότερα τα υβριδικά στην Ελλάδα από 1η Ιουνίου – Σε ποια διπλασιάζεται ο φόρος;

Αλλάζει το τέλος ταξινόμησης για τα υβριδικά αυτοκίνητα. Ποια χάνουν την απαλλαγή 75% και γιατί ακριβαίνουν.

Αλλαγή στο καθεστώς του τέλους ταξινόμησης για τα υβριδικά αυτοκίνητα φέρνει διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, με αποτέλεσμα ορισμένα μοντέλα χαμηλών ρύπων να κινδυνεύουν να ακριβύνουν στην ελληνική αγορά.

Η βασική αλλαγή είναι ότι τα υβριδικά ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα θα έχουν πλέον ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης, ανεξάρτητα από τις εκπομπές CO2. Μέχρι σήμερα υπήρχε ευνοϊκότερη μεταχείριση για τα πιο «καθαρά» υβριδικά, τα οποία μπορούσαν να έχουν απαλλαγή 75%.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα υβριδικά χαμηλών ρύπων, κυρίως plug-in hybrid μοντέλα με πολύ χαμηλές εκπομπές CO2, χάνουν ένα σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, το ποσό του τέλους ταξινόμησης που τελικά πληρώνεται μπορεί ουσιαστικά να διπλασιαστεί.

Τι αλλάζει στο τέλος ταξινόμησης

Μέχρι σήμερα, το καθεστώς για τα υβριδικά αυτοκίνητα έκανε διάκριση ανάλογα με τις εκπομπές CO2.

Για υβριδικά με εκπομπές έως 50 g/km CO2 , προβλεπόταν απαλλαγή 75% από το τέλος ταξινόμησης. Αυτό σήμαινε ότι ο αγοραστής ή ο εισαγωγέας πλήρωνε μόνο το 25% του αναλογούντος τέλους.

, προβλεπόταν απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης. Αυτό σήμαινε ότι ο αγοραστής ή ο εισαγωγέας πλήρωνε μόνο το 25% του αναλογούντος τέλους. Για υβριδικά με εκπομπές από 51 g/km CO2 και πάνω, η απαλλαγή ήταν 50%. Δηλαδή πληρωνόταν το μισό τέλος ταξινόμησης.

Με τη νέα ρύθμιση, η διάκριση αυτή καταργείται. Όλα τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα απαλλάσσονται από το 50% του τέλους ταξινόμησης, ανεξάρτητα από το αν οι εκπομπές τους είναι πολύ χαμηλές ή υψηλότερες.

Σε ποια διπλασιάζεται ουσιαστικά ο φόρος

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση αφορά τα υβριδικά χαμηλών ρύπων που μέχρι σήμερα είχαν απαλλαγή 75%. Πρόκειται κυρίως για plug-in hybrid αυτοκίνητα, καθώς αυτά είναι συνήθως τα μοντέλα που μπορούν να εμφανίζουν εκπομπές CO2 έως 50 g/km λόγω της δυνατότητας αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης.

Με το προηγούμενο καθεστώς, ένα τέτοιο αυτοκίνητο πλήρωνε μόνο το 25% του τέλους ταξινόμησης. Με το νέο καθεστώς, θα πληρώνει το 50%.

Άρα, το ποσό που καταβάλλεται δεν αυξάνεται απλώς λίγο. Σε αυτή την κατηγορία, το πραγματικό φορολογικό βάρος του τέλους ταξινόμησης διπλασιάζεται, από το 25% στο 50% του αρχικού ποσού.

Παράδειγμα για να γίνει κατανοητό

Αν το κανονικό τέλος ταξινόμησης ενός υβριδικού αυτοκινήτου ήταν 4.000 ευρώ, με το παλιό καθεστώς απαλλαγής 75% ο αγοραστής επιβαρυνόταν με 1.000 ευρώ.

Με τη νέα απαλλαγή 50%, το ποσό που πρέπει να πληρωθεί ανεβαίνει στα 2.000 ευρώ.

Καθεστώς Απαλλαγή Ποσό που πληρώνεται σε τέλος 4.000 € Παλαιό καθεστώς για υβριδικά έως 50 g/km CO2 75% 1.000 € Νέο ενιαίο καθεστώς 50% 2.000 €

Η διαφορά των 1.000 ευρώ μπορεί να περάσει στην τελική τιμή του αυτοκινήτου, ειδικά αν μιλάμε για νέο μοντέλο που εκτελωνίζεται μετά την αλλαγή του καθεστώτος.

Ποια υβριδικά επηρεάζονται περισσότερο

Περισσότερο εκτεθειμένα είναι τα υβριδικά αυτοκίνητα με πολύ χαμηλές εκπομπές CO2, δηλαδή εκείνα που μέχρι τώρα απολάμβαναν την υψηλότερη απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.

Στην πράξη, αυτό αφορά κυρίως:

plug-in hybrid μοντέλα με εκπομπές έως 50 g/km CO2 ,

, υβριδικά χαμηλών ρύπων που είχαν υπολογιστεί τιμολογιακά με βάση την απαλλαγή 75% ,

, και εισαγόμενα αυτοκίνητα που δεν καλύπτονται από τη μεταβατική εξαίρεση.

Αντίθετα, τα υβριδικά που ήδη είχαν απαλλαγή 50%, δηλαδή όσα βρίσκονταν πάνω από το προηγούμενο όριο των 50 g/km CO2, δεν επηρεάζονται με τον ίδιο τρόπο, καθώς παραμένουν στο ίδιο επίπεδο απαλλαγής.

Η μεταβατική εξαίρεση

Η διάταξη προβλέπει και μεταβατική ρύθμιση, ώστε να μη δημιουργηθεί αιφνιδιασμός για οχήματα που είχαν ήδη εισαχθεί ή βρίσκονταν σε διαδικασία εισαγωγής.

Συγκεκριμένα, για υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν εισαχθεί στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως και την 31η Μαΐου 2026 και έχουν εκπομπές CO2 μικρότερες ή ίσες με 75 g/km, εξακολουθεί να ισχύει η ευνοϊκότερη απαλλαγή 75% από το τέλος ταξινόμησης.

Αυτό είναι κρίσιμο για εισαγωγείς, εμπόρους και καταναλωτές που είχαν ήδη προχωρήσει σε παραγγελία ή εισαγωγή με βάση το προηγούμενο καθεστώς. Ουσιαστικά, η μεταβατική περίοδος προστατεύει τα αυτοκίνητα που είχαν μπει στη διαδικασία πριν την αλλαγή.

Τι ισχύει για ηλεκτρικά και υδρογόνου

Η αλλαγή αφορά τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα αυτοκίνητα υδρογόνου μηδενικών εκπομπών δεν επιβαρύνονται με τέλος ταξινόμησης.

Με άλλα λόγια, για τα μηδενικών εκπομπών οχήματα δεν αλλάζει κάτι ως προς το συγκεκριμένο τέλος. Εξακολουθούν να μην υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης, διατηρώντας το φορολογικό πλεονέκτημα που ήδη είχαν.

Γιατί η αλλαγή μπορεί να φέρει αυξήσεις τιμών

Το τέλος ταξινόμησης είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την τελική τιμή ενός αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Όταν αυξάνεται το ποσό που πρέπει να πληρωθεί κατά τον εκτελωνισμό, η επιβάρυνση αυτή συχνά μεταφέρεται στον τελικό αγοραστή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε υβριδικό θα ακριβύνει αυτόματα κατά το ίδιο ποσό. Η τελική τιμή εξαρτάται από την εμπορική πολιτική κάθε εισαγωγέα, τα περιθώρια κέρδους, τις προωθητικές ενέργειες και το αν υπάρχουν ήδη διαθέσιμα αυτοκίνητα που έχουν εκτελωνιστεί με το προηγούμενο καθεστώς.

Ωστόσο, για τα νέα υβριδικά χαμηλών ρύπων που δεν εμπίπτουν στη μεταβατική εξαίρεση, η φορολογική βάση γίνεται σαφώς δυσμενέστερη.

Τι σημαίνει για την αγορά

Η αλλαγή έρχεται σε μια περίοδο που τα plug-in hybrid και γενικότερα τα υβριδικά χαμηλών ρύπων έχουν αποκτήσει αυξημένο ενδιαφέρον, ειδικά για εταιρικούς χρήστες και οδηγούς που θέλουν χαμηλή κατανάλωση χωρίς να περάσουν αποκλειστικά σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Η κατάργηση της διαφοροποίησης με βάση τις εκπομπές CO2 κάνει το φορολογικό πλαίσιο πιο απλό, αλλά λιγότερο στοχευμένο υπέρ των πιο χαμηλών ρύπων υβριδικών. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα αρκετών plug-in hybrid μοντέλων, ειδικά σε κατηγορίες όπου η τιμή παίζει καθοριστικό ρόλο.

Παράλληλα, ενδέχεται να αυξήσει τη διαφορά υπέρ των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τα οποία συνεχίζουν να μην επιβαρύνονται με τέλος ταξινόμησης. Από την άλλη, για όσους δεν έχουν δυνατότητα φόρτισης ή δεν θέλουν να εξαρτώνται αποκλειστικά από ηλεκτρική υποδομή, τα plug-in hybrid παραμένουν μια πρακτική ενδιάμεση λύση, έστω και με πιθανή αύξηση κόστους.

Τι πρέπει να προσέξει ο αγοραστής

Όποιος βρίσκεται σε διαδικασία αγοράς ή εισαγωγής υβριδικού αυτοκινήτου πρέπει να ελέγξει τρία βασικά στοιχεία.

Πρώτον, τις εκπομπές CO2 του οχήματος. Αν πρόκειται για μοντέλο χαμηλών ρύπων που μέχρι σήμερα είχε απαλλαγή 75%, η αλλαγή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τελική τιμή.

Δεύτερον, την ημερομηνία εισαγωγής. Αν το αυτοκίνητο έχει εισαχθεί στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως και την 31η Μαΐου 2026 και έχει εκπομπές CO2 έως 75 g/km, μπορεί να καλύπτεται από τη μεταβατική εξαίρεση.

Τρίτον, αν η τιμή που του έχει δοθεί από έμπορο ή εισαγωγέα βασίζεται στο παλιό ή στο νέο καθεστώς. Σε τέτοιες αλλαγές, η διαφορά μπορεί να είναι σημαντική και αξίζει να αποσαφηνίζεται πριν από οποιαδήποτε προκαταβολή ή παραγγελία.

Τι κρατάμε;