Audi Q3 Sportback: Αυτές είναι οι τιμές του στην Ελλάδα – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Η coupe εκδοχή του Q3 έφτασε στην Ελλάδα, με τρεις εκδόσεις κινητήρων και τιμές που ξεκινούν από 43.980 ευρώ

Το Q3 Sportback προσφέρεται σε τρεις κινητήριες επιλογές

Το νέο Audi Q3 Sportback έρχεται στην Ελλάδα τον Νοέμβριο 2025

Οι τιμές ξεκινούν από 43.980 ευρώ για την ήπια υβριδική έκδοση

Υπάρχει διαθέσιμο το πακέτο Premium με πρόσθετο εξοπλισμό και διαφοροποίηση στην τιμή

Η Audi συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην κατηγορία των premium compact SUV, φέρνοντας στην Ελλάδα το Q3 Sportback. Πρόκειται για την coupe εκδοχή του Q3, που συνδυάζει τις πρακτικές διαστάσεις και το τεχνολογικό υπόβαθρο του μοντέλου με μια πιο δυναμική, σπορτίφ αισθητική.

Σε μια αγορά που στρέφεται όλο και περισσότερο σε SUV με σχεδιαστική ταυτότητα, η γερμανική εταιρεία προτείνει ένα μοντέλο που απευθύνεται σε όσους αναζητούν premium ποιότητα, πολυτέλεια και ξεχωριστό στυλ.

Οι εκδόσεις και οι τιμές

Το νέο Audi Q3 Sportback διατίθεται στην Ελλάδα σε τρεις διαφορετικές εκδοχές κινητήρων, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο όσων θέλουν οικονομία καυσίμου όσο και εκείνων που προτιμούν υψηλότερες επιδόσεις ή υβριδική τεχνολογία.

Έκδοση Ιπποδύναμη Τιμή Standard Τιμή με Premium 1.5 TFSI MHEV 150 PS 43.980 € 45.980 € 1.5 e-Hybrid PHEV 277 PS 52.580 € 54.180 € 2.0 TDI 150 PS 51.980 € 54.980 €

Η πιο προσιτή επιλογή είναι η ήπια υβριδική βενζίνη (MHEV) με 150 ίππους, που ξεκινά από τα 43.980 ευρώ, ενώ η κορυφαία σε ισχύ είναι η plug-in hybrid (e-Hybrid) με 277 ίππους, η οποία τοποθετείται στις 52.580 ευρώ. Στη μέση συναντάμε την πετρελαιοκίνητη 2.0 TDI με 150 ίππους, με τιμή εκκίνησης 51.980 ευρώ.

Το πακέτο Premium

Για όλες τις εκδόσεις προσφέρεται το προαιρετικό πακέτο Premium, το οποίο ανεβάζει την τιμή κατά περίπου 1.500-2.000 ευρώ, αλλά συνοδεύεται από σημαντικές προσθήκες στον εξοπλισμό:

Μεταλλικό χρώμα

Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών

Προηγμένο σύστημα κλιματισμού Climate Control Plus

Αναβαθμισμένες λεπτομέρειες στο εσωτερικό

Η Audi επιλέγει να δώσει με το πακέτο αυτό ένα πιο πλήρες προφίλ στο Q3 Sportback, απευθυνόμενη σε αγοραστές που θέλουν ένα premium αυτοκίνητο όχι μόνο σε επίπεδο μάρκας, αλλά και στην καθημερινή εμπειρία χρήσης.

Σχεδιασμός και χαρακτήρας

Η μεγάλη διαφορά του Sportback σε σχέση με το «απλό» Q3 είναι το κουπέ στυλ αμαξώματος. Η οροφή κατεβαίνει πιο έντονα προς τα πίσω, χαρίζοντας στο SUV ένα πιο δυναμικό και αθλητικό παρουσιαστικό.

Παρά την πιο «αιχμηρή» σχεδίαση, το εσωτερικό παραμένει ευρύχωρο και πρακτικό, με πορτμπαγκάζ που καλύπτει τις ανάγκες μιας οικογένειας. Το ταμπλό ακολουθεί την γνώριμη ψηφιακή αισθητική της Audi, με την μεγάλη οθόνη αφής, το Virtual Cockpit και τις premium λεπτομέρειες υλικών.

Στο μπροστινό μέρος, η νέα Singleframe μάσκα και τα Matrix LED φώτα με micro-LED τεχνολογία φέρνουν κορυφαίο φωτισμό και περισσότερες επιλογές φωτεινών υπογραφών. Στο πίσω μέρος, τα OLED φώτα με συνεχόμενη λωρίδα LED και τα φωτιζόμενα δαχτυλίδια ενισχύουν τον premium χαρακτήρα.

Η τρίτη γενιά του Audi Q3 παρουσιάζεται με ακόμα πιο δυναμικές γραμμές. Η έκδοση Sportback ξεχωρίζει με τη χαμηλότερη οροφή (29 χιλιοστά χαμηλότερα από το SUV), προσφέροντας πιο σπορ σιλουέτα και χαρακτηριστικά κουπέ-SUV.

Εσωτερικό και τεχνολογία

Το εσωτερικό του νέου Q3 Sportback μεταφέρει την ψηφιακή εμπειρία της μεγάλης κατηγορίας στη compact.

12,8” MMI οθόνη αφής και 11,9” ψηφιακός πίνακας συνθέτουν το νέο «ψηφιακό stage».

Νέα εργονομία με μοχλούς στο τιμόνι αντί για κλασικό λεβιέ ταχυτήτων, ελευθερώνοντας χώρο στην κονσόλα.

Προηγμένο ηχοσύστημα SONOS με 12 ηχεία και 420 W.

Νέος φωτισμός καμπίνας με 30 χρώματα, ακόμα και φωτιζόμενα πάνελ στις πόρτες.

Γιατί να το επιλέξει κανείς;

Το MHEV προσφέρει χαμηλότερη κατανάλωση και φόρους, αποτελώντας το εισαγωγικό σημείο στη γκάμα.

Το PHEV συνδυάζει ηλεκτρική αυτονομία με υψηλή ισχύ, ιδανικό για όσους έχουν δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στη δουλειά.

Το TDI εξακολουθεί να προσελκύει όσους κάνουν πολλά χιλιόμετρα και αναζητούν την οικονομία του πετρελαίου.

Με αυτό τον τρόπο, η Audi καλύπτει τρία διαφορετικά προφίλ οδηγών, διατηρώντας κοινό παρονομαστή την πολυτέλεια και την τεχνολογία αιχμής.

Τι κρατάμε

Το Audi Q3 Sportback διατίθεται στην Ελλάδα με τρεις κινητήριες εκδόσεις

Οι τιμές ξεκινούν από 43.980 ευρώ και φτάνουν έως 54.980 ευρώ

Το πακέτο Premium προσφέρει πλουσιότερο εξοπλισμό και διαφοροποιεί την εικόνα του μοντέλου

Το coupe αμάξωμα ξεχωρίζει αισθητικά από το «απλό» Q3

Οι επιλογές MHEV, PHEV και TDI δίνουν λύσεις σε διαφορετικούς τύπους οδηγών

