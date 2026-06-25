Ανανέωση για το Audi A3: Τι αλλαγές φέρνει και ποια είναι η πρώτη τιμή;

Το Audi A3 περνά σε μία νέα φάση αναβάθμισης, με την γερμανική εταιρεία να εστιάζει κυρίως στο εσωτερικό, στην ψηφιακή εμπειρία και στα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού.

Δεν μιλάμε για μία απλή αλλαγή σε προφυλακτήρες και φώτα, αλλά για ένα πιο ουσιαστικό φρεσκάρισμα, που κάνει το A3 πιο σύγχρονο σε εικόνα, πιο πλούσιο σε τεχνολογία και πιο κοντά στη λογική των μεγαλύτερων μοντέλων της Audi.

Η σημαντικότερη αλλαγή βρίσκεται στην καμπίνα. Τα ανανεωμένα A3 αποκτούν ένα εντελώς νέο cockpit, με κεντρικό στοιχείο την κυρτή διάταξη οθονών. Μπροστά από τον οδηγό υπάρχει το Audi virtual cockpit 11,9 ιντσών, ενώ στο κέντρο δεσπόζει η νέα πανοραμική οθόνη MMI 12,8 ιντσών. Η συνολική εικόνα του ταμπλό έχει ανασχεδιαστεί, με το διακοσμητικό ένθετο να είναι πλέον πιο φαρδύ και να δημιουργεί μία ενιαία οριζόντια γραμμή από τον πίνακα οργάνων έως την πόρτα του συνοδηγού. Η Audi δίνει και περισσότερες επιλογές υλικών, μεταξύ των οποίων carbon fiber, Dinamica microfiber και δύο υφασμάτινες επενδύσεις. Αλλαγμένη είναι και η κεντρική κονσόλα, με τη θέση για το κινητό να είναι πλέον στραμμένη προς τον οδηγό και να υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση 25 Watt. Παράλληλα, όλα τα τιμόνια αποκτούν φυσικό scroll wheel στα χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών, ενώ ανάλογα με την έκδοση υπάρχουν διαφορετικά σχέδια, μεταξύ των οποίων και το πιο σπορ τιμόνι με επίπεδο πάνω και κάτω μέρος για τις εκδόσεις S line και S.

Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί και στα συστήματα υποβοήθησης. Η Audi οργανώνει πλέον τα βασικά συστήματα σε τρία πακέτα, Tech, Tech plus και Tech pro, με στόχο να κάνει πιο ξεκάθαρη τη διαβάθμιση του εξοπλισμού. Στην καρδιά των νέων λειτουργιών βρίσκεται το adaptive cruise assist plus, το οποίο συνδυάζει ενεργό cruise control με υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας έως τα 210 km/h. Στα μοντέλα με αυτόματο κιβώτιο, το σύστημα μπορεί να αναλάβει διαμήκη και πλευρική υποβοήθηση, λαμβάνοντας υπόψη διαγραμμίσεις, άκρες του δρόμου και την υπόλοιπη κυκλοφορία. Σε αυτοκινητόδρομο, το A3 μπορεί να πραγματοποιεί αυτόματη αλλαγή λωρίδας όταν ο οδηγός ενεργοποιήσει το φλας, ενώ νέα είναι και η δυνατότητα αυτόματου φρεναρίσματος σε κόκκινο φανάρι. Αν το αυτοκίνητο δεν έχει σταματήσει πλήρως, μπορεί να συνεχίσει αυτόματα όταν το φανάρι γίνει πράσινο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η χρήση swarm data, δηλαδή δεδομένων από άλλα οχήματα, ώστε το σύστημα να προσαρμόζει την ταχύτητα του αυτοκινήτου στη μέση ταχύτητα του δρόμου και να διατηρεί τη λωρίδα ακόμη και όταν οι διαγραμμίσεις δεν είναι ευδιάκριτες.

Η αναβάθμιση περιλαμβάνει και πιο εξελιγμένες λειτουργίες στάθμευσης. Τέσσερις ευρυγώνιες κάμερες δημιουργούν εικόνα 360 μοιρών γύρω από το αυτοκίνητο, η οποία προβάλλεται στο MMI σε τρισδιάστατη μορφή. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει διαφορετικές γωνίες θέασης, ακόμη και εικονική κάτοψη του αυτοκινήτου. Τα park assist plus και park assist pro μπορούν να εντοπίζουν γραμμές στάθμευσης και να αναλαμβάνουν τιμόνι, γκάζι, φρένο και αλλαγές σχέσεων. Με το park assist pro προστίθεται και remote parking, ώστε ο οδηγός να βγει από το αυτοκίνητο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία μέσω της εφαρμογής myAudi. Νέα είναι επίσης η λειτουργία trained parking, μέσω της οποίας το A3 μπορεί να απομνημονεύσει έως πέντε συγκεκριμένους ελιγμούς στάθμευσης σε απόσταση έως 50 μέτρων. Πρακτικά, αν κάποιος έχει ένα δύσκολο γκαράζ ή στενή θέση, το αυτοκίνητο μπορεί να «μάθει» τη διαδικασία και να την επαναλαμβάνει αυτόματα.

Η γκάμα του A3 παραμένει ιδιαίτερα πλούσια. Εκτός από το κλασικό Sportback και το πιο κομψό Sedan, υπάρχει και το A3 allstreet, με αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά 3 εκατοστά, υψηλότερη θέση οδήγησης και πιο crossover εμφάνιση. Στους κινητήρες, η Audi διατηρεί επιλογές βενζίνης και diesel με ισχύ 116 PS και 150 PS, ενώ υπάρχει και το A3 e-hybrid ως plug-in hybrid, με δύο εκδόσεις ισχύος, 204 PS και 272 PS. Η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως τα 143 km WLTP, ενώ η μπαταρία μπορεί να φορτίσει πλήρως σε περίπου μισή ώρα μέσω DC φόρτισης. Σημαντική είναι και η αύξηση της δυνατότητας ρυμούλκησης στα plug-in hybrid μοντέλα, η οποία φτάνει πλέον τα 1.700 kg, δηλαδή 300 kg περισσότερα από πριν. Στην κορυφή βρίσκονται τα Audi S3 και Audi RS 3. Το S3 χρησιμοποιεί τετρακύλινδρο turbo κινητήρα με 333 PS, ενώ το RS3 παραμένει πιστό στον εμβληματικό 2.5 TFSI πεντακύλινδρο με 400 PS. Και τα δύο διαθέτουν quattro τετρακίνηση και torque splitter, για πιο ενεργή κατανομή της ροπής στους πίσω τροχούς.

Εξωτερικά, οι αλλαγές είναι πιο διακριτικές, αλλά έχουν ενδιαφέρον. Τα S3 και RS 3 αποκτούν ειδικό σήμα στη μάσκα Singleframe, ενώ υπάρχει και νέα ψηφιακή φωτεινή υπογραφή ημέρας. Στα Matrix LED φώτα, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερα διαφορετικά σχέδια φωτισμού μέσω του MMI. Τα ανανεωμένα Audi A3 θα φτάσουν στις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2026. Στη Γερμανία, η τιμή εκκίνησης για το Audi A3 Sportback ορίζεται στα 31.850 ευρώ, ενώ το A3 Sportback e-hybrid ξεκινά από 45.350 ευρώ. Το Audi S3 κοστίζει από 57.200 ευρώ, ενώ το κορυφαίο RS 3 ξεκινά από 68.500 ευρώ. Συνολικά, η ανανέωση του A3 δεν προσπαθεί να αλλάξει τον χαρακτήρα του μοντέλου, αλλά να τον φέρει πιο κοντά στη σημερινή εποχή. Περισσότερες οθόνες, πιο έξυπνα συστήματα, αναβαθμισμένη συνδεσιμότητα και μία γκάμα που ξεκινά από τις συμβατικές εκδόσεις και φτάνει έως το πεντακύλινδρο RS 3. Δηλαδή, ακριβώς αυτό που περιμένεις από ένα μικρομεσαίο Audi που θέλει να παραμείνει σημείο αναφοράς.

Τι κρατάμε;