Από πού θα πάρεις το νέο Jeep Compass με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση

H νέα εμπορική προσφορά σου δίνει την ευκαιρία να αποκτήσεις το Jeep Compass με όφελος 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση

Μια νέα εμπορική προσφορά για το Jeep Compass ανακοίνωσε η Βελμάρ, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν το δημοφιλές SUV με όφελος έως 3.500 ευρώ, αλλά και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Η ενέργεια αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως της διαθεσιμότητας.

Μια από τις κορυφαίες προτάσεις της Jeep

Το νέο Jeep Compass αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτάσεις της Jeep στην κατηγορία των C-SUV, συνδυάζοντας τον χαρακτηριστικό σχεδιασμό της μάρκας με σύγχρονες τεχνολογίες και αποδοτικά μηχανικά σύνολα. Παράλληλα, διατηρεί τον περιπετειώδη χαρακτήρα που συνοδεύει όλα τα μοντέλα της αμερικανικής εταιρείας, προσφέροντας ευχάριστη οδήγηση τόσο στην καθημερινότητα όσο και στις εκτός δρόμου εξορμήσεις.

Στην καμπίνα, το Compass διαθέτει προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας και ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογιών υποβοήθησης του οδηγού, με στόχο την άνεση, την ασφάλεια και τη διευκόλυνση των καθημερινών μετακινήσεων.

Ιδιαίτερο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς αποτελεί και η 8ετής εργοστασιακή εγγύηση, η οποία συνοδεύει το μοντέλο και προσφέρει αυξημένη κάλυψη για πολλά χρόνια χρήσης, ενισχύοντας το αίσθημα αξιοπιστίας και σιγουριάς για τον ιδιοκτήτη.

Η εμπορική ενέργεια της Βελμάρ αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων Jeep Compass, με το συνολικό όφελος αγοράς να φτάνει έως και τα 3.500 ευρώ, ανάλογα με την έκδοση.

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το νέο Jeep Compass μπορούν να επισκεφθούν ένα από τα καταστήματα Jeep Βελμάρ, όπου μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα διαθέσιμα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στην προσφορά, τις εκδόσεις εξοπλισμού, καθώς και τους όρους της συγκεκριμένης εμπορικής ενέργειας.