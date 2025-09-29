quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Chery Tiggo 4: Οι 5 λόγοι που αυτό το B-SUV θα ξεπουλήσει στην Ελλάδα

ΔΕΥΤΕΡΑ | 29.09.2025
Στέλιος Παππάς
chery-tiggo-4-oi-5-logoi-pou-afto-to-b-suv-tha-xepoulisei-stin-ellada-776341

Το νέο Chery Tiggo 4 έρχεται να ταράξει τα νερά στα B-SUV με υβριδική τεχνολογία, 204 PS, χαμηλή κατανάλωση, 12 χρόνια εγγύηση και τιμή από 22.990 €.

Η Chery συνεχίζει τη δυναμική της είσοδο στην ελληνική αγορά με το Tiggo 4, ένα πλήρως υβριδικό B-SUV που συνδυάζει ισχύ, οικονομία και κορυφαία σχέση τιμής-εξοπλισμού. Με τιμή εκκίνησης από 22.990 €, εγγύηση 12 ετών και εξοπλισμό που θυμίζει ανώτερη κατηγορία, το μικρό SUV από την Κίνα έχει όλα τα εφόδια για να καθιερωθεί γρήγορα στις ελληνικές πωλήσεις. Ακολουθούν οι 5 βασικοί λόγοι που το καθιστούν φαβορί στην αγορά.

1. Ισχυρό και αποδοτικό υβριδικό σύνολο

Το Tiggo 4 κινείται κυρίως ηλεκτρικά, χάρη σε έναν ηλεκτροκινητήρα 204 PS και 310 Nm, ενώ ο 1.5 βενζινοκινητήρας λειτουργεί βοηθητικά και για τη φόρτιση της μπαταρίας LFP 1,83 kWh. Το αυτόματο κιβώτιο DHT εξασφαλίζει ομαλή μετάδοση, ενώ η μέση κατανάλωση στα 4,6 lt/100 km το καθιστά από τα πιο αποδοτικά SUV της κατηγορίας. Οδηγικά είναι αθόρυβο, πολιτισμένο και άνετο, με εστίαση στην καθημερινή χρήση.

2. Χώροι για οικογένεια

Με μήκος 4,32 m και μεταξόνιο 2,61 m, το Tiggo 4 προσφέρει ευρυχωρία αντίστοιχη μεγαλύτερης κατηγορίας. Οι πίσω επιβάτες έχουν άφθονο χώρο για πόδια και κεφάλι, ενώ ο χώρος αποσκευών των 470 λίτρων είναι από τους μεγαλύτερους στα υβριδικά B-SUV. Διαθέτει ακόμη αεραγωγούς πίσω, τεμπέλη και χαμηλό τούνελ μετάδοσης, ενισχύοντας την πρακτικότητα.

3. Πλούσιος εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας

Από τη βασική του έκδοση, το Tiggo 4 διαθέτει διπλές οθόνες 12,3”, ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay, θερμαινόμενα καθίσματα, ποιοτικά υλικά και πάνελ αφής για τον κλιματισμό. Στην ασφάλεια, ξεχωρίζει με 20+ συστήματα ADAS και 5 αστέρια Euro NCAP, καθιστώντας το ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μοντέλα της κατηγορίας.

4. Τιμή και εγγύηση χωρίς αντίπαλο

Με τιμή εκκίνησης από 22.990 € και 12 χρόνια εγγύηση —τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα— το Tiggo 4 αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά. Ακόμη και η πλούσια έκδοση Premium στα 24.990 € περιλαμβάνει στοιχεία που άλλες μάρκες προσφέρουν μόνο σε ανώτερες κατηγορίες. Πρόκειται για μια πρόταση VFM χωρίς αστερίσκους.

5. Σχεδίαση που premium αισθητική

Η εμφάνιση του Tiggo 4 αποπνέει σοβαρότητα και αυτοπεποίθηση. Με μοντέρνα LED φώτα, αιωρούμενη οροφή και διαμαντένια μάσκα, δείχνει φρέσκο χωρίς να υπερβάλλει. Οι καθαρές γραμμές του και η προσεγμένη λεπτομέρεια στην καμπίνα του προσδίδουν ευρωπαϊκό αέρα, αποφεύγοντας το φουτουριστικό ύφος άλλων κινεζικών SUV.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τις πρώτες μας οδηγικές εντυπώσεις

Τι κρατάμε;

  • Πλήρες υβριδικό με χαμηλή κατανάλωση (4,6 lt/100 km)
  • Άνετο και ευρύχωρο για την κατηγορία
  • Πλούσιος εξοπλισμός σε άνεση και τεχνολογία
  • Ανίκητη τιμή με 12 χρόνια εγγύηση
  • Καλοσχεδιασμένο και ισορροπημένο στην εμφάνιση

Tags
#B SUV#Chery#Chery Tiggo 4
