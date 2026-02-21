quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Ανατροπή στα supermini – Ποιό ήταν best-seller τον Ιανουάριο;

ΣΑΒΒΑΤΟ | 21.02.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
anatropi-sta-supermini-poio-itan-best-seller-ton-ianouario-717680

Στην ελληνική αγορά, τα supermini παραμένουν το απόλυτο μέτρο σύγκρισης για το τι μάρκες επιλέγει πραγματικά ο αγοραστής όταν έρθει η ώρα της αγοράς.

Η ελληνική αγορά έχει τον δικό της τρόπο να αποκαλύπτει τις πραγματικές ισορροπίες. Όχι μέσα από καμπάνιες και λανσαρίσματα, αλλά μέσα από τους αριθμούς ταξινομήσεων. Εκεί όπου αποτυπώνεται τι πραγματικά επιλέγει ο αγοραστής όταν φτάνει η ώρα της υπογραφής. Και στην κατηγορία των supermini, ο φετινός Ιανουάριος έκρυβε μια μικρή αλλά ουσιαστική ανατροπή.

Corsa

Με 433 ταξινομήσεις, το Opel Corsa βρέθηκε στην κορυφή της κατηγορίας Β, παίρνοντας την πρωτιά σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές και εμπορικά κρίσιμες κατηγορίες της αγοράς. Μια επίδοση που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστούμε ότι άφησε πίσω του ένα από τα πιο διαχρονικά best-seller των τελευταίων ετών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Opel Corsa

Η κατηγορία των supermini κατέγραψε 2.081 ταξινομήσεις τον Ιανουάριο, διατηρώντας μερίδιο 20,63% στο σύνολο της αγοράς επιβατικών. Ένα ποσοστό που επιβεβαιώνει ότι παραμένει βασικός πυλώνας πωλήσεων, παρά τη συνεχιζόμενη άνοδο των SUV. Σε αυτό το πλαίσιο, το Corsa κατέκτησε μερίδιο 20,81% εντός κατηγορίας, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση. Δεν μιλάμε απλώς για πρωτιά, αλλά για σαφή εμπορική υπεροχή, έστω και με μικρή διαφορά από τον δεύτερο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Toyota Yaris με 405 ταξινομήσεις και ποσοστό 19,46%. Η απόσταση των 28 αυτοκινήτων δείχνει πόσο οριακή ήταν η μάχη της κορυφής. Το Yaris συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς χάρη στην υβριδική του τεχνολογία, την εξαιρετική φήμη αξιοπιστίας και το χαμηλό κόστος χρήσης. Είναι ένα μοντέλο που απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρικούς στόλους, διατηρώντας σταθερή εμπορική δυναμική. Ωστόσο, τον Ιανουάριο δεν κατάφερε να κρατήσει την πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας ότι ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί.

Πίσω από το δίδυμο κορυφής, η μάχη γίνεται εξίσου ενδιαφέρουσα. Το Hyundai i20 βρέθηκε τρίτο με 221 ταξινομήσεις και μερίδιο 10,62%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του πορεία. Πρόκειται για ένα από τα πιο ολοκληρωμένα πακέτα της κατηγορίας, με ισορροπία εξοπλισμού, τιμής και χώρων. Ακολουθεί το Skoda Fabia με 216 ταξινομήσεις και ποσοστό 10,38%. Ένα μοντέλο που συνεχίζει να επενδύει στο value for money και στη λογική ευρωπαϊκή προσέγγιση. Την πεντάδα κλείνει το Peugeot 208 με 200 ταξινομήσεις και 9,61%, διατηρώντας τη σχεδιαστική του απήχηση και τον πιο premium χαρακτήρα που επιχειρεί να εισάγει στα supermini.

Opel Corsa

Η πρωτιά του Corsa δεν ήρθε τυχαία. Αντίθετα, βασίστηκε σε έναν συνδυασμό παραγόντων που λειτουργούν καταλυτικά στην κατηγορία. Πρώτα απ’ όλα, η τιμολογιακή πολιτική. Οι προωθητικές ενέργειες και τα χρηματοδοτικά προγράμματα το διατηρούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Δεύτερον, το εύρος εκδόσεων. Θερμικές επιλογές, αλλά και ηλεκτρική έκδοση, καλύπτουν διαφορετικά αγοραστικά προφίλ. Τρίτον, η ισχυρή παρουσία σε εταιρικούς στόλους, που παραδοσιακά ενισχύει τις ταξινομήσεις του μοντέλου. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων του έδωσε την ώθηση για την κορυφή.

Opel Corsa

Πιο πίσω στην κατάταξη, η εικόνα αποκτά μεγαλύτερη πολυφωνία. MG3, Suzuki Swift και Renault Clio κινούνται σε χαμηλότερους όγκους, διατηρώντας παρουσία αλλά χωρίς να απειλούν άμεσα την πρώτη πεντάδα. Αυτό αποτυπώνει μια αγορά δύο ταχυτήτων. Από τη μία τα καθιερωμένα best-seller και από την άλλη οι εναλλακτικές επιλογές που διεκδικούν μικρότερα μερίδια.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Opel Corsa

Παρά την εκρηκτική άνοδο των SUV, τα supermini συνεχίζουν να κρατούν ισχυρό μερίδιο. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Η οικονομική πραγματικότητα ευνοεί μικρότερα αυτοκίνητα, τόσο στην τιμή αγοράς όσο και στο κόστος χρήσης. Τα τέλη κυκλοφορίας, η κατανάλωση και τα ασφάλιστρα λειτουργούν υπέρ τους, ενώ η καθημερινή χρήση πόλης εξακολουθεί να απαιτεί ευελιξία και πρακτικότητα. Γι’ αυτό και η κατηγορία διατηρεί εμπορική βαρύτητα, ακόμη και σε μια SUV-οκεντρική αγορά.

Τι κρατάμε;

• Το Opel Corsa ήταν το best-seller supermini τον Ιανουάριο με 433 ταξινομήσεις
• Το Toyota Yaris ακολούθησε πολύ κοντά με 405
• Η κατηγορία supermini κράτησε μερίδιο 20,63% της αγοράς

Tags
#Opel#Opel Corsa
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
