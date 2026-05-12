Chery: Η αναλυτική γκάμα της μάρκας με τις 869 ταξινομήσεις στο πρώτο τρίμηνο στην Ελλάδα – Τιμές

Η παρουσία της Chery στην ελληνική αγορά δείχνει ξεκάθαρα πόσο γρήγορα αλλάζουν πλέον οι ισορροπίες στα SUV, με νέες μάρκες να επενδύουν σε υβριδική τεχνολογία, πλούσιο εξοπλισμό και μεγάλους χώρους, στοχεύοντας απευθείας απέναντι στα καθιερωμένα ευρωπαϊκά και ιαπωνικά μοντέλα.

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου περνά ίσως τη μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο των τελευταίων δεκαετιών και μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, οι κινεζικές μάρκες δεν εμφανίζονται πλέον ως εναλλακτικές επιλογές χαμηλού κόστους. Αντίθετα, αρκετές από αυτές επενδύουν επιθετικά σε τεχνολογία, σχεδίαση, εξηλεκτρισμό και εξοπλισμό, στοχεύοντας ευθέως απέναντι σε καθιερωμένους ευρωπαϊκούς, ιαπωνικούς και κορεατικούς κατασκευαστές. Η Chery αποτελεί ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της νέας εποχής. Η κινεζική εταιρεία μπήκε σχετικά πρόσφατα στην ελληνική αγορά, όμως ήδη κατάφερε να δημιουργήσει ισχυρή παρουσία σε κατηγορίες με τεράστιο ανταγωνισμό, όπως τα B-SUV, C-SUV και D-SUV. Το πιο εντυπωσιακό όμως δεν είναι μόνο οι πωλήσεις της, αλλά το εύρος της γκάμας της: από compact hybrid SUV πόλης μέχρι μεγάλα plug-in hybrid επταθέσια με premium χαρακτηριστικά και ισχύ που φτάνει τους 428 ίππους. Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται ήδη στις ταξινομήσεις. Η Chery σημείωσε συνολικά 869 ταξινομήσεις στο πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Ελλάδα, με τα Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 8 και Tiggo 9 να αποτελούν τον βασικό πυρήνα της παρουσίας της στη χώρα μας.

Το μοντέλο που κάνει τη διαφορά: Chery Tiggo 4 Hybrid – Τιμές από 22.990€

Το πρώτο μοντέλο που ουσιαστικά σύστησε τη Chery στο ελληνικό κοινό είναι το Tiggo 4 Hybrid, το οποίο έχει ήδη καταγράψει 697 ταξινομήσεις στο πρώτο τρίμηνο και βρίσκεται ανάμεσα στα πιο εμπορικά B-SUV της αγοράς. Πρόκειται για ένα compact SUV μήκους 4,3 μέτρων, με hybrid τεχνολογία και συνδυαστική ισχύ 204 ίππων από έναν θερμικό κινητήρα 1.5 λίτρου και ενός ηλεκτροκινητήρα, κάτι που από μόνο του ξεχωρίζει στην κατηγορία. Η κατανάλωση που ανακοινώνει η εταιρεία φτάνει τα 5,3 lt/100 km, ενώ η Chery δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία του υβριδικού συστήματος, του Chery Super Hybrid. Σχεδιαστικά, το Tiggo 4 ακολουθεί τη γνωστή συνταγή των σύγχρονων κινεζικών SUV, με LED φωτιστικά σώματα, έντονες ακμές και αρκετά premium αισθητική για τα δεδομένα της κατηγορίας. Οι ζάντες 17 ιντσών, οι ράγες οροφής και η γεμάτη πίσω όψη του δίνουν παρουσία μεγαλύτερου αυτοκινήτου. Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Ακόμα και η έκδοση Comfort διαθέτει διπλές οθόνες 12,3 ιντσών, διζωνικό κλιματισμό, Apple CarPlay & Android Auto, LED φώτα και περισσότερα από 20 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης. Στην έκδοση Premium προστίθενται θερμαινόμενα καθίσματα, κάμερα 540 μοιρών, ambient φωτισμός και επένδυση οικολογικού δέρματος. Η φιλοσοφία εδώ είναι ξεκάθαρη: να προσφέρει εξοπλισμό που σε αρκετούς ανταγωνιστές απαιτεί ακριβότερες εκδόσεις.

Chery Tiggo 7: Η καρδιά της γκάμας – Τιμές από 27.990€ (από 35.990€ για το Plug-in Hybrid)

Αν το Tiggo 4 είναι το μοντέλο όγκου, τότε το Tiggo 7 είναι ίσως το αυτοκίνητο που δείχνει καλύτερα προς τα πού θέλει να κινηθεί η Chery στην Ευρώπη. Το μοντέλο διατίθεται τόσο με θερμικό κινητήρα όσο και ως plug-in hybrid και ανήκει στη δημοφιλή κατηγορία C-SUV. Ήδη έχει καταγράψει 93 ταξινομήσεις στο πρώτο τρίμηνο, σε μια κατηγορία με τεράστιο ανταγωνισμό. Η έκδοση βενζίνης χρησιμοποιεί έναν 1.6 TGDI κινητήρα με 147 ίππους και 275 Nm ροπής, σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Η Chery ανακοινώνει επιτάχυνση 0-100 km/h σε 10,5 δευτερόλεπτα, ενώ το αυτοκίνητο διαθέτει τρία προγράμματα οδήγησης: Eco, Comfort και Sport. Εκεί όμως που το Tiggo 7 γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον είναι στην plug-in hybrid έκδοση. Το σύστημα αποδίδει συνολικά 279 ίππους, διαθέτει μπαταρία 18,3 kWh και ηλεκτρική αυτονομία έως 90 χιλιόμετρα. Παράλληλα, η συνολική θεωρητική αυτονομία ξεπερνά τα 1.200 km. ,Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι αρκετοί οδηγοί θα μπορούν να κινούνται καθημερινά σχεδόν αποκλειστικά ηλεκτρικά μέσα στην πόλη και να χρησιμοποιούν τον θερμικό κινητήρα μόνο σε ταξίδια. Το εσωτερικό ακολουθεί premium λογική με curved επιφάνεια οθονών 24,6 ιντσών, ηχοσύστημα Sony, ambient φωτισμό και ταχεία ασύρματη φόρτιση 50W. Είναι ξεκάθαρο ότι η Chery έχει μελετήσει πολύ καλά το τι ζητά σήμερα ο αγοραστής ενός σύγχρονου SUV.

Chery Tiggo 8: Το μεγάλο οικογενειακό SUV με 7 θέσεις – Τιμές από 32.990€ (από 37.990€ για το Plug-in Hybrid)

Το Tiggo 8 είναι το μεγάλο οικογενειακό SUV της μάρκας και ουσιαστικά η πρόταση της Chery απέναντι σε μοντέλα όπως τα Peugeot 5008, Skoda Kodiaq και Nissan X-Trail. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 κατάφερε να φτάσει τις 43 ταξινομήσεις στην κατηγορία D-SUV. Το μήκος αγγίζει τα 4.725 mm και το αυτοκίνητο προσφέρει έως και 7 θέσεις, κάτι που πλέον αποτελεί σημαντικό ζητούμενο για πολλές οικογένειες. Η έκδοση βενζίνης χρησιμοποιεί τον γνωστό 1.6 TGDI με 147 ίππους και 275 Nm ροπής, ενώ η κατανάλωση ανακοινώνεται στα 7,8 lt/100 km. Η plug-in hybrid έκδοση όμως αλλάζει τελείως τον χαρακτήρα του μοντέλου. Με 279 ίππους, ηλεκτρική αυτονομία 90 km και υβριδικό κιβώτιο DHT, το Tiggo 8 PHEV προσπαθεί να συνδυάσει μεγάλους χώρους με χαμηλό κόστος χρήσης. Το εσωτερικό δίνει ξεκάθαρα premium αίσθηση, με μεγάλες οθόνες, ηχοσύστημα Sony έως και 12 ηχείων, ambient φωτισμό 64 χρωμάτων, εμπρός καθίσματα με μασάζ και πολύ μεγάλο χώρο αποσκευών που φτάνει τα 889 λίτρα. Για τα δεδομένα της κατηγορίας, το επίπεδο εξοπλισμού είναι εντυπωσιακά πλήρες.

Chery Tiggo 9: Το flagship SUV με 428 ίππους – Τιμές από 52.490€

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το Tiggo 9 PHEV, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά τη ναυαρχίδα της Chery στην Ευρώπη. Το μεγάλο SUV έχει ήδη σημειώσει 36 ταξινομήσεις στο πρώτο τρίμηνο στην Ελλάδα και στοχεύει ξεκάθαρα πιο ψηλά από το παραδοσιακό “value for money” positioning των κινεζικών brands. Το μήκος φτάνει τα 4,81 μέτρα, το μεταξόνιο τα 2,8 μέτρα και η συνολική εικόνα του αυτοκινήτου είναι σαφώς πιο premium. Οι πτυσσόμενες χειρολαβές, οι μεγάλες ζάντες 20 ιντσών και η φωτεινή υπογραφή LED δείχνουν ότι η Chery θέλει να πλησιάσει ευρωπαϊκά premium SUV. Το τεχνικό κομμάτι είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Το plug-in hybrid σύστημα αποδίδει 428 ίππους, επιταχύνει το SUV στα 100 km/h σε μόλις 5,4 δευτερόλεπτα και προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 148 χιλιόμετρα. Η μπαταρία των 34,46 kWh υποστηρίζει DC φόρτιση 30-80% σε 22 λεπτά, ενώ υπάρχει και λειτουργία V2L για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών. Στο εσωτερικό, το Tiggo 9 θυμίζει περισσότερο premium lounge παρά κλασικό SUV. Διαθέτει καθίσματα με μασάζ και εξαερισμό, ηχοσύστημα Sony 14 ηχείων, head-up display, Qualcomm 8155 chipset, φωνητικό έλεγχο “Hello Chery” και μέχρι 25 συστήματα ADAS. Είναι ξεκάθαρο ότι η Chery δεν θέλει απλώς να πουλά φθηνά SUV. Θέλει να ανέβει επίπεδο.

Τι κρατάμε;