Χειροκίνητο vs αυτόματο: Πόσο παραπάνω κοστίζει το ίδιο αυτοκίνητο στην Ελλάδα;

Από 1.600 έως 2.400 € ακριβότερη είναι η έκδοση με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων στα τρία μοντέλα που συγκρίνουμε. Σε ένα από αυτά, μαζί με το κιβώτιο αλλάζει και κάτι που δεν μπορείς να δεις από τη θέση του οδηγού.

Το αυτόματο κιβώτιο είναι από τις επιλογές που εκτιμάς περισσότερο ένα απόγευμα κολλημένος στον Κηφισό αλλά καλείσαι να κοστολογήσεις πολύ νωρίτερα, μπροστά στον τιμοκατάλογο. Εκεί, η απόσταση ανάμεσα στη βασική έκδοση ενός μοντέλου και στην πρώτη αυτόματη μπορεί να φαίνεται μεγάλη. Για να έχει νόημα η σύγκριση, επιλέξαμε τρία μοντέλα της ελληνικής αγοράς που προσφέρουν χειροκίνητο και αυτόματο κιβώτιο στην ίδια βαθμίδα εξοπλισμού και με την ίδια ισχύ. Στα δύο πρώτα μπορείς να απομονώσεις με ακρίβεια τη χρέωση για το κιβώτιο. Το τρίτο έρχεται με διαφορετικό κινητήρα, άρα δεν είναι τόσο απόλυτα μετρήσιμη η διαφορά τιμής λόγω κιβωτίου.

Hyundai i20: Αυτόματο με 1.600 € επιπλέον

Στο Hyundai i20 η επιλογή είναι ξεκάθαρη ήδη από την έκδοση Style. Με τον χιλιάρη turbo βενζινοκινητήρα των 90 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, η τιμή διαμορφώνεται στα 17.690 €. Το ίδιο i20 Style με το επτατάχυτο αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7-DCT κοστίζει 19.290 €. Οι τιμές περιλαμβάνουν την εμπορική έκπτωση της Hyundai και η διαφορά είναι 1.600 €. Και στις δύο περιπτώσεις έχεις στη διάθεσή σου 90 ίππους και 172 Nm ροπής. Αυτό που κερδίζεις με το 7-DCT είναι η άνεση στις συνεχόμενες εκκινήσεις και στις αλλαγές σχέσεων μέσα στην κίνηση. Στην επιτάχυνση, μάλιστα, το προβάδισμα ανήκει στο χειροκίνητο. Για τα 0-100 km/h χρειάζεται 11,5 δευτερόλεπτα, ενώ το αυτόματο ολοκληρώνει την ίδια διαδικασία σε 12,8. Πολύ μικρότερη είναι η διαφορά στην εργοστασιακή μέση κατανάλωση, με 5,4 λτ./100 km για το χειροκίνητο και 5,5 λτ./100 km για το 7-DCT. Ο τιμοκατάλογος του i20 βάζει στο τραπέζι κι ένα ενδιαφέρον δίλημμα. Το χειροκίνητο Elegance με τον ίδιο κινητήρα κοστίζει 19.090 €. Αν λοιπόν έχεις περίπου 19.000 € να διαθέσεις, μόλις 200 € χωρίζουν δύο διαφορετικές επιλογές: την πλουσιότερη έκδοση με χειροκίνητο κιβώτιο ή τη βασική Style με αυτόματο.

Renault Clio: Πόσο χρεώνεται το EDC;

Στο Renault Clio, το techno TCe 115 με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων κοστίζει 22.900 €. Επιλέγοντας τον ίδιο βενζινοκινητήρα των 115 ίππων και την ίδια έκδοση techno με το αυτόματο διπλού συμπλέκτη EDC, η τιμή ανεβαίνει στα 24.700 €. Εδώ, λοιπόν, η χρέωση για το αυτόματο είναι 1.800 €. Ακόμη και ο αριθμός των σχέσεων παραμένει ίδιος, καθώς και το EDC είναι εξάρι.Ο αυτόματος κλιματισμός, τα φιμέ πίσω κρύσταλλα και η κεντρική οθόνη openR link των 10,1 ιντσών με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google περιλαμβάνονται και στα δύο. Για όποιον έχει καταλήξει στο συγκεκριμένο Clio επειδή θέλει αυτόν τον εξοπλισμό, ο υπολογισμός τελειώνει εδώ. Με όριο τα 25.000 €, το αυτόματο techno χωράει στον προϋπολογισμό με περιθώριο 300 €. Αν όμως η προτεραιότητα είναι το αυτόματο κιβώτιο και υπάρχει ευελιξία στον εξοπλισμό, προκύπτει μια πιο ενδιαφέρουσα σύγκριση μέσα στην ίδια γκάμα. Με 24.900 €, μόλις 200 € πάνω από το βενζινοκίνητο techno EDC, διατίθεται το Clio full hybrid E-Tech 160 στην έκδοση evolution. Κατεβαίνεις μία βαθμίδα εξοπλισμού, αλλά περνάς σε πλήρως υβριδικό σύστημα με αυτόματη μετάδοση και 45 επιπλέον ίππους.

SEAT Leon: Με τα 2.400 € παίρνεις και υβριδικό σύστημα

Στο πεντάθυρο SEAT Leon, η χειροκίνητη έκδοση 1.5 TSI 115 Style έχει τιμή καταλόγου 23.490 €. Το αντίστοιχο 1.5 eTSI 115 Style DSG φτάνει τα 25.890 €. Η διαφορά είναι 2.400 €, η μεγαλύτερη από τα τρία παραδείγματα. Το επιπλέον γράμμα «e» στην ονομασία του αυτόματου εξηγεί τι άλλο περιλαμβάνει το ποσό. Ο αγοραστής παραμένει στην έκδοση Style, με κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων και την ίδια ονομαστική ισχύ. Στο αυτόματο Leon, όμως, το επτατάχυτο DSG συνδυάζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα 48V. Το σύστημα ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και υποστηρίζει τη λειτουργία του βενζινοκινητήρα. Επομένως, τα 2.400 € είναι το κόστος μετάβασης από το χειροκίνητο Leon στο αυτόματο mild hybrid. Ο τιμοκατάλογος δεν δίνει ξεχωριστή χρέωση για καθένα από τα δύο. Τι σημαίνει αυτό στον δρόμο; Οι εργοστασιακές τιμές δίνουν ένα μικρό προβάδισμα στο αυτόματο Leon, με 0-100 km/h σε 10,4 αντί για 10,7 δευτερόλεπτα και μέση κατανάλωση 5,7 αντί για 5,8 λτ./100 km. Για να βάλουμε αυτή τη διαφορά σε κλίμακα, στο χαρτί αντιστοιχεί σε 15 λίτρα βενζίνης ανά 15.000 km. Η άνεση του DSG έχει συνεπώς πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στην απόφαση αγοράς από την προσδοκία οικονομίας στο πρατήριο.