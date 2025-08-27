Aπό 27.990 € το best-seller οικογενειακό SUV της Nissan – Τι προσφέρει η βασική έκδοση;

Όταν μιλάμε για κατασκευαστές που καθόρισαν την πορεία των SUV στην Ευρώπη, η Nissan είναι σίγουρα ανάμεσά τους, με προτάσεις που έχουν γράψει ιστορία.

Το Nissan Qashqai συνεχίζει να είναι best-seller στην κατηγορία του.

Η βασική έκδοση διατίθεται με τρέχουσα προσφορά από 27.990 €.

Εξοπλίζεται με 1.3 turbo βενζίνης και ήπια υβριδική τεχνολογία.

Από την εισαγωγική έκδοση, προσφέρει πλούσιο εξοπλισμό ασφαλείας και άνεσης.

Το SUV που δημιούργησε τη κατηγορία

Όταν παρουσιάστηκε η πρώτη γενιά του το 2007, το Qashqai δημιούργησε ουσιαστικά την κατηγορία των οικογενειακών C-SUV. Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά, εξακολουθεί να οδηγεί την αγορά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, χάρη στον ισορροπημένο χαρακτήρα του. Δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί το best-seller της Nissan, με πελάτες που εκτιμούν την πρακτικότητα, την τεχνολογία και την αξία αγοράς.

Σχεδίαση με επιβλητικό στυλ

Ακόμη και στη βασική του έκδοση, το Qashqai δείχνει δυναμικό και μοντέρνο. Το V-Motion εμπρός μέρος, οι έντονες γραμμές και τα φώτα LED τονίζουν τον χαρακτήρα, ενώ με μήκος 4,42 μέτρα τοποθετείται ακριβώς στο κέντρο της κατηγορίας. Το πορτμπαγκάζ των 504 λίτρων είναι από τα μεγαλύτερα της κατηγορίας, ικανό να καλύψει τις ανάγκες μιας οικογένειας με άνεση.

Κινητήρας και επιδόσεις

Η βασική έκδοση χρησιμοποιεί τον 1.3 DIG-T βενζινοκινητήρα που αποδίδει 140 ίππους, με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων. Πρόκειται για τετρακύλινδρο σύνολο με ήπια υβριδική υποβοήθηση, που βελτιώνει την οικονομία καυσίμου και μειώνει τις εκπομπές ρύπων. Η μέση κατανάλωση ξεκινά από 6,3 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ από 142 g/km.

Εξοπλισμός από τη βάση

Παρά το ότι πρόκειται για την αρχική έκδοση, η Nissan έχει φροντίσει να εξοπλίσει το Qashqai με όλα τα απαραίτητα για ασφαλή και άνετη καθημερινότητα. Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

12.3” Nissan Connect display

Rear view camera

i-Key

Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος με αναγνώριση πεζών/ποδηλατών

Lane Departure Warning και Lane Intervention

Cruise Control

Φώτα και υαλοκαθαριστήρες αυτόματης λειτουργίας

Με άλλα λόγια, ακόμη και το πιο προσιτό Qashqai έχει πλούσιο εξοπλισμό.

Τρέχουσα προσφορά

Η σημαντική είδηση είναι ότι η τιμή εκκίνησης των 27.990 € αφορά τρέχουσα προσφορά της Nissan Ελλάδος. Πρόκειται για προωθητική ενέργεια που καθιστά το Qashqai ιδιαίτερα ανταγωνιστικό απέναντι σε αντιπάλους της κατηγορίας. Σε συνδυασμό με την εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, η σχέση τιμής-αξίας γίνεται ακόμη πιο δελεαστική για τον αγοραστή που θέλει άμεση διαθεσιμότητα και σιγουριά.

Καθημερινότητα και άνεση

Μπαίνοντας στην καμπίνα γίνεται άμεσα αντιληπτή η προσοχή που έχει δώσει η Nissan στην ποιότητα. Τα υλικά είναι προσεγμένα, με μαλακές επιφάνειες στο ταμπλό και καλή συναρμογή, αποπνέοντας αίσθηση ανώτερης κατηγορίας. Τα καθίσματα, εμπρός και πίσω, σχεδιάστηκαν με τη λογική «Zero Gravity» της μάρκας, προσφέροντας σωστή στήριξη στη μέση και μειώνοντας την κούραση σε πολύωρα ταξίδια.

Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν γενναιόδωρους χώρους για γόνατα και κεφάλι, ενώ η δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της πλάτης σε ορισμένες εκδόσεις προσθέτει πόντους άνεσης. Το επίπεδο πάτωμα στη δεύτερη σειρά διευκολύνει τη χρήση από τρία άτομα, κάτι που δεν είναι δεδομένο στην κατηγορία.

Σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα παίζει και η πρακτικότητα: πολλαπλές θήκες για μικροαντικείμενα, ποτηροθήκες, USB θύρες για φόρτιση συσκευών, καθώς και μεγάλο πορτμπαγκάζ 504 λίτρων με διπλό πάτωμα και δυνατότητα διαμόρφωσης του χώρου. Έτσι, είτε πρόκειται για τα ψώνια της εβδομάδας είτε για αποσκευές οικογενειακού ταξιδιού, το Qashqai ανταποκρίνεται με άνεση.

Η ηχομόνωση είναι ένα ακόμη δυνατό σημείο. Ο κινητήρας ακούγεται μόνο όταν πιεστεί, ενώ σε κανονική οδήγηση η καμπίνα παραμένει ήσυχη, με ελάχιστο θόρυβο κύλισης και αεροδυναμικό ψίθυρο. Αυτό κάνει το μοντέλο ξεκούραστο στον αυτοκινητόδρομο, δίνοντας την αίσθηση μεγαλύτερου SUV.

Τέλος, η θέση οδήγησης είναι υπερυψωμένη, χαρίζοντας καλή ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις. Η εργονομία των χειριστηρίων είναι σωστά μελετημένη, με φυσικούς διακόπτες για τις βασικές λειτουργίες και ευανάγνωστη οθόνη πολυμέσων. Έτσι, ακόμη και στην πιο απλή έκδοση, το Qashqai δεν αφήνει περιθώριο αμφιβολίας ότι έχει σχεδιαστεί για να γίνει ο πιο άνετος σύντροφος της καθημερινότητας.

Τι κρατάμε;

Η τιμή των 27.990 € αφορά τρέχουσα προσφορά της Nissan Ελλάδος.

Ο 1.3 turbo 140 hp με mild hybrid τεχνολογία ισορροπεί δύναμη και κατανάλωση.

Η βασική έκδοση έχει πλούσιο εξοπλισμό ασφαλείας και τεχνολογίας.

Με εγγύηση 5 ετών και κορυφαία ευρυχωρία, το Qashqai παραμένει από τις πιο ελκυστικές οικογενειακές επιλογές.

Στην Ελλάδα το Lynk&Co 08: Το premium plug-in hybrid SUV που κάνει 200 km μόνο με ρεύμα – Τιμές

Δοκιμή Opel Frontera 1.2 Hybrid 145 PS: Το value for money SUV της μάρκας

Τα 5 υβριδικά B-SUV που καίνε κάτω από 5 lt/100km – Τιμές από 23.390 ευρώ