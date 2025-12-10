Απόσυρση για όλους μόνο από τη Citroën – Τώρα είναι η στιγμή να αγοράσετε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο!

Η Citroën με ένα μοναδική πρωτοβουλία κάνει την απόκτηση ενός νέου, σύγχρονου και οικονομικού αυτοκινήτου πιο εύκολη και προσιτή από ποτέ.

Η Citroën στρέφεται με πραγματικό ενδιαφέρον προς τον σύγχρονο Έλληνα καταναλωτή και παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα «Απόσυρση από τη Citroën», μια πρωτοβουλία που κάνει πιο εύκολη και προσιτή από ποτέ την αντικατάσταση του παλαιού σας αυτοκινήτου με ένα νέο, οικονομικό και πιο φιλικό προς το περιβάλλον μοντέλο. Σε μια περίοδο όπου η ανανέωση του στόλου και η μείωση των ρύπων αποτελούν κοινή ανάγκη, η Citroën προσφέρει μια απλή, ξεκάθαρη και ουσιαστικά προνομιακή λύση. Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα επιβατικά μοντέλα της μάρκας – C3, C3 Aircross, C4 και C5 Aircross – σε κάθε διαθέσιμη έκδοση βενζίνης, υβριδική ή αμιγώς ηλεκτρική, και ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Με την «Απόσυρση από τη Citroën», ο ιδιοκτήτης κερδίζει άμεσα ένα σημαντικό όφελος από την απόσυρση του παλαιού του οχήματος, ενώ λόγω των σύγχρονων τεχνολογιών θα απολαμβάνει χαμηλότερα έξοδα χρήσης στο νέο του αυτοκίνητο: μειωμένα τέλη κυκλοφορίας, προσιτά ασφάλιστρα και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου ή ηλεκτρικής ενέργειας. Η μάρκα, πιστή στη δέσμευσή της για φροντίδα και σιγουριά, προσφέρει 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια σε όλη τη γκάμα των επιβατικών της μοντέλων, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας κάθε νέου κατόχου. Για περισσότερες πληροφορίες, το Επίσημο Δίκτυο Διανομέων Citroën σε όλη την Ελλάδα είναι έτοιμο να σας υποδεχθεί και να σας καθοδηγήσει στην ιδανική επιλογή. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα.

Citroën C3

Η νέα γενιά του C3 σηματοδοτεί τη μετάβαση της Citroën σε ακόμη πιο προσιτές, σύγχρονες και άνετες λύσεις αστικής μετακίνησης. Με τη νέα αρχιτεκτονική C-Cube, προσφέρει περισσότερους χώρους, υψηλή θέση οδήγησης και εξελιγμένη ανάρτηση Citroën Advanced Comfort. Διατίθεται με κινητήρες βενζίνης νέας γενιάς, υβριδικό σύστημα 48V και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση ë-C3, με πραγματική αυτονομία καθημερινής χρήσης που καλύπτει άνετα τις ανάγκες του μέσου οδηγού. Ο μοντέρνος διάκοσμος, η οθόνη αλά Head-up Display και τα συστήματα υποβοήθησης ενισχύουν τον τεχνολογικό χαρακτήρα, ενώ η συνολική πρόταση παραμένει εντυπωσιακά προσιτή στην κτήση και τη χρήση.

Διαβάστε τη δοκιμή του Citroën C3 ΕΔΩ.

Citroën C3 Aircross

Το νέο C3 Aircross, μεγαλύτερο και πρακτικότερο, ενισχύει τον ρόλο του ως οικογενειακό B-SUV με διαθέσιμη διάταξη έως επτά θέσεων, αυξημένη ευρυχωρία και πολλαπλές λύσεις πρακτικότητας. Οι εκδόσεις βενζίνης και Hybrid 48V προσφέρουν βελτιωμένη απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση, ενώ η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση έρχεται ως καθαρή επιλογή αστικής και περιαστικής μετακίνησης. Η τετραγωνισμένη, στιβαρή σχεδίαση προσδίδει δυναμισμό, ενώ το εσωτερικό υιοθετεί την καθαρή φιλοσοφία της Citroën με άνετα καθίσματα και μοντέρνες οθόνες. Το C3 Aircross απευθύνεται σε οικογένειες που θέλουν άνεση, ευελιξία και αίσθηση ασφάλειας σε προσιτή τιμή.

Διαβάστε τη δοκιμή του Citroën C3 Aircross ΕΔΩ.

Citroën C4

Το C4 συνεχίζει να ενώνει τα πλεονεκτήματα hatchback και crossover, προφέροντας υψηλή άνεση, πλούσιο εξοπλισμό και ευρύχωρο εσωτερικό. Οι κινητήρες βενζίνης και οι υβριδικές εκδόσεις 48V προσφέρουν οικονομία και ευχάριστη λειτουργία, ενώ η ηλεκτρική έκδοση ë-C4 αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής ηλεκτροκίνησης της Citroën, με αναβαθμισμένη απόδοση και μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα για το 2025. Το μοντέλο ξεχωρίζει για την ποιοτική κύλιση, την ανάρτηση Advanced Comfort, τα εξελιγμένα ADAS και την ησυχία του ταξιδιού. Παραμένει ιδανική επιλογή για οδηγούς που ζητούν κομψότητα, τεχνολογία και άνεση χωρίς συμβιβασμούς.

Διαβάστε περισσότερα για το Citroën C4 ΕΔΩ.

Citroën C5 Aircross

Το νέο Citroën C5 Aircross αποτελεί τη ναυαρχίδα της μάρκας και ένα από τα πιο άνετα αυτοκίνητα στην αγορά, χάρη στη φιλοσοφία Advanced Comfort και τη νέα γενιά καθισμάτων που μειώνουν δραστικά τους κραδασμούς. Βασισμένο στη σύγχρονη αρχιτεκτονική STLA Medium, προσφέρεται σε Hybrid 145, Plug-in Hybrid 195 και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, καλύπτοντας κάθε ανάγκη καθημερινής και ταξιδιωτικής χρήσης. Το πλήρως ανανεωμένο εσωτερικό C-Zen Lounge εντυπωσιάζει με την κάθετη οθόνη αφής, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και τα προσεγμένα υλικά. Με δυναμική σχεδίαση και κορυφαία τεχνολογική υποδομή, το C5 Aircross ενισχύει τον premium χαρακτήρα της Citroën.

Διαβάστε περισσότερα για το Citroën C5 ΕΔΩ.

