Chery Tiggo 4: Οι 5 λόγοι που αυτό το B-SUV θα ξεπουλήσει στην Ελλάδα

Η Chery συνεχίζει τη δυναμική της είσοδο στην ελληνική αγορά με το Tiggo 4, ένα πλήρως υβριδικό B-SUV που συνδυάζει ισχύ, οικονομία και κορυφαία σχέση τιμής-εξοπλισμού. Με τιμή εκκίνησης από 22.990 €, εγγύηση 12 ετών και εξοπλισμό που θυμίζει ανώτερη κατηγορία, το μικρό SUV από την Κίνα έχει όλα τα εφόδια για να καθιερωθεί γρήγορα στις ελληνικές πωλήσεις. Ακολουθούν οι 5 βασικοί λόγοι που το καθιστούν φαβορί στην αγορά.
1. Ισχυρό και αποδοτικό υβριδικό σύνολο
Το Tiggo 4 κινείται κυρίως ηλεκτρικά, χάρη σε έναν ηλεκτροκινητήρα 204 PS και 310 Nm, ενώ ο 1.5 βενζινοκινητήρας λειτουργεί βοηθητικά και για τη φόρτιση της μπαταρίας LFP 1,83 kWh. Το αυτόματο κιβώτιο DHT εξασφαλίζει ομαλή μετάδοση, ενώ η μέση κατανάλωση στα 4,6 lt/100 km το καθιστά από τα πιο αποδοτικά SUV της κατηγορίας. Οδηγικά είναι αθόρυβο, πολιτισμένο και άνετο, με εστίαση στην καθημερινή χρήση.
2. Χώροι για οικογένεια
Με μήκος 4,32 m και μεταξόνιο 2,61 m, το Tiggo 4 προσφέρει ευρυχωρία αντίστοιχη μεγαλύτερης κατηγορίας. Οι πίσω επιβάτες έχουν άφθονο χώρο για πόδια και κεφάλι, ενώ ο χώρος αποσκευών των 470 λίτρων είναι από τους μεγαλύτερους στα υβριδικά B-SUV. Διαθέτει ακόμη αεραγωγούς πίσω, τεμπέλη και χαμηλό τούνελ μετάδοσης, ενισχύοντας την πρακτικότητα.
3. Πλούσιος εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας
Από τη βασική του έκδοση, το Tiggo 4 διαθέτει διπλές οθόνες 12,3”, ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay, θερμαινόμενα καθίσματα, ποιοτικά υλικά και πάνελ αφής για τον κλιματισμό. Στην ασφάλεια, ξεχωρίζει με 20+ συστήματα ADAS και 5 αστέρια Euro NCAP, καθιστώντας το ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μοντέλα της κατηγορίας.
4. Τιμή και εγγύηση χωρίς αντίπαλο
Με τιμή εκκίνησης από 22.990 € και 12 χρόνια εγγύηση —τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα— το Tiggo 4 αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά. Ακόμη και η πλούσια έκδοση Premium στα 24.990 € περιλαμβάνει στοιχεία που άλλες μάρκες προσφέρουν μόνο σε ανώτερες κατηγορίες. Πρόκειται για μια πρόταση VFM χωρίς αστερίσκους.
5. Σχεδίαση που premium αισθητική
Η εμφάνιση του Tiggo 4 αποπνέει σοβαρότητα και αυτοπεποίθηση. Με μοντέρνα LED φώτα, αιωρούμενη οροφή και διαμαντένια μάσκα, δείχνει φρέσκο χωρίς να υπερβάλλει. Οι καθαρές γραμμές του και η προσεγμένη λεπτομέρεια στην καμπίνα του προσδίδουν ευρωπαϊκό αέρα, αποφεύγοντας το φουτουριστικό ύφος άλλων κινεζικών SUV.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τις πρώτες μας οδηγικές εντυπώσεις
Τι κρατάμε;
- Πλήρες υβριδικό με χαμηλή κατανάλωση (4,6 lt/100 km)
- Άνετο και ευρύχωρο για την κατηγορία
- Πλούσιος εξοπλισμός σε άνεση και τεχνολογία
- Ανίκητη τιμή με 12 χρόνια εγγύηση
- Καλοσχεδιασμένο και ισορροπημένο στην εμφάνιση
