Alfa Romeo Junior Ibrida: Υβριδική, με τιμή από 27.990 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση

Η υβριδική Junior γίνεται πιο προσιτή, αποκτά μεγαλύτερη εργοστασιακή κάλυψη και ενισχύει τη θέση της Alfa Romeo στα B-SUV

Η Alfa Romeo προχωρά σε αναδιάρθρωση της γκάμας της Junior Ibrida στην ελληνική αγορά, επιχειρώντας να κάνει το μικρό υβριδικό B-SUV πιο ανταγωνιστικό απέναντι στον ανταγωνισμό της κατηγορίας. Το μοντέλο αποκτά νέα εισαγωγική τιμή από 27.990 ευρώ, ενώ πλέον συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση διάρκειας 8 ετών, κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα τη στρατηγική της μάρκας να ενισχύσει την εμπορική της παρουσία στα compact SUV.

Η Junior αποτελεί ουσιαστικά το νέο entry point της Alfa Romeo και το πρώτο B-SUV στην ιστορία της εταιρείας. Παρά το σχετικά μικρό της μέγεθος, η ιταλική φίρμα επιμένει ότι το μοντέλο έχει εξελιχθεί ώστε να διατηρεί το παραδοσιακό οδηγικό DNA της μάρκας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο τιμόνι, την αίσθηση του πλαισίου και τη συνολική οδηγική εμπειρία.

Ήπια υβριδική τεχνολογία με 145 ίππους

Η Junior Ibrida χρησιμοποιεί το γνωστό υβριδικό σύστημα του ομίλου Stellantis, συνδυάζοντας turbo βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα 48V που είναι ενσωματωμένος στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Η συνολική απόδοση φτάνει τους 145 ίππους.

Σύμφωνα με την Alfa Romeo, το σύστημα επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινείται ηλεκτρικά για σημαντικό μέρος των αστικών μετακινήσεων, ιδιαίτερα σε χαμηλές ταχύτητες και σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι σε αστικό περιβάλλον η ηλεκτρική λειτουργία μπορεί να καλύψει πάνω από το 50% του χρόνου κίνησης.

Παράλληλα, η Junior διατηρεί τον σπορτίφ χαρακτήρα που επιχειρεί να περάσει η Alfa Romeo σε όλη τη σύγχρονη γκάμα της, με έμφαση στη ρύθμιση της ανάρτησης και στην αμεσότητα του συστήματος διεύθυνσης.

Εκδόσεις και εξοπλισμός

Ήδη από το βασικό επίπεδο υπάρχουν μεταξύ άλλων Full LED φώτα, ψηφιακός πίνακας οργάνων και infotainment με οθόνη αφής 10,25”, ζάντες αλουμινίου 17”, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, εκκίνηση χωρίς κλειδί, αυτόματος κλιματισμός, τιμόνι από συνθετικό δέρμα, cruise control και αισθητήρας βροχής/φωτός. Υπάρχει ακόμα πλήρες πακέτο συστημάτων ADAS (Lane Assist, αναγνώριση δικυκλιστών, πεζών και σημάτων του ΚΟΚ, ανίχνευση κόπωσης οδηγού) καθώς και Connected Services.

H Junior Sprint διαθέτει επιπλέον προσαρμοζόμενα εμπρός φώτα LED Matrix, αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με hands free άνοιγμα, βάση ασύρματης φόρτισης στην κονσόλα, κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες, σύστημα πλοήγησης και περιμετρικούς αισθητήρες παρκαρίσματος. Αισθητικά, τη διαφορά κάνουν εξωτερικά το μαύρο γυαλιστερό body kit και τα σκούρα πίσω κρύσταλλα, ενώ στο εσωτερικό η επένδυση αλουμινίου σε πεντάλ και μαρσπιέ, μαζί με τον κρυφό ατμοσφαιρικό φωτισμό.

Ως Ti η Junior αποκτά ζάντες αλουμινίου 18”, premium καθίσματα, δερμάτινο τιμόνι, ρυθμιζόμενο πάτωμα στο χώρο αποσκευών καθώς και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, με λειτουργία μασάζ και ηλεκτρική ρύθμιση σε εκείνο του οδηγού. Το επίπεδο εξοπλισμού Sport Speciale είναι το κορυφαίο και επιπλέον διαθέτει διαφορετικές ζάντες 18”, επένδυση Alcantara στα καθίσματα και δέρμα/Alcantara στο τιμόνι, paddles αλλαγής ταχυτήτων και γυαλιστερό body kit με λεπτομέρειες χρωμίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η τετρακίνητη Junior Q4 που επίσης είναι πιο προσιτή από ποτέ και διατίθεται ως Sprint, Ti και Sport Speciale. Ο εξοπλισμός της δεν έχει διαφορά από της Ibrida και η εισαγωγική τιμή είναι €33.990. Το εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης που χρησιμοποιεί ενεργοποιείται με ηλεκτρικό κινητήρα τοποθετημένο στους πίσω τροχούς, οι οποίοι δεν έχουν καμία μηχανική σύνδεση με τους εμπρός. Επιπλέον, χάρη στην τεχνολογία Power Looping η τετρακίνηση είναι διαθέσιμη όποτε και για όσο χρειάζεται, ανεξάρτητα από το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του υβριδικού συστήματος.

Πιο «ώριμη» εμπορική πρόταση

Η νέα τιμολογιακή πολιτική δείχνει ότι η Alfa Romeo αντιλαμβάνεται πλήρως τη δυσκολία της αγοράς και την πίεση που δέχονται οι καταναλωτές στην κατηγορία των B-SUV, όπου πλέον ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος και οι τιμές έχουν εκτοξευθεί.

Το νέο ποσό εκκίνησης των 27.990 ευρώ τοποθετεί την Junior πιο κοντά στον βασικό κορμό της αγοράς, ενώ η 8ετής εγγύηση επιχειρεί να απαντήσει και στις ανησυχίες γύρω από την αξιοπιστία των σύγχρονων εξηλεκτρισμένων συστημάτων.

Η Junior δεν σχεδιάστηκε μόνο για τους παραδοσιακούς φίλους της Alfa Romeo. Αντίθετα, αποτελεί ένα μοντέλο με ξεκάθαρο στόχο να φέρει νέους αγοραστές στη μάρκα, ανθρώπους που μέχρι σήμερα κοιτούσαν προς premium B-SUV από άλλους κατασκευαστές.

Τι κρατάμε;