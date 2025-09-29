Chery Tiggo 4: Οι 5 λόγοι που αυτό το B-SUV θα ξεπουλήσει στην Ελλάδα

Το νέο Chery Tiggo 4 έρχεται να ταράξει τα νερά στα B-SUV με υβριδική τεχνολογία, 204 PS, χαμηλή κατανάλωση, 12 χρόνια εγγύηση και τιμή από 22.990 €.

Η Chery συνεχίζει τη δυναμική της είσοδο στην ελληνική αγορά με το Tiggo 4, ένα πλήρως υβριδικό B-SUV που συνδυάζει ισχύ, οικονομία και κορυφαία σχέση τιμής-εξοπλισμού. Με τιμή εκκίνησης από 22.990 €, εγγύηση 12 ετών και εξοπλισμό που θυμίζει ανώτερη κατηγορία, το μικρό SUV από την Κίνα έχει όλα τα εφόδια για να καθιερωθεί γρήγορα στις ελληνικές πωλήσεις. Ακολουθούν οι 5 βασικοί λόγοι που το καθιστούν φαβορί στην αγορά.

1. Ισχυρό και αποδοτικό υβριδικό σύνολο

Το Tiggo 4 κινείται κυρίως ηλεκτρικά, χάρη σε έναν ηλεκτροκινητήρα 204 PS και 310 Nm, ενώ ο 1.5 βενζινοκινητήρας λειτουργεί βοηθητικά και για τη φόρτιση της μπαταρίας LFP 1,83 kWh. Το αυτόματο κιβώτιο DHT εξασφαλίζει ομαλή μετάδοση, ενώ η μέση κατανάλωση στα 4,6 lt/100 km το καθιστά από τα πιο αποδοτικά SUV της κατηγορίας. Οδηγικά είναι αθόρυβο, πολιτισμένο και άνετο, με εστίαση στην καθημερινή χρήση.

2. Χώροι για οικογένεια

Με μήκος 4,32 m και μεταξόνιο 2,61 m, το Tiggo 4 προσφέρει ευρυχωρία αντίστοιχη μεγαλύτερης κατηγορίας. Οι πίσω επιβάτες έχουν άφθονο χώρο για πόδια και κεφάλι, ενώ ο χώρος αποσκευών των 470 λίτρων είναι από τους μεγαλύτερους στα υβριδικά B-SUV. Διαθέτει ακόμη αεραγωγούς πίσω, τεμπέλη και χαμηλό τούνελ μετάδοσης, ενισχύοντας την πρακτικότητα.

3. Πλούσιος εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας

Από τη βασική του έκδοση, το Tiggo 4 διαθέτει διπλές οθόνες 12,3”, ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay, θερμαινόμενα καθίσματα, ποιοτικά υλικά και πάνελ αφής για τον κλιματισμό. Στην ασφάλεια, ξεχωρίζει με 20+ συστήματα ADAS και 5 αστέρια Euro NCAP, καθιστώντας το ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μοντέλα της κατηγορίας.

4. Τιμή και εγγύηση χωρίς αντίπαλο

Με τιμή εκκίνησης από 22.990 € και 12 χρόνια εγγύηση —τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα— το Tiggo 4 αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά. Ακόμη και η πλούσια έκδοση Premium στα 24.990 € περιλαμβάνει στοιχεία που άλλες μάρκες προσφέρουν μόνο σε ανώτερες κατηγορίες. Πρόκειται για μια πρόταση VFM χωρίς αστερίσκους.

5. Σχεδίαση που premium αισθητική

Η εμφάνιση του Tiggo 4 αποπνέει σοβαρότητα και αυτοπεποίθηση. Με μοντέρνα LED φώτα, αιωρούμενη οροφή και διαμαντένια μάσκα, δείχνει φρέσκο χωρίς να υπερβάλλει. Οι καθαρές γραμμές του και η προσεγμένη λεπτομέρεια στην καμπίνα του προσδίδουν ευρωπαϊκό αέρα, αποφεύγοντας το φουτουριστικό ύφος άλλων κινεζικών SUV.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τις πρώτες μας οδηγικές εντυπώσεις

Τι κρατάμε;

Πλήρες υβριδικό με χαμηλή κατανάλωση (4,6 lt/100 km)

(4,6 lt/100 km) Άνετο και ευρύχωρο για την κατηγορία

για την κατηγορία Πλούσιος εξοπλισμός σε άνεση και τεχνολογία

σε άνεση και τεχνολογία Ανίκητη τιμή με 12 χρόνια εγγύηση

Καλοσχεδιασμένο και ισορροπημένο στην εμφάνιση

