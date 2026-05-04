Chery Tiggo 7 HEV: Στην Ελλάδα η έκδοση των 224 ίππων με 12 χρόνια εγγύηση – Τιμή και εξοπλισμός

Η Chery συνεχίζει να χτίζει βήμα-βήμα την παρουσία της στην ελληνική αγορά και πλέον η γκάμα της ενισχύεται με μία έκδοση που έχει ξεκάθαρο εμπορικό ενδιαφέρον. Το Tiggo 7 HEV ξεκίνησε τη διάθεσή του στη χώρα μας, φέρνοντας στην κατηγορία των οικογενειακών SUV μια πρόταση που συνδυάζει υβριδική τεχνολογία, 224 PS, πλούσιο εξοπλισμό και πολύ επιθετική τιμή εκκίνησης.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν περιορίζεται μόνο στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Το νέο Tiggo 7 HEV πατά πάνω στη λογική με την οποία οι κινεζικές μάρκες επιχειρούν να κερδίσουν χώρο στην Ευρώπη. Περισσότερο αυτοκίνητο, περισσότερος εξοπλισμός και ισχυρό πακέτο εγγύησης σε τιμή που τραβά αμέσως την προσοχή. Στην περίπτωση της Chery, το πακέτο αυτό γίνεται ακόμη πιο ηχηρό λόγω της εγγύησης έως 12 έτη ή 150.000 km, που αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του μοντέλου.

Υβριδικό σύνολο με 224 PS

Στην καρδιά του Tiggo 7 HEV βρίσκεται το υβριδικό σύστημα της Chery, το οποίο βασίζεται σε έναν υπερτροφοδοτούμενο 1.5 TGDI βενζινοκινητήρα, που συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο DHT. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 224 PS, νούμερο που τοποθετεί το μοντέλο ψηλά σε επίπεδο απόδοσης για τα δεδομένα της κατηγορίας.

Η Chery δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην αποδοτικότητα του συνόλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ο θερμικός κινητήρας φτάνει σε θερμική απόδοση 44,5%, ενώ η μέση κατανάλωση διαμορφώνεται στα 5,7 lt/100 km. Παράλληλα, η συνολική αυτονομία αναφέρεται στα 880 km, κάτι που ενισχύει τον χαρακτήρα του ως οικογενειακού SUV που μπορεί να καλύψει με άνεση και ταξιδιωτικές ανάγκες, όχι μόνο αστική χρήση.

Η μπαταρία του υβριδικού συστήματος έχει χωρητικότητα 1,83 kWh και συνοδεύεται από ειδικές προβλέψεις ασφάλειας, με τριπλή προστασία μέσω ειδικού καλύμματος. Σε περίπτωση σύγκρουσης, η Chery αναφέρει ότι υπάρχει σύστημα που διακόπτει την υψηλή τάση σε μόλις 2 milliseconds, στοιχείο που χρησιμοποιεί για να τονίσει το επίπεδο προστασίας της υβριδικής διάταξης.

Εμφάνιση γνώριμη, με SUV χαρακτήρα

Σχεδιαστικά, το Tiggo 7 HEV δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από τις υπόλοιπες εκδόσεις της οικογένειας Tiggo 7. Η μάσκα Diamond παραμένει το βασικό στοιχείο της εμπρός όψης, ενώ το προφίλ και το πίσω μέρος ακολουθούν τη γνώριμη λογική της μάρκας με καθαρές γραμμές, αρκετή οπτική μάζα και SUV εικόνα χωρίς υπερβολές. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών.

Καμπίνα με πλήρη ψηφιακή λογική

Στο εσωτερικό, η εικόνα ακολουθεί αντίστοιχα γνώριμη φιλοσοφία με ψηφιακό πίνακα οργάνων και κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών, ενώ υποστηρίζονται Apple CarPlay και Android Auto.

Από εκεί και πέρα, το μοντέλο προσπαθεί να ενισχύσει τον premium αέρα του με στοιχεία που ο αγοραστής εκτιμά άμεσα στην καθημερινότητα, όπως διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι 3 ακτίνων με flat-bottom σχεδίαση.

Έμφαση και στην ασφάλεια

Η Chery δίνει ιδιαίτερη προβολή και στον τομέα της ασφάλειας, ανακοινώνοντας ότι το Tiggo 7 HEV εξοπλίζεται με 7 αερόσακους και πάνω από 20 συστήματα υποβοήθησης και ασφάλειας. Σε μια αγορά όπου η ασφάλεια παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην τελική απόφαση αγοράς, ειδικά όταν μιλάμε για οικογενειακά SUV, το να συνοδεύεις το αυτοκίνητο με τέτοια λίστα εξοπλισμού είναι πρακτικά απαραίτητο. Η Chery δείχνει ότι το γνωρίζει και το εντάσσει πολύ έντονα στην εμπορική της αφήγηση.

Τιμή από 25.990 ευρώ

Το εμπορικά πιο δυνατό σημείο του νέου Tiggo 7 HEV είναι προφανώς η τιμή του. Το μοντέλο ξεκινά στην Ελλάδα από 25.990 ευρώ για την έκδοση Comfort, τιμή που το τοποθετεί πολύ επιθετικά απέναντι σε αρκετές προτάσεις της κατηγορίας, ειδικά αν συνυπολογιστεί η ισχύς, η υβριδική τεχνολογία και ο εξοπλισμός που ανακοινώνεται.

Από εκεί και πέρα, θυμίζουμε ότι η Chery, με την υποστήριξη του ομίλου Σπανός, συνοδεύει το μοντέλο με εργοστασιακή κάλυψη έως 12 χρόνια ή 150.000 km.

Σε μια φάση όπου οι κινεζικές μάρκες καλούνται να πείσουν ένα κοινό που ακόμη έχει επιφυλάξεις για τη μακροχρόνια αξιοπιστία και την υποστήριξη, η συγκεκριμένη εγγύηση λειτουργεί ως πολύ ισχυρό επιχείρημα. Δεν είναι απλώς ένα εμπορικό bonus. Είναι μια ευθεία προσπάθεια να χτιστεί εμπιστοσύνη.

Τι σημαίνει για την αγορά

Το Tiggo 7 HEV δεν έρχεται στην Ελλάδα ως εξωτική πρόταση ή ως μοντέλο περιορισμένου ενδιαφέροντος. Έρχεται σε μία από τις πιο εμπορικές κατηγορίες της αγοράς, με αριθμούς που τραβούν προσοχή και με μια τιμολογιακή πολιτική που προφανώς στοχεύει κατευθείαν στο κέντρο του ανταγωνισμού.

Με 224 PS, υβριδική τεχνολογία, πλούσιο εξοπλισμό, τιμή από 25.990 ευρώ και 12 χρόνια εγγύηση, το νέο Chery Tiggo 7 HEV έρχεται να μπει δυναμικά στη συζήτηση για τα value-for-money οικογενειακά SUV της αγοράς. Το αν θα καταφέρει να μετατρέψει αυτό το ισχυρό πακέτο σε εμπορική επιτυχία, θα φανεί στην πράξη. Σε επίπεδο χαρτιών πάντως, μπαίνει στην αγορά με πολύ σοβαρά επιχειρήματα.

