Με 40.000 € στο χέρι, πόσο απέχεις από ένα καινούργιο γερμανικό premium SUV; Για το πιο προσιτό από τα τρία χρειάζεσαι ακόμη 1.480 €. Το ενδιαφέρον είναι πόσο κοντά πέφτουν και τα υπόλοιπα. Μόλις 790 € παραπάνω αρκούν για να αλλάξεις μάρκα και να κερδίσεις 20 ίππους, ενώ μια επετειακή προσφορά βάζει και την τρίτη επιλογή κάτω από τις 43.000 €.

Το χαμηλότερο ποσό της τριάδας σε βάζει στο Audi Q3 Advanced TFSI Hybrid S tronic. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο τετρακύλινδρος 1.5 TFSI με ήπια υβριδική υποβοήθηση και απόδοση 150 ίππων. Στα 41.480 € περιλαμβάνεται ήδη το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη S tronic επτά σχέσεων, ενώ η Audi ανακοινώνει μέση κατανάλωση από 6,0 έως 6,6 λίτρα/100 χλμ., ανάλογα με τη διαμόρφωση. Η έκδοση Advanced έχει ενδιαφέρον κυρίως για όσα παίρνεις προτού ανοίξεις τη λίστα των έξτρα. Τα θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, ο διζωνικός κλιματισμός και η ασύρματη φόρτιση κινητού ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό. Το ίδιο ισχύει για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 11,9 ιντσών και την κεντρική οθόνη αφής 12,8 ιντσών με ενσωματωμένη πλοήγηση. Εξωτερικά, το Q3 των 41.480 € φοράει ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και προβολείς LED. Αν πάλι αυτό που σου αρέσει είναι η πιο χαμηλή γραμμή οροφής του Q3 Sportback, με τον ίδιο κινητήρα και κιβώτιο η τιμή ανεβαίνει στα 43.480 €. Ακριβώς 2.000 € χωρίζουν τα δύο αμαξώματα.

Στην BMW αξίζει να προσέξεις τα μικρά γράμματα στο όνομα της έκδοσης. Η πιο προσιτή X1 βενζίνης στην Ελλάδα είναι η sDrive20i των 170 ίππων, με τιμή 42.270 €. Η sDrive18i, παρότι αποδίδει 136 ίππους, αναγράφεται στα 42.750 €. Με άλλα λόγια, μέσα στην ίδια έκθεση η ισχυρότερη X1 κοστίζει 480 € λιγότερο. Και απέναντι στο Audi, τα επιπλέον 790 € αγοράζουν την υψηλότερη ισχύ ανάμεσα στις τρεις εκδόσεις που συγκρίνουμε. Η sDrive20i συνδυάζει έναν τρικύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με ηλεκτρική υποβοήθηση, αυτόματο κιβώτιο επτά σχέσεων και κίνηση στους εμπρός τροχούς. Με μήκος ακριβώς 4,50 μέτρα, η X1 έχει οικογενειακές διαστάσεις ήδη από το πρώτο σκαλοπάτι της σειράς X. Για κάποιον που κοιτάζει και την πιο σπορ σε εμφάνιση X2, υπάρχει ένα ακόμη ποσό που αξίζει να γνωρίζει. Η αντίστοιχη X2 sDrive20i των 170 ίππων τιμάται στα 44.970 €, δηλαδή 2.700 € πάνω από την X1 με το ίδιο σύστημα κίνησης.

Στη Mercedes-Benz, η τιμή εξαρτάται από το ποια GLA θα βρεις διαθέσιμη. Για τα 140 χρόνια της, η εταιρεία ανακοίνωσε 140 αυτοκίνητα της έκδοσης GLA 200 Progressive στα 42.990 €. Η τιμή που αναγράφει η ελληνική σελίδα του μοντέλου για την GLA 200 είναι 48.500 €, οπότε το όφελος φτάνει τα 5.510 €. Η διαφορά έχει σημασία και για τη σύγκριση. Με την επετειακή τιμή, η GLA απέχει μόλις 720 € από την X1. Η συγκεκριμένη καμπάνια αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και η διαθεσιμότητα χρειάζεται επιβεβαίωση από το δίκτυο. Στα χρήματα αυτά παίρνεις την GLA 200 των 163 ίππων, σε έκδοση Progressive με πακέτο Advanced. Από τα πιο χρήσιμα στοιχεία της στην καθημερινή οδήγηση είναι το πακέτο στάθμευσης, με κάμερα οπισθοπορείας και ενεργή υποβοήθηση PARKTRONIC. Υπάρχει επίσης μια ουσιαστική λεπτομέρεια για τον υποψήφιο αγοραστή που παρακολουθεί τις αφίξεις καινούργιων μοντέλων. Η προσφορά αφορά την απερχόμενη γενιά της GLA. Η διάθεση της διαδόχου της ξεκινά από την ηλεκτρική έκδοση, ενώ η νέα υβριδική αναμένεται το 2027.